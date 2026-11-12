Mai mulți elevi dintr-o școală din Neamț au acuzat stări de rău după ce s-ar fi folosit un spray iritant. Planul Roșu de Intervenție, activat

Mobilizare de amploare a echipajelor de intervenție, joi, în localitatea Săbăoani, județul Neamț, după ce mai mulți elevi dintr-o unitate de învățământ au acuzat dureri de cap și usturime în gât.

Planul Roșu activat la Neamț Foto: ISU

Mai mulți elevi dintr-o unitate de învățământ din localitatea Săbăoani, județul Neamț, au acuzat dureri de cap și usturime în gât. Toți ar fi elevi în clasa a VI-a și din primele informații se pare că un elev ar fi folosit un spray iritant.

Având în vedere numărul persoanelor implicate, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Neamț, pentru gestionarea eficientă a situației.

Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, opt copii urmează să fie transportați la spital pentru investigații medicale de specialitate. Între timp, toate persoanele aflate în unitatea de învățământ au fost evacuate.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, respectiv o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și prim ajutor, o ambulanță SMURD, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

De asemenea, pentru verificarea situației și identificarea eventualelor substanțe periculoase, a fost solicitat și echipajul CBRN din cadrul ISU Iași.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească ce a provocat stările de rău acuzate de elevi.