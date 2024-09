„Lipsă totală de empatie” în dosarul 2 Mai. Avocatul lui Pascu, acuzat că încearcă să dea vina pe victime

Avocatul lui Vlad Pascu este acuzat de cinism de apărătorul familiilor victimelor în dosarul accidentului de la 2 Mai, după ce a invocat alcoolemia victimelor pentru a cere eliberarea clientului său.

"În corpul persoanelor decedate s-a găsit alcool în sânge şi în urină, cantităţi destul de mari în sensul de 0,7 spre 1 la mie. Eu cred că acest element pe care îl regăsim în raportul de necropsie, raport de necropsie care este probă în dosarul penal, ar trebui analizat strict cu privire la circumstanţele comiterii faptei, cum ne spune de altfel textul legal pe care noi îl invocăm la momentul înlocuirii arestului preventiv cu arestul la domiciliu", afirma, marţi, avocatul Adrian Bendeac, care a solicitat înlocuirea măsurii arestului preventiv în cazul clientului său, Vlad Pascu, potrivit News.ro.

În replică, avocatul Adrian Cuculis, care reprezintă familiile victimelor lui Pascu, susţine că unul dintre tinerii morţi în urma accidentului nu consumase deloc alcool, iar celălalt avea un nivel al alcoolemiei pentru care ar fi primit, cel mult, o amendă contravenţională.

„Din actele medicale ale celor 2 decedaţi, Dragomir Roberta cât şi Olariu Sebastian, reies alte date ştiinţifice decât cele prezentate în cadrul afirmaţiilor publice făcute de către avocatul apărării. Cu privire la numita Roberta Dragomir, necropsia relevă faptul că această avea o alcoolemie în sânge de 0.78 g la mie, ceea ce din punct de vedere al codului rutier, reprezintă pragul de contravenţie şi nu de infracţiune. Că atare, legiuitorul a stabilit că o persoană cu o îmbibaţie alcoolică de sub 0.80 g la mie, este cel mult pasibilă de amendă contravenţională. Această comparaţie cu amendă contravenţională am făcut-o pentru a se înţelege de la ce prag, legiuitorul, consideră că o persoană ar putea prezenţa pericol pe drumurile publice şi alcoolul i-ar putea influenţa sub orice formă (penală), raţiunea. În ceea ce îl priveşte pe Olariu Sebastian, acesta NU avea alcool în sânge DELOC”, se arată într-un comunicat făcut public miercuri după amiază de avocatul Adrian Cuculis.

„Lipsă totală de empatie”

Acesta a acuzat că declarații făcute de apărătorul lui Vlad Pascu „au fost făcute în mod public cu intenţia vădită de a denatura adevărul şi de a influenţa opinia publicului cu privire la starea de arest a inculpatului”.

„Chiar şi în ipoteza în care valorile alcoolemiei celor doi ar fi fost de peste 0.80 g la mie sau în orice altă concentraţie, acest lucru este irelevant în contextul în care victimele au fost acroşate de pe partea NON CAROSABILĂ respectiv de pe terasamentul drumului unde se consideră a fi zona PIETONALĂ. Astfel, existenţa sau nu a unei concentraţii de alcool în sânge (deşi nu există în cazul lui Sebastian absolut deloc), NU ar fi putut influenţa posibilitatea de apărare a victimelor care ar fi fost oricum lovite şi omorâte. Faptul că Vlad Pascu, sub multiplă influenţă a drogurilor şi conducând cu viteză, a gonit spre ei şi i-a omorât pe cei doi, iar acum apărarea încearcă culpabilizarea victimelor nu arată nimic altceva decât un CINISM exagerat şi lipsa totală de empatie, de înţelegere a unor probe şi în conformitate cu Decizia de interpretate a ICCJ cu numărul 12/2016 referitoare la culpă în întinderea prejudiciului. Afirmaţiile absolut denigratoare la memoria victimelor şi la demnitatea supravieţuitorilor, făcute de către apărarea lui Vlad Pascu, sunt vădit contrazise şi de raportul de expertiză efectuat în cauza cu privire la dinamică accidentului unde se arată culpă lui Vlad Pascu în producerea accidentului”, a mai transmis Cuculis.

El consideră „drept jignitoare afirmaţiile produse în spaţiul public nu doar în raport de persoanele în cauză, ci faţă de multitudinea de victime ale accidentelor rutiere produse de către şoferii îmbibaţi de substanţe interzise şi care conduc cu mult peste viteza legală în dispreţul lor vădit pentru viaţă”.