Începe protestul fermierilor și transportatorilor în București. Manifestanții de la Afumați au anunțat că nu participă

Protestul autorizat de Primăria Capitalei pentru trei zile în Piața Constituției din București trebuie să înceapă astăzi, de la ora 09.30, însă autoritățile nu se așteaptă la o participare masivă din partea fermierilor și transportatorilor.

Protestul fermierilor şi transportatorilor a fost aprobat pentru ziua de duminică, 21 ianuarie, și va avea loc în intervalul 09.30 – 22.00, anunţă Primăria Capitalei.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat pe 18 ianuarie că a aprobat organizarea, în zilele de duminică, luni și marți, a unui protest în Piaţa Constituţiei, cu participarea a 5.000 de persoane, 100 de tractoare şi 100 de capete tractor de TIR.

Inițial, Nicușor Dan a respins un protest cu 15.000 de mașini în Piața Victoriei. Protestul de duminică, 21 ianuarie, al fermierilor și transportatorilor se va desfășura între orele 9.30 și 22.00 în Piața Constituției.

Protestatarii de la Afumați, Ilfov, au anunțat că nu se vor alătura manifestației care începe duminică, 21 ianuarie, în Piața Constituției din București, potrivit TVR.

Asta pentru că autorizarea pentru protest a fost obținută de Bogdan Petre, un avocat care a depus o adeziune la SOS România, partidul Dianei Șoșoacă.

Petre a afirmat că Șoșoacă „a spus că nu se va prezenta la manifestație și nu vrea să fie asimilată acestui protest” și că el a depus pe 10 ianuarie o cerere de adeziune la SOS România, dar nu știe dacă aceasta a fost aprobată.

La rândul său, Diana Șoșoacă a susținut că nu are nicio legătură cu cererea referitoare la organizarea protestului și că avocatul nu o reprezintă nici pe ea și nici partidul său.

„Ce s-a aprobat nu are nicio legătură cu cererea mea, e cererea unei persoane fizice, Bogdan Petre, care am înțeles că s-a dus la Primărie, în urma discuțiilor pe care eu le-am avut. Nu e avocatul meu! Ca să fie avocatul meu, trebuie să am un contract de asistență juridică, nu e avocat la partid!”, a declarat Șoșoacă la B1 TV .

Care sunt traseele pentru protestul fermierilor și transportatorilor

Primăria a anunţat traseele pentru protestul transportatorilor. Astfel, între orele 6:00-6:30, va avea loc adunarea mijloacelor auto (maxim 100 tractoare şi 100 capete tractor de tir) pe Sos. Alexandriei, banda 1 de circulaţie l, segmentul cuprins între Şoseaua de Centură şi Sos. Bucureşti Măgurele.

Între orele 6:30-7:00, este programată deplasarea mijloacelor auto până în Piaţa Constituţiei pe traseul: Sos. Alexandriei-Calea Rahovei-stânga Bulevardul Tudor Vladimirescu- Dreapta Calea 13 Septembrie- stânga Bdul. Libertăţii - Piaţă Constituţiei. „Deplasarea se face cu respectarea regulilor de circulaţie, fără restricţii de trafic. Mijloacele de transport folosite vor fi îndrumate şi parcate sub supravegherea forţelor de ordine gradual, până la ocuparea spaţiului destinat protestului (parcarea Piaţă Constituţiei)”, a transmis Primăria Capitalei.

Între 8:30-9:30, are loc afluirea pietonală a participanţilor la protest în Piaţă Constituţiei. Între orele 9:30-22:00 va avea loc mitingul de protest din Piaţa Constituţiei, iar apoi, până la ora 23.00, este programată defluirea participanţilor.

Un singur camion autorizat pentru protest

Prefectul Capitalei, Rareș Hopincă, a furnizat informații, sâmbătă, despre protestul fermierilor și transportatorilor ce urmează să aibă loc în București. Până la ora 16:00, doar un singur camion cu remorcă a fost anunțat că va participa la acest eveniment. Hopincă a dat asigurări că au fost luate măsuri pentru ca impactul asupra traficului să fie cât mai redus.

În declarația sa, la postul de televiziune Digi24, Hopincă a explicat procedurile legate de notificarea autorităților cu privire la participarea vehiculelor și șoferilor la protest:

„Astăzi, până la ora 16, organizatorul trebuia să notifice instituțiile statului cu privire la numerele de înmatriculare ale autovehiculelor participante, numele șoferilor și numerele de telefon ale acestora. Lista a fost transmisă și conține un cap tractor cu remorcă. Asta înseamnă că, cel mai probabil, nu vom avea un aflux de utilaje în centrul Capitalei.”

Hopincă a subliniat și faptul că fermierii și transportatorii care continuă să protesteze s-au delimitat clar de acest eveniment, calificându-l drept unul politic, specific unui partid extremist.

Referitor la discuțiile cu avocatul Dianei Șoșoacă, organizatorul protestului, prefectul a afirmat că nu a avut astfel de conversații, deoarece aceasta are responsabilități stabilite prin protocolul privind organizarea protestului.

Traficul din Capitală nu va fi afectat

În ceea ce privește traseul ales pentru protest, Hopincă a subliniat că s-a optat pentru ruta care să afecteze cel mai puțin traficul și ritmul normal al Bucureștiului. De asemenea, au fost stabilite ore clare pentru deplasarea autovehiculelor către centrul orașului, în intervalul șase-sapte dimineața, pentru a minimiza impactul asupra traficului.

„Vreau doar să le mulțumesc celor care protestează că au înțeles că protestul din Piața Victoriei este unul politic, al unui partid extremist și au ales să nu se asocieze cu acest protest”, a concluzionat Rareș Hopincă, la Digi24.

Protestul fermierilor și transportatorilor, aprobat pentru ziua de duminică, va avea loc între 09:30 și 22:00, conform Primăriei Capitalei. Traseul vehiculelor a fost stabilit, începând cu adunarea pe Șos. Alexandriei, până la defluirea participanților după ora 23:00. Participarea a fost aprobată pentru 200 de vehicule și maxim 5.000 de participanți.