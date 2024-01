Nicuşor Dan: Intrarea în Bucureşti, în vederea participării la protest, pe Şoseaua Alexandriei, între 6.00-7.00

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, precizează că intrarea în Bucureşti a tractoarelor şi capetelor tractor de TIR, în vederea participării la protestul din Piaţa Constituţiei, se va realiza pe Şoseaua Alexandriei, între orele 6.00 - 7.00.

Într-o intervenţie pentru B1Tv, el a precizat că din comisia care analizează cererile pentru protest fac parte şi reprezentanţi ai Poliţiei, Poliţiei Rutiere şi Jandarmeriei şi că, în urma discuţiilor, a fost semnat un protocol între organizator şi reprezentanţii autorităţilor, potrivit Agerpres.

„Protocolul spune că intrarea în Bucureşti se face pe Şoseaua Alexandriei între 6.00 - 7.00 dimineaţa. Ieşirea din Bucureşti se face tot pe Şoseaua Alexandriei, între 22.00 şi 23.00. (Protocolul, n.r.) obligă organizatorul să comunice instituţiilor de ordine numerele de identificarea ale maşinilor şi un număr de organizatori, cu care Poliţia şi Jandarmeria să fie în contact pe perioada manifestării”, a precizat edilul general.

Nicuşor Dan a declarat că există cazuri în care numărul participanţilor este mai mare decât cel anunţat.

„Asta se întâmplă, pentru că, evident, numărul acesta este o estimare. Se întâmplă să fie mai puţini, de cele mai multe ori. Se întâmplă să fie şi mai mulţi. Organele de ordine ştiu să lucreze cu asta şi dacă se depăşeşte numărul, nu e nicio problemă. Nu a fost niciodată”, a spus primarul.

În ce priveşte faptul că solicitarea de protest a fost semnată de către doi avocaţi ai Partidului SOS, edilul general a precizat că această cerere a fost aprobată deoarece întrunea condiţiile legale. El a menţionat că, dacă ar fi existat mai multe cereri care să întrunească toate condiţiile legale, ar fi fost aprobată ce a organismelor reprezentative pentru fermieri sau transportatori.

„Da, am văzut numele solicitantului. Noi aplicăm legea. Am respins nişte solicitări pentru că nu aveau elementele pe care legea spune că trebuie să le aibă. Am respins un protest pentru că încălca prevederea legală care spune că nu trebuie să stânjeneşti circulaţia, desfăşurarea normală a activităţii în oraş. Şi am aprobat acest protest la solicitarea unui cetăţean, aşa cum am aprobat o mie de alte proteste până acum, pentru că îndeplinea condiţiile legale. (...) Dacă noi am fi avut simultan mai multe cereri, ne-am fi uitat şi la criteriul reprezentantivităţii. Dacă am fi avut simultan mai multe cereri care s-ar fi referit la o aceeaşi locaţie, la aceleaşi solicitări, evident că ne-am fi uitat la reprezentantivitate, dar atâta timp cât nu am avut din partea organismelor reprezentative ale fermierilor sau transportatorilor solicitări, am avut o solicitare care întrunea condiţiile legale, a trebuit să o aprobăm, aşa cum am aprobat o mie de alte proteste în trei ani”, a spus edilul general.

El a reamintit că solicitarea Federaţiei Operatorilor Români de Transport (FORT) prevedea participarea a 15.000 de utilaje şi a subliniat că acest lucru ar fi însemnat "paralizarea" circulaţiei în Capitală.

„Au fost vreo patru-cinci solicitări pe care le-am respins, pentru că nu aveau toate elemente: câţi oameni vin, de unde vin, pe unde pleacă. După care a fost acea solicitare pentru 15.000 de utilaje, cu precizarea expresă că vor bloca cu maşini Piaţa Victoriei şi toate bulevardele care intră în Piaţa Victoriei, ceea ce ar fi însemnat paralizarea Bucureştiului. După aceea am avut această cerere, care s-a discutat în comisie ieri, pentru 200 de utilaje, 5.000 de oameni. Solicitarea a fost pentru Piaţa Victoriei şi în urma discuţiilor din comisie am aprobat-o pentru parcarea din Piaţa Constituţiei. Diferenţa esenţială între cele două este că nu se afectează traficul rutier”, a spus primarul general.

Nicuşor Dan a anunţat, joi, că autorităţile locale au aprobat organizarea unui protest, duminică, luni şi marţi, în Piaţa Constituţiei, cu participarea a 5.000 de persoane, 100 de tractoare şi 100 de capete tractor de TIR.