Cum justifică Selly prezenţa lui Andrew Tate pe scena „Beach, Please!”. „Noi punem la dispoziție o platformă” | VIDEO

În ciuda entuziasmului publicului tânăr, prezenţa britanicului Andrew Tate pe scena Beach, Please! a declanşat un val de comentarii la adresa organizatorilor şi a festivalului de muzică urbană care s-a desfăşurat zilele acestea la Costineşti.

Pe pagina sa Instagram, Selly, în calitate de coordonator al acestui eveniment, a ţinut să facă unele precizări şi să explice cum a ajuns Andrew Tate, judecat pentru viol şi trafic de persoane în România, să-l prezinte, pe scenă, pe celebrul artist de hip-hop French Montana.

„Știți cum e, e ultima seară a festivalului și apar tot felul de persoane care încearcă să discrediteze ce facem noi aici. Legat de prezența lui Andrew Tate, acest personaj controversat, pe scenă cu French Montana. Unu la mână, noi nu știam că va fi acolo, pentru că nu cerem niciodată o listă nominală a invitaților pe care un artist îi are pe scenă. Nu cerem, pentru că nu este treaba noastră. Noi punem la dispoziție o platformă, o scenă pe care artistul vine și se exprimă liber”, a postat, într-un story pe Instagram, Selly.

Potrivit postării sale, organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru ce se întâmplă pe scenă şi nici pentru mesajele transmise de artişti.

„Ce face artistul pe scenă nu înseamnă că eu, ca organizator, aprob. Declarația făcută de artist pe scenă nu înseamnă că este poziția mea ca organizator. Dacă un artist spune pe scenă că e ok să consumi droguri sau că e ok traficul de persoane sau cheamă o persoană cercetată într-un astfel de caz, care e sub cercetare penală, asta nu înseamnă ca eu ca organizator susțin chestia asta”, a scris el.

În acelaşi timp, Selly recunoaşte că unele dintre mesajele transmise de unii invitaţi la festival sunt greşite, dar nu a indicat un moment sau un artist anume.

„Dacă mă întrebați pe mine ce poziție am eu, Selly, persoană fizică, eu sunt conștient că unele mesaje care sunt transmise pe scena festivalului sunt greșite, după părerea mea”, a mai spus el.

Apoi a încercat să să recâştige bunăvoinţa opiniei publice amintind de lucrurile bune pe care le face pentru societate, cum ar fi o campanie antidrog.

„De asta eu și fac anumite lucruri, cum a fost campania antidrog, pentru a încerca să balansez un pic situația, pentru a încerca să spun că ce se întâmplă pe scenă este un act artistic asupra căruia eu nu am niciun control. Eu pot să fac o campanie prin care să vă descurajez pe voi să consumați chestii în care nu știți ce e în ele”, a adăugat Selly în postarea sa..

Vă reamintim că, la începutul recitalului cunoscutului rapper american French Montana, acesta l-a invitat pe scenă pe controversatul Andrew Tate, unul dintre cei doi fraţi judecaţi pentru viol şi trafic de persoane în România, aflaţi însă în stare de libertate. În ciuda acuzaţiilor care i se aduc, el a fost întâmpinat de publicul de la „Beach, Please!” cu aplauze şi ovaţii, ceea ce la făcut pe rapper să exclame: „România te iubește, frate!”. Apoi din boxe s-a auzit o manea de Florin Salam...