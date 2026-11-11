 Diana Șoșoacă, trimisă în judecată după ce a amenințat doi polițiști. „Cred că dau cu ei de toți pereții” | adevarul.ro
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Diana Șoșoacă, trimisă în judecată după ce a amenințat doi polițiști. „Cred că dau cu ei de toți pereții”

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Eurodeputata Diana Șoșoacă a fost trimisă în judecată miercuri, 11 noiembrie, de Parchetul General, pentru ultraj. Aceasta este acuzată că, în decembrie 2024, a amenințat doi polițiști și s-a manifestat agresiv față de ei, după ce aceștia au venit la domiciliul său pentru a-i înmâna o amendă.

Diana Șoșoacă
Diana Șoșoacă Foto: Inquam Photos / George Călin

„La data de 15 decembrie 2024, persoanele vătămate, poliţişti în cadrul unei secţii de poliţie din Bucureşti, s-au deplasat la domiciliul inculpatei, în vederea înmânării unei amenzi contravenţionale. Aceştia şi-au declinat calitatea şi i-au comunicat inculpatei motivul pentru care se află la faţa locului.

În acest context, aflându-se într-o vădită stare de surescitare, evidenţiată de afirmaţiile repetate «turbez de furie», inculpata, care s-a prevalat de calitatea sa de demnitar (evidenţiată de afirmaţia «Eu sunt europarlamentar. Ce căutaţi la un europarlamentar acasă»), a început să manifeste un comportament agresiv faţă de poliţişti.

Astfel, a refuzat primirea amenzii contravenţionale şi a împiedicat organele de poliţie să afişeze amenda pe uşa locuinţei”, transmite Parchetul într-un comunicat de presă.

De la injurii la amenințări cu moartea

Instituția precizează că, după aceea, Șoșoacă i-a urmărit pe stradă și le-a adresat expresii și cuvinte jignitoare („fir-ar mama lor de scârbe”; „mama voastră de nenorociți ordinari”; „scârbe nenorocite”), ulterior amenințându-i, în mod direct, prin intermediul unei transmisii live realizată pe rețelele de socializare.

În cursul transmisiei live, inculpata a spus:

„Mamă, dacă... dacă, n-oi pune eu bâta pe ăștia până la urmă... de, de, m-am săturat”,

„Până la urmă cred că-mi iau armă. Cum se apropie unul de mine, îi zbor creierii. Deci nu mai... M-am săturat.”;

„Bă, deci într-o zi, cred că dau cu ei de toți pereții.”;

„O să angajăm niște bodyguarzi, mamă, să-i las acasă. Cum se apropie unul de ușă, pac, să-i zboare creierii.”

Potrivit procurorilor, cei doi polițiști au aflat despre amenințări după ce au vizionat imaginile publicate de Șoșoacă pe rețelele sociale. Aceștia ar fi resimțit o puternică stare de teamă.

Polițiștii veniseră să-i înmâneze un proces-verbal de amendă, emis după ce, la primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, eurodeputata s-a filmat în cabina de vot și a publicat imaginile, încălcând legea electorală.

Rechizitoriul a fost trimis Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanță competentă să judece cauza în fond.

Șoșoacă, trimisă în judecată și pentru lipsirea de libertate a unor jurnaliști

În iulie, Diana Șoșoacă a fost trimisă în judecată, alături de Silvestru Șoșoacă, în dosarul privind lipsirea de libertate a unor jurnaliști italieni

Cauza vizează un incident în care o echipă de jurnaliști italieni ar fi fost împiedicată să părăsească locuința politicianei, acuzație pe care anchetatorii au investigat-o în cadrul dosarului penal.

„Din rechizitoriul întocmit în cauză a rezultat următoarea situație de fapt: În data de 10 decembrie 2021, cei doi inculpați au lipsit de libertate patru persoane (trei persoane vătămate și un martor), care fuseseră invitate în incinta cabinetului de avocat din București al inculpatei în vederea realizării unui interviu.

În același context, cel de al doilea inculpat a exercitat acte de violență asupra uneia dintre persoanele vătămate, lovind-o cu pumnii în zona umărului și peste braț și smulgându-i masca sanitară de pe față”, precizează PÎCCJ.

Procurorul a reținut că acțiunea de lipsire de libertate a fost generată de nemulțumirea inculpatei cu privire la întrebările adresate de una dintre persoanele vătămate (jurnalist) și nicidecum de comiterea unor infracțiuni de către persoanele vătămate, acestea fiind supravegheate pe tot parcursul interviului de către celălalt inculpat și un martor.

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