Ciucă vrea măsuri rapide pentru găsirea vinovaților privind tragedia de la Gorj. Ce a solicitat în ședința de Guvern

Premierul a anunțat că i-a cerut ministrului Energiei să se deplaseze urgent în județul Gorj, la cariera minieră unde au murit mai multe persoane. De asemenea, vrea identificarea vinovaților și primele măsuri referitoare la angajații de acolo.

„Ieri, din păcate, a avut loc un accident tragic la CEO. Şi-au pierdut viaţa trei muncitori în cariera de la Jilţ. Doresc să transmit condoleanţe şi întreaga mea compasiune familiilor celor trei muncitori şi desigur celor care au fost răniţi”, a declarat, miercuri, la începutul şedinţei de Guvern, premierul Nicolae Ciucă.

„Încă din primul moment am decis ca autoritățile să se deplaseze la fața locului, i-am transmis ministrul Energiei să se deplaseze urgent în județul Gorj și să facă analiza și să ia primele măsuri la fața locului. În acest moment, atât Ministerul Energiei, cât și Ministerul Muncii prin Inspecția Muncii vor continua activitatea de verificare a cauzelor procedurii accidentului și până săptămâna viitoare, îmi veți prezenta primele date și concluzii. Măsuri și date concrete. Măsuri față de cei vinovați și măsuri concrete pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă în Complexul Energetic Oltenia”, a anunțat Nicolae Ciucă.

Decedații, cu vârste între 29 și 48 de ani

Trei persoane au murit şi mai multe au fost rănite în urma accidentului produs, marţi, în cariera Jilţ Sud. Primele verificări ale poliţiştilor arată că autoutilitara care a căzut la o diferenţă de nivel de aproximativ trei metri transporta muncitori, dar şi două tuburi metalice de acetilenă.

După decesul a trei persoane, cu vârste de 29, 38, respectiv 48 de ani şi după rănirea altor muncitori, Poliţia a deschis dosar pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi neluarea şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă.

Ministrul cere demisii

Virgil Popescu a spus că tragedii precum cea de marţi, care s-a soldat cu 3 morţi şi mai mulţi răniţi, nu trebuie să se mai întâmple.

Ministrul a afirmat că a mers la Cariera Jilţ Sud, unde a stat de vorbă cu angajaţii, dar şi cu reprezentanţii conducerii unităţii.

În accidentul de muncă din incinta Carierei Jilţ Sud, din cadrul Complexul Energetic Oltenia, localitatea Mătăsari, au murit trei bărbaţi, de 29, 38, respectiv 48 de ani, iar alte zece au fost rănite.

Virgil Popescu a precizat că nu a mers la locul producerii accidentului deoarece „era noapte şi nu se putea înainta", dar dacă ar fi fost echipat corespunzător şi pe timp de zi, probabil ar fi ajuns, potrivit Agerpres.

„Am avut o discuţie cu şeful de tură, am primit informaţii despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Am avut o discuţie şi cu directorul sucursalei miniere (...). Am vorbit deja cu şeful Corpului de Control al Ministerului Energiei şi o comisie va veni la CE Oltenia pentru evaluarea stadiului securităţii în muncă (....) şi am solicitat deja, de urgenţă, schimbarea din funcţie a directorului sucursalei miniere, a directorului exploatării şi a şefului Carierei pentru că asemenea tragedii nu trebuie să se mai întâmple. (...) Nu s-a putut intra acolo, era noapte. Am discutat cu minerii, dar prefer să păstrez discuţiile confidenţiale", a spus Virgil Popescu.

Ministrul a adăugat că miercuri va ajunge la CE Oltenia Corpul de control care va analiza în detaliu activitatea Carierei Jilţ şi a companiei, inclusiv amenzile aplicate de inspectorii de muncă în urma accidentelor de muncă anterioare.