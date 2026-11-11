 „Cineva minte”. Magistrații ripostează după ce Nicușor Dan le-a cerut dovezi privind abuzurile din Justiție. Cristi Danileț îi prezintă cazul CEDO | adevarul.ro
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Video „Cineva minte”. Magistrații ripostează după ce Nicușor Dan le-a cerut dovezi privind abuzurile din Justiție. Cristi Danileț îi prezintă cazul CEDO

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Declarațiile președintelui Nicușor Dan, care le-a cerut magistraților să prezinte dovezi concrete privind abuzurile reclamate în sistemul judiciar, au stârnit reacții în rândul acestora. Judecătoarea Sorina Marinaș susține că i-a trimis deja șefului statului întregul dosar disciplinar, fostul judecător Cristi Danileț îi amintește cazul soluționat în favoarea sa de CEDO, iar procurorul Claudiu Sandu îi transmite că nu se simte dator să îi ofere explicații.

Președintele Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan Foto: GEORGE CALIN

Judecătoarea Sorina Marinaș susține că l-a informat pe președintele Nicușor Dan despre presiunile la care ar fi fost supusă din partea Inspecției Judiciare și că i-a transmis inclusiv întregul dosar disciplinar.

Într-o postare publicată pe Facebook, judecătoarea afirmă că a transmis informațiile către Administrația Prezidențială încă din 19 octombrie 2026, prin intermediul unui consilier de la Cotroceni. Mai mult, aceasta spune că a trimis și dosarul său disciplinar, astfel încât președintele să poată verifica situația.

„L-am ascultat și eu pe Președintele României spunând în seara aceasta că magistrații nu l-au informat despre presiunile la care sunt supuși. Eu fiind una care l-a informat chiar pe 19 octombrie 2026, printr-un consilier, și i-am trimis și tot dosarul disciplinar”, a scris Sorina Marinaș.

Judecătoarea consideră că există o contradicție între ceea ce i-ar fi comunicat consilierul prezidențial și declarațiile făcute de Nicușor Dan. Ea spune că oficialul de la Cotroceni a asigurat-o că informațiile vor ajunge la președinte.

„Deci, fie consilierul nu l-a informat «complet și corect», așa cum m-a asigurat, fie... well, cineva minte. Să vedem cine minte și de ce”, a continuat magistrata.

Ulterior, aceasta a revenit cu o precizare, afirmând că deține dovezi pentru cele susținute și că a înțeles importanța prezentării documentelor, nu doar a unor declarații publice.

„Evident că am dovezile a ceea ce susțin. Că am băgat la cap că trebuie să mergem cu «dosarul», să facem proba”, a mai transmis Sorina Marinaș.

Declarațiile judecătoarei vin după ce Nicușor Dan a fost întrebat, marți seară, de ce nu a avut o reacție publică în legătură cu magistrații care au reclamat că au fost cercetați de Inspecția Judiciară și sancționați de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

„Am avut un dialog în decembrie 2025-februarie 2026 cu magistrații, după asta am intrat cu toții într-o criză politică care ne-a luat toată energia de la a face orice altceva. De ce spuneți dumneavoastră că s-a întâmplat, că au fost șicanați de Inspecția Judiciară sau CSM, acum că nu mai discutăm de majorități și avem un guvern, sunt gata să reluăm dialogul”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă are încredere în Inspecția Judiciară, instituție care susține că nu există probleme în sistemul judiciar, șeful statului a afirmat că a criticat în repetate rânduri activitatea acesteia.

Nicușor Dan a invocat și nivelul redus de încredere al populației în Justiție, afirmând că Inspecția Judiciară ar trebui să ofere garanții că sistemul funcționează corect.

„Eu am criticat foarte des Inspecția Judiciară, nu am o analiză amănunțită, însă dacă românii spun că au încredere doar 25% în Justiție și dacă IJ este acel organ al sistemului de justiție care ar trebui să ne dea nouă garanția că sistemul merge bine înseamnă, logic, că e o problemă cu Inspecția Judiciară”, a spus președintele.

Acesta a susținut însă că, pentru a putea interveni și solicita verificarea unor situații concrete, are nevoie de documente și de cazuri prezentate în mod sistematizat.

„Ceea ce nu avem în Justiție, cum nu avem în multe alte zone, sunt dosare. Un document cu treizeci de abuzuri sau douăzeci de abuzuri ale IJ pe care cineva să le sistematizeze și să spună asta e situația. Dați-mi dumneavoastră situația lor, nume și prenume, dați-mi nume și prenume, astfel încât eu să cer dosarul”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a vorbit și despre cazul Sorinei Marinaș

În timpul interviului, jurnalistul i-a amintit președintelui de cazurile judecătorilor Laurențiu Beșu și Sorina Marinaș, care au fost vizați de proceduri disciplinare la nivelul CSM.

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„Fiecare ar trebui să vină cu un extras din plângerea lor să arate că au dreptate, nu am văzut asta. La mine, da. Eu nu știu dacă au fost sancționați, dacă au fost sancționați pentru delict de opinie... Dacă sunt declarații în spațiul public, cum putem să avem o dezbatere?”, a declarat președintele.

Cristi Danileț și procurorul Claudiu Sandu îi răspund lui Nicușor Dan

Fostul judecător Cristi Danileț a reacționat printr-o postare pe Facebook, în care i-a transmis direct președintelui că există deja un caz documentat, cu instituții implicate, date și hotărâri ale instanțelor europene.

„Domnule președinte Nicușor Dan, vă dau eu ce ați cerut public de la Recorder”, și-a început acesta mesajul.

Danileț a prezentat apoi cronologia procedurilor disciplinare prin care a trecut după ce a făcut declarații în favoarea reformei în Justiție, în 2019.

Potrivit fostului magistrat, în ianuarie 2019 a făcut declarații pro-reformă, iar în perioada ianuarie-aprilie 2019 a fost investigat de Inspecția Judiciară pentru opiniile exprimate. În iunie 2019, CSM a dispus sancționarea sa, iar în mai 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut soluția.

Ulterior, cazul a ajuns la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Danileț amintește că, în februarie 2024, CEDO a decis că statul român a încălcat drepturile sale, iar în decembrie 2025 Marea Cameră a confirmat hotărârea.

Fostul judecător consideră că acest parcurs reprezintă o dovadă că un magistrat poate fi sancționat pentru opiniile exprimate public, iar încălcarea drepturilor sale poate fi constatată ulterior de instanțele europene.

Acesta a criticat și faptul că unele dintre persoanele pe care le consideră responsabile pentru situația sa ocupă în continuare funcții importante în sistemul judiciar.

„O parte dintre cei care au greșit sunt azi încă în sistem și încă la vârful ei: președintele ÎCCJ și directorul INM. Ce faceți acum, domnule președinte? Aveți nume, date, instituții și greșelile comise. Negru pe alb și indiscutabile”, a scris Cristi Danileț.

Procurorul Claudiu Sandu: „Nu mă simt dator să prezint domnului președinte nicio explicație”

O reacție a venit și din partea procurorului Claudiu Sandu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Acesta a transmis că nu consideră necesar să îi prezinte președintelui explicații suplimentare și a susținut că demersurile magistraților care au semnalat probleme în sistem nu au urmărit obținerea unor avantaje personale sau politice.

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„Eu nu mă simt dator să prezint domnului președinte nicio explicație. Bătălia pe care au dus-o mulți magistrați și pe care au fost clătite cariere politice este o bătălie pentru dreptate, pentru adevăr, nu pentru a fi pe placul unora sau altora”, a transmis Claudiu Sandu.

Procurorul a vorbit și despre rezultatele demersurilor făcute de magistrați, exprimându-și dezamăgirea față de evoluția acestora.

„Până acum am pierdut toate luptele, ultima fiind consfințită chiar în seara asta. Dar poate într-o zi vom deschide ochii”, a mai scris membrul CSM.

În reacțiile magistraților este readusă în discuție și activitatea Inspecției Judiciare, instituția responsabilă de verificarea abaterilor disciplinare ale judecătorilor și procurorilor.

Claudiu Sandu a invocat, în acest context, și hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene referitoare la deciziile ÎCCJ și CCR privind prescripția răspunderii penale. Potrivit interpretării sale, efectele acestor decizii au făcut ca mii de persoane acuzate de infracțiuni să nu mai poată fi trase la răspundere penală.

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