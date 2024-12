Centrul Londrei a răsunat de colindele românești ale copiilor din comunitatea din Marea Britanie. „Ne-am bucurat şi am plâns împreună”

Îmbrăcaţi în straie populare, sâmbătă, copiii din comunitatea de români din Marea Britanie au adunat sute de spectatori, încântaţi să asculte colindele noastre tradiţionale de Crăciun.

Iniţiativa organizaţiei ROconect a strâns laolaltă, sâmbătă, copii şi tineri români, chiar şi din Republica Moldova, care au umplut cu glasurile lor pure Piaţa Trafalgar din Londra. Colindele tradiţionale româneşti nu numai că au adus alinare românilor aflaţi departe de casă în ajunul sărbătorilor de iarnă, ci i-au încântat şi pe britanicii sau turiştii opriţi să le asculte.

→ Imaginea 1/4: colinde Londra 1, foto Facebook ROconect jpg

„În tumultul situației în care se află poporul român, zilele acestea, am vrut să lăsăm diferențele de opinie la o parte şi să dăm mână cu mână în ceea ce avem în comun. Chiar s-a cântat la final «Hora Unirii», pentru că a fost un moment în care ne-am bucurat şi am plâns împreună.

Cu toții ne-am simțit acasă pentru câteva minute şi am retrăit bucuria sărbătorilor copilăriei noastre.

A fost foarte emoționant şi o bucurie pentru întreaga comunitate românească. Am colindat împreună cu frații noştri moldoveni, dar şi cu frații români de etnie romă, împreună cu tinerii noştri dar şi copilaşii, care sperăm că vor duce mai departe tradițiile şi cultura românească, an de an.

Acest proiect este un proiect 100% bazat pe voluntariat, un proiect din comunitate pentru comunitate. Ne-ar plăcea ca anii următori să avem un pic de susținere şi din partea Ministerului Culturii sau a celor responsabili cu diaspora”, au scris organizatorii pe Facebook.

„Pe lângă cei mari, faimoşi şi talentați, care vă vor surprinde mâine, avem şi o generație foarte tânără.

Irinuca şi Antonia, două dintre solistele principale, sunt de-o seamă, au doar 15 ani. Micuții din grupul de copiii sunt de vârste foarte mici.

Dacă ei au depus un efort pentru dumneavoastră, dacă ei au învățat pe de rost colinde în limba română, dacă ei vor sta 60 de minute afară, puteți şi voi!

Copiii şi tinerii României merită încurajați. Ei vor duce tradiția mai departe”, transmitea cu o zi înainte de eveniment Steffie Banu, fondatorul Roconect, cea care s-a ocupat de organizare.

Concertul de colinde româneşti organizat de ROconect este la a doua ediţie anul acesta, iar fiecare dintre cei prezenţi a contribuit la seara de colinde cum s-a priceput mai bine.

Cristi Farcaş, un român de etnie romă, a fost lăutarul care i-a acopaniat pe tinerii voluntari. Printre participanţii care s-au numărat Irinuca Neagu, familia Avram, AB Music Academy, soprana Anya Andrisescu şi corul Armonia de la biserica ortodoxă din Holborn şi Mihaela Dragoş, iar din Republica Moldova s-au alăturat Victoria Beregoi, Tatiana Miron şi Grupul de copii Ciuboțica.