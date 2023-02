Capitala are 2.200 de clădiri în pericol de colaps

Specialiștii susțin că un cutremur ca acela de luni, din Turcia, ar fi catastrofal și pentru București deoarece aici peste 2.200 de clădiri sunt foarte șubrede, cu risc ridicat de prăbușire la cutremur, dar, în total, 23.000 de clădiri ar suferi avarii semnificative în condițiile unui seism puternic.

Cutremurul devastator care a lovit Turcia la începutul săptămânii şi care s-a resimţit şi în state precum Liban, Siria sau Cipru a stârnit un val de întrebări şi de îngrijorări în rândul românilor. Și mai ales în rândul locuitorilor Capitalei, știut fiind faptul că Bucureștiul e capitala europeană cu cel mai mare risc seismic.

Matei Sumbasacu, inginer specializat în cutremure şi fondator al Asociaţiei pentru Reducerea Riscului Seismic „Re: Rise”, a explicat pentru „Adevărul” care sunt problemele clădirilor din București. „În primul rând, avem blocurile cu bulină din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremur. Și aici vorbim de 358 de cădiri. Totuși, mai avem și 1.551 de imobile expertizate şi încadrate în categorii de urgenţă, dar neclasificate în categorii de risc seismic corespunzătoare. Din punct de vedere structural, acestea sunt practic niște blocuri cu bulină roșie, dar nerecunoscute ca atare. Apoi, nu trebuie ignorate clădirile aflate în Clasa II de risc seismic. Chiar dacă pierderea stabilității este puțin probabilă, aceste clădiri pot fi grav avariate în caz de cutremur major. Ca o concluzie, avem 2.200 de clădiri în pericol de colaps. Deci, vorbim de un scenariu năucitor, cu tente macabre chiar, în eventualitatea unui seism precum cel din 1977. Sute de clădiri, nici nu vreau să mă gândesc la mai mult, ar colapsa. Între ele, și unele care au trecut și prin seismele din 1940 și 1977, care evident nu au fost reparate cum trebuie și sunt extrem de șubrede. Repet, sute de clădiri s-ar prăbuși, iar dacă mai adaug că în 1977 s-au făcut moloz numai 33 de construcții, putem avea o imagine a ce ne așteaptă, a dezastrului care va pune stăpânire pe București”, a precizat Matei Sumbasacu.

Mai mult, expertul susține că situația este chiar mai gravă decât atât pentru că o mulțime de blocuri, poate de ordinul miilor, nu au fost expertizate niciodată. „În cartierele-dormitor, s-a procedat cel puțin ciudat. Adică dintr-un grup de blocuri de același tip, din aceeași zonă, s-a expertizat numai un bloc sau două și nu toată zona. Adică ne facem că nu există probleme. Este un fel de a ne fura căciula, dar în alt mod, unul periculos chiar”, a precizat Matei Sumbasacu.

23.000 de clădiri cu avarii

De altfel, în planul de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului București, numărul de clădiri de locuit care ar suferi avarii semnificative în condiţiile unui scenariu de cutremur este de ordinul a 23.000. „În scenariul de cutremur pe timp de noapte (ora 21.00), peste 450.000 locuitori se pot afla în clădiri care pot depăşi gradul 3 de avariere (în clădiri construite până în 1977). Dintre aceştia, pot fi consideraţi (în funcţie de caracteristicile clădirii) captivi în clădiri un total de cca 95.000 persoane, dintre care cca 54% în clădiri înalte, se pot produce peste 6.500 pierderi de vieţi şi peste 16.000 răniţi grav, cca 10.500 spitalizaţi şi cca 13.000 răniţi uşor, concentraţi în clădirile înalte realizate până în 1977. (...) Cutremurul de scenariu pe timp de zi (ora 13.00) a condus la efecte asupra locatarilor reduse la 54% față de cele care corespund cutremurului pe timp de noapte”, se mai arată în document.

Ce facem înainte de cutremur

În perspectiva producerii unui cutremur, experții în protecție civilă recomandă luarea unor măsuri din timp în propria locuință. În primul rând, trebuie desemnate locurile în care ne putem proteja, adică grinda, tocul uşii, birou sau masă rezistentă. Apoi, sunt obligatoriu de identificat și consolidat obiectele masive care pot cădea sau deplasa în timpul seismului. Totodată, este necesară asigurarea, în locuri cunoscute şi uşor accesibile, a îmbrăcămintei pentru timp rece, a unei rezerve de alimente uscate şi conserve, dar și a unor materiale şi obiecte necesare realizării unei truse de prim ajutor familial. În fine, în casă este bine să aveți o lanternă și un radio portabil cu bateriile aferente.

Pe de altă parte, dacă seismul vă surprinde în locuință, rețineți că este crucială păstrarea calmului și, dacă este posibil, liniștirea altor membri ai familiei, copii, femei sau bătrâni. Nu ieșiți din casă deoarece riscați să fiți surprinşi de faza puternică a mişcării seismice pe holuri sau scări și țineți cont că utilizarea ascensorului este strict interzisă. Stați departe de ferestre care se pot sparge și vă pot răni și așezați-vă în locul dinainte desemnat pentru a vă proteja.

După producerea unui cutremur puternic, nu plecaţi imediat din locuinţă. Acordaţi mai întâi primul ajutor celor afectaţi de seism, dacă este cazul, și verificaţi preliminar starea instalaţiilor de electricitate, gaz, apă, canal. Părăsiţi calm locuinţa după seism, fără a lua cu dumneavoastră lucruri inutile. Verificaţi mai întâi scara şi drumul de ieşire, iar dacă la ieşire întâlniţi uşi blocate, acţionaţi fără panică pentru deblocare. Dacă nu reuşiţi, procedaţi cu calm la spargerea geamurilor, iar apoi vă deplasaţi într-un loc deschis şi sigur, cum ar fi un parc.

Un loc de regrupare a familiei

Experții în protecție civilă mai spun că dacă suntem surprinşi în afara unei clădiri, rămânem departe de aceasta, ne ferim de tencuieli, cărămizi, coşuri, parapete, cornişe, geamuri, care de obicei se pot prăbuşi pe stradă. Dacă suntem la şcoală sau la serviciu, nu fugim pe uşi, nu sărim pe fereastră, nu alergăm pe scări, nu se utilizează liftul, iar după ce seismul s-a încheiat, evacuăm cu grijă clădirea.

Dacă seismul ne surprinde în autoturism, ne oprim cât se poate de repede într-un loc deschis, se evită clădirile prea aproape de stradă. Nu se oprește mașina pe poduri, pasaje sau lângă linii electrice aeriene.

Este bine să stabiliți cu rudele un loc comun de întâlnire, într-un parc, de exemplu, pentru o eventuală regrupare a familiei în cazul în care seismul are loc în timpul orelor de program. Trebuie ținut cont că sistemele de telefonie mobilă pot avea probleme după un seism major.

În fine, în toate cazurile, fiţi pregătiţi psihic şi fizic pentru eventualitatea unor şocuri (replici) ulterioare primei mişcări seismice, care de regulă sunt mai reduse decât cel iniţial. Nu daţi crezare zvonurilor privind eventualele replici seismice şi urmările lor, utilizaţi numai informaţiile şi recomandările oficiale, recepţionate direct de dumneavoastră şi nu din auzite.

Cum ar rezista clădirile noi la un seism puternic

Dacă situaţia clădirilor vechi a mai fost dezbătută la nivel naţional, specialiştii trag un semnal de alarmă și cu privire la rezistenţa clădirilor mai noi, inclusiv a celor construite după anul 1990, care ar trebui, teoretic, să respecte anumite normative. Cu toate acestea, acest lucru nu se întâmplă întotdeauna, iar, din cauza nepăsării, un cutremur precum cel din Turcia ar putea pune la pământ chiar şi clădiri nou construite.

Cutremurul din 1977 nu ne-a învățat nimic

„Din 1977 şi până în prezent, normativele de proiectare s-au schimbat foarte mult. În acest sens, ele conferă mult mai multe grade de siguranţă, o concepţie structurală mult mai sigură. Astfel, din acest punct de vedere, dacă s-ar respecta aceste normative, atât în faza de proiectare, cât şi de execuţie, probabilitatea de a apărea consecințe negative este foarte mică, faţă de blocurile construite înainte de 1977. Atunci trebuia să învăţăm o lecţie foarte importantă”, a explicat pentru „Adevărul” Radu Lupăşteanu, fost şef al Inspectoratului Judeţean în Construcţii Iași, profesor al Facultăţii de Construcţii, din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Acesta atrage atenția că, deși cadrul legislativ din ultimii 30 de ani s-a îmbunătăţit de la an la an, conferind premise ca lucrurile să se îndrepte spre mai bine, acest lucru nu s-a întâmplat. „Aceasta este socoteala de acasă, dar socoteala din târg, din păcate, aşa cum vedem, infirmă o parte din conţinutul teoretic la care ne-am referit până acum. Astfel, apar indisciplina şi neştiinţa care pot conduce la adevărate tragedii”, precizează şef lucrări, dr. ing. Radu Lupăşteanu.

Activitatea seismică, factor determinant în construcții

Conform specialiştilor, în momentul construirii unei clădiri, trebuie să se ţină cont şi de activitatea seismică din regiunea respectivă. Acest lucru, pe lângă o întreagă multitudine de factori, joacă un rol extrem de important în rezistenţa construcţiilor.

„Atunci când vorbim despre alcătuirea proiectelor şi calculul structurilor, trebuie să se ţină cont şi de factori precum acţiunea seismică. Există un cod de proiectare care face referire la proiectarea construcţiilor astfel încât acestea să reziste la acţiunea seismică. Atât construcţiile noi, cât şi reabilitările trebuie să satisfacă acele condiţii”, spune profesorul.

Potrivit acestuia, materialele de bază, care participă la realizarea construcţiilor de rezistenţă, sunt betonul, fier-betonul şi cărămida, în cazul blocurilor mai mici.

„Unde nu s-au făcut controale, teste de laborator cu privire la oţelul-beton şi betonul, elemente care definesc calitatea produselor înglobate în imobil, riscul este foarte mare. Cărămida, împreună cu betonul sunt foarte importante pentru aceste blocuri de locuinţe. Normative există, problema este că acestea nu sunt mereu respectate. Apoi intervine implementarea unui proiect. În cazul cutremurului din Albania, am văzut foarte multe anomalii care au ieşit la iveală într-un mod negativ. Este vorba atât despre abordarea eronată în proiectare, cât şi gafe voite sau involuntare produse în etapa de execuţie”, avertizează specialistul.

În opinia acestuia, nu este lipsită de interes nici viaţa unei construcţii, etapa de utilizare sau exploatare. Specialistul spune că proiectarea din România încă suferă din cauza lipsei instrucţiunilor de utilizare şi exploatare a clădirii. „Pe de altă parte, este vorba şi despre indisciplina utilizatorilor, care fac fel şi fel de modificări care, o dată la câteva zeci de ani, se manifestă, potrivit legilor fizice. În etapa de execuţie, ar trebui să avem un om atestat, numit diriginte de şantier. Acesta ar trebui să-şi facă treaba cum trebuie, insensibil fiind la opţiunile de natură pur subiectivă care pot veni din mai multe părţi. Ar trebui încheiate documente care să fie nişte mărturii semnate şi asumate de cel puţin trei oameni: proiectantul, consultantul diriginte de şantier şi al treilea să fie responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului”, adaugă fostul şef al Inspectoratului Judeţean de Stat în Construcţii.

Atenție deosebită la achiziţionarea unei locuinţe

De multe ori, românii aruncă banii pe locuinţe construite prost, fără a verifica înainte de a face achiziţia calitatea lucrărilor, în cartea tehnică a construcției. Astfel, aceste persoane se supun unor riscuri imense. „Din păcate, am văzut mulţi oameni care cumpără fel şi fel de case în baza a ce văd la nivel de finisaj şi în lipsa oricăror dovezi a lucrărilor ascunse, care definesc structura de rezistenţă. Părerea mea, după 37 de ani de experienţă, este că şi cumpărătorul ar trebui să fie conştient pe ce dă banii şi să caute acele dovezi despre care spuneam. Se numeşte cartea tehnică a construcţiei, mulţi nu ştiu că aceasta există. Oamenii dau sute de mii de euro în lipsa oricărui gir în privinţa calității lucrării executate. Unde au fost controale în fazele care vizează structura de rezistenţă, e probabil să iasă bine. Unde nu s-au efectuat controale, riscul este foarte mare”, avertizează specialistul în construcții.

Profesorul recomandă cetățenilor care vor să achiziționeze o locuință să apeleze la specialişti, în condițiile în care există metode de investigare în lipsa unor astfel de probe. „Ingineria construcţiilor are cunoştinţe şi pârghii de a face lumină, dar trebuie să se apeleze la specialiştii care trebuie”, încheie acesta.

Cum suntem siguri că nu cumpărăm o casă șubredă

Și dr. Ing. Lucian Melinceanu, preşedintele Asociaţiei Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri din România, spune că trebuie să fim atenți la ce scrie în cartea tehnică atunci când cumpărăm o locuință. „În primul rând, avem nevoie de informații minime despre structura casei. Trebuie să cerem cartea tehnică a blocului, care trebuie să fie la administratorii imobilelor. Administrația imobilului este obligată să aibă această carte tehnică a imobilului, iar refuzul de a preda pentru consultare documentul trebuie înțeles ca atare. Oricum, în principiu, ar trebui ales un apartament într-un imobil construit după anul 1977, pentru că de atunci există unele standarde. Apoi, în mod obligatoriu, în cazul unui imobil nou trebuie analizat proiectul, iar dacă vorbim de o construcție veche, trebuie verificată expertiza tehnică, pentru că unele blocuri ar putea fi catalogate ca fiind cu risc seismic. Toate aceste demersuri, consultarea cărții tehnice și a eventualei expertize tehnice, în cazul cădirilor vechi, dar și cea a proiectului, când vorbim de construcție nouă, trebuie realizate de specialiști în structuri, care pot certifica dacă clădirea are probleme sau nu. E cam ca atunci când îți cumperi o mașină la mâna a doua și te duci să o vezi cu un mecanic”, a precizat Lucian Melinceanu.

În cartea tehnică trebuie văzut dacă există un proiect de rezistență, a mai completat acesta. „Pentru a avea un apartament într-un bloc solid, acest proiect de rezistență trebuie să fie realizat după normative de după 1977. Nu spun că proiectele realizate conform normativelor anterioare sunt neapărat proaste, dar ca să stea liniștit e bine ca un neprofesionist să pună această condiție. Apoi, apartamentul vizat nu trebuie să aibă modificări față de structura din proiect. Cel mai important este ca structura de rezistență să fie intactă și acest lucru se verifică destul de ușor. La lovire, nu una foarte puternică, pereții de umplutură vibrează ușor spre deosebire de cei din structura de rezistență care sunt extrem de rigizi. În plus, se verifică existența elementelor vizibile din structura de rezistență, adică grinzi, pereți, stâlpi și corespondența dintre situația din realitate și cea din proiectul de rezistență”, conchide specialistul.

Salvatorii, cursă contra cronometru în Turcia și Siria

Vremea şi amploarea dezastrului îngreunează accesul în regiunile afectate de seism. „Ei strigă, dar nu-i putem salva“, spun salvatorii și căutătorii. Noaptea și gerul au blocat operațiunile de salvare în Turcia și Siria, OMS estimează că bilanțul valului de cutremure ce a lovit cele două țări ar putea ajunge la 20.000 de morți. În Turcia, în zona afectată de cutremure, oamenii au petrecut noaptea sub cerul liber, în condițiile în care zona se află sub avertizare meteo de vreme rea. De sub dărâmături, toată noaptea s-au auzit strigăte, iar oamenii erau neputincioși. A plouat, după care temperaturile au scăzut până la limita înghețului. Copiii flămânzi, în picioarele goale, se încălzesc lângă foc, în timp ce părinții încearcă să-și păstreze cumpătul sub șocul tragediei. Cel puțin 1 milion de oameni sunt sub cerul liber, peste 5.000 de locuințe fiind distruse numai în Turcia. Până la 23 de milioane de oameni ar putea fi afectați de cutremurele masive care au ucis peste 5.000 de oameni în Turcia și Siria, a avertizat marți Organizația Mondială a Sănătății. „Acum este o cursă contra cronometru”, a declarat șeful OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Mobilizăm materiale de urgență și am activat rețeaua OMS de echipe medicale de urgență pentru a oferi îngrijiri medicale esențiale celor răniți și celor mai vulnerabili”.

În același timp, responsabilul OMS pentru situații de urgență, Adelheid Marschang, atrage atenția că în Siria situația este deosebit de gravă. Agențiile pentru dezastre au spus că sunt câteva mii de clădiri care au fost aplatizate în orașe dintr-o vastă regiune de graniță între Turcia și Siria, într-o zonă deja afectată de război. Aici a fost recent un focar de holeră.

Seismul violent care a lovit luni sudul Turciei şi Siria vecină a fost unul devastator din cauza mai multor factori: momentul producerii, locaţia sa, o falie relativ calmă timp de două secole şi clădiri prost construite. Caracteristici geologice neobișnuite în zona Turciei au dus la această tragedie, este de părere Chad Myers, meteorolog CNN. „Întotdeauna vorbim despre epicentru, dar în acest caz ar trebui să vorbim despre epi-linie. Două plăci tectonice masive – cea arabă şi cea eurasiatică – se întâlnesc sub provinciile sud-estice ale Turciei. De-a lungul acestei linii de falie, pe aproximativ 160 de kilometri dintr-o parte în alta, s-a deplasat pământul. Acest fenomen este diferit de ceea ce se întâmplă la Inelul de Foc, care se întinde de-a lungul coastei de vest a Statelor Unite. În această zonă, cutremurele şi tsunamiurile sunt adesea cauzate de subducţie – când o placă alunecă sub alta. Dar într-o astfel de mişcare, ca în cazul cutremurului de luni din Turcia, plăcile se deplasează pe orizontală mai degrabă decât pe verticală. De ce contează acest lucru? Clădirile nu se vor mai deplasa înainte şi înapoi. Dar apoi, când vin undele secundare şi încep să se producă replici, încep să se mişte înainte şi înapoi”, a explicat Myers.

Alep, printre zonele cel mai grav afectate din Siria

Orașul Alep din Siria, distrus de război, se numără printre zonele care au suportat greul unui cutremur mortal, care a devastat și părți din sudul Turciei. Peste 1.400 de persoane au fost raportate până acum decedate în nordul Siriei în urma cutremurului. Echipele de salvare au spus că multe clădiri au fost avariate sau distruse și că oamenii au fost prinși sub dărâmături. Regiunea găzduiește milioane de refugiați strămuți de războiul civil. Controlul nordului Siriei este împărțit între guvern, forțele conduse de kurzi și alte grupuri rebele și din această cauză ajutorul internațional va ajunge greu și nu la toți sinistrații.