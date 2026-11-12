Bărbat reținut după ce a instigat la atacarea Arestului Central: „Îi lichidăm pe toți, îl luam pe Călin cu elicopterul”

Un bărbat de 46 de ani a fost reținut de Poliția Capitalei după ce ar fi îndemnat, într-o transmisiune live pe rețelele sociale, susținătorii lui Călin Georgescu să intre cu forța în Arestul Central și să îi agreseze pe angajații instituției. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi publicat ulterior și alte mesaje prin care își îndemna urmăritorii să recurgă la violențe împotriva jandarmilor, înaintea protestului anunțat pentru 14 noiembrie.

Bărbatul a instigat la violențe Foto: Captură TikTok

Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale Sector 5 au început cercetările după ce au aflat despre mesajele transmise de bărbat. Prima înregistrare ar fi fost făcută pe 5 noiembrie, chiar în fața Arestului Central al Poliției Capitalei.

Potrivit Poliției, în timpul transmisiunii, bărbatul ar fi cerut oamenilor să intre fără drept în clădire și să recurgă la violențe pentru a elibera o persoană aflată în arest preventiv.

În transmisiunea live din fața Arestului Central, bărbatul ar fi insistat că numărul celor prezenți nu este suficient și ar fi vorbit despre un plan prin care Călin Georgescu să fie scos din arest.

„10 oameni e puțin. Jandarmii au arme. Ca să îl scoatem pe Călin Georgescu ne trebuie mai mult. Poate 100 de mașini, înarmați, îl scoatem pe Călin Georgescu și după cu elicopterul trebuie să fie totul foarte repede. Deci cu 100 de persoane: 10 mașini să țină de șase și ceilalți să intre în Arestul Central. Îi lichidăm pe toți, îl luam pe Călin cu elicopterul și pa. Dar 100 de oameni, nu mai puțin”, ar fi spus acesta.

„Prin intermediul acesteia ar fi îndemnat verbal publicul să pătrundă fără drept în incinta instituției și să exercite acte de violență împotriva lucrătorilor din cadrul acesteia, în scopul eliberării din arest a unei persoane private de libertate, față de care instanța a dispus măsura arestării preventive”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.

Anchetatorii spun că bărbatul a publicat alte două mesaje, pe 8 și 9 noiembrie, în care îi îndemna pe urmăritorii săi să recurgă la violențe împotriva jandarmilor. Mesajele aveau legătură cu protestul programat pentru 14 noiembrie, organizat în sprijinul lui Călin Georgescu.

Bărbatul a fost găsit pe 11 noiembrie, cu ajutorul jandarmilor, chiar în apropierea Arestului Central, unde participa la un protest pentru susținerea lui Călin Georgescu.

Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, iar acesta urma să fie prezentat în fața magistraților cu propunere legală.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. Bărbatul este cercetat pentru instigare în formă continuată, publică.