Călătorie infernală: mai mulți copii au leșinat într-un tren care mergea la Constanța, din cauza căldurii

Clipe de groază într-un tren care mergea la Constanța. Mai mulți copii dintr-un grup de 50 de elevi au leşinat şi s-au simţit rău în timpul cursei IR 1589 Bucureşti Nord-Constanţa, din cauza căldurii excesive.

În gara Feteşti trenul a oprit iar ambulanţele îi aşteptau pe copii pentru a acorda îngrijiri medicale, la Constanţa aceştia fiind preluaţi de părinţi, scrie ziarul Amprenta.

Din partea CFR aceştia au primit apă şi gheaţă. Profesoara care însoțea grupul de elevi a fost şi ea preluată de o ambulanţă. Totul s-a petrecut după ce instalația de climatizare s-a defectat, iar temperaturile din vagoane au fost sufocante.

Cum se scuză CFR

Despre această situație, CFR Călători a spus într-un comunicat că s-a datorat suprasolicitării instalației de climatizare care s-a defectat imediat după plecarea trenului din București.

"CFR Călători informează cu privire la situația survenită în trenul IR 1589 care circulă pe ruta Brașov (plecare 13.20) – București Nord (plecare 16.02) – Constanța (sosire 18:54), și care are în compunere vagoane cu instalație de climatizare. Din cauza temperaturilor ridicate și a gradului mare de utilizare, instalația de climatizare a intrat în regim de avarie după plecarea din București. O persoană a anunțat șefa de tren că se simte rău, motiv pentru care personalul CFR Călători a apelat Serviciul 112.

În urma apelului, după sosirea trenului în stația Fetești, o ambulanță a preluat pasagerul, care se află, în acest moment, la spitalul din Fetești, sub supraveghere medicală. Menționăm că această garnitură de tren a fost însoțită de un electrician de vagoane.

Conducerea CFR Călători, prin intermediul conducerii SRTFC Constanța, ține legătura, în permanență, cu personalul medical de la spitalul din Fetești. Din declarațiile personalului de tren, se pare că pasagerul care a solicitat ambulanța avea antecedente medicale.

În plus, la bordul trenurilor se află personal tehnic de intervenție.

Cu toate acestea, în zilele cu temperaturi caniculare există situații în care instalațiile de climatizare din dotarea vagoanelor de călători sunt suprasolicitate și intră în regim “avarie răcire”, mai ales în condițiile unui grad de ocupare apropiat de 100% din numărul de locuri. În astfel de cazuri, instalațiile funcționează în regim de ventilație."