Brățările electronice, piedică în calea fugarilor. Românii puși sub control judiciar, monitorizați cu brățări de supraveghere

Judecătorii vor dispune supraveghere electronică pentru persoanele pe care le plasează sub control judiciar. Și nu numai. O astfel de măsură s-ar putea lua și pentru cei liberați condiționat care au și ei o serie de îngrădiri de drepturi. Și într-un caz și în altul, autoritățile nu ar mai sta să-I caute prin Europa pe cei care aleg să fugă din țară, sunt de părere experții în drept. Aceștia au comentat reacția premierului Marcel Ciolacu care a cerut accelerarea implementării programului de supraveghere prin dispozitive electronice a persoanelor aflate sub control judiciar, după fuga primarului Cherecheș din țară.

Reamintim că prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat zilele trecute că a solicitat în şedinţa de Guvern achiziţionarea de brăţări pentru persoanele cercetate de autorităţile statului, pentru ca acestea să nu mai poată părăsi ţara. „Am avut o intervenţie în timpul şedinţei de Guvern şi am cerut atât vicepremierului, ministrului de Interne, cât şi doamnei ministru al Justiţiei să ia legătura cu alte state, cu Italia, cu alte state europene, să cumpărăm odată acele brăţări. Când eşti în control judiciar, când stai şi aştepţi o decizie a instanţei, să se impună aceste brăţări. Nu numai pentru fapte de corupţie, ci şi pentru alte fapte. E un instrument folosit şi de SUA şi de întreaga Europă. În loc să stăm şi să dăm explicaţii cum a reuşit cineva să fugă, e atât de simplu. Le-am spus, vedeţi care sunt procedurile cele mai scumpe, cumpăraţi, că nu trebuie să cumpăraţi un milion ca şi cu vaccinurile. Cred că trebuie să iei câteva sute”, a declarat la finalul săptămânii trecute Marcel Ciolacu.

Memorandum în maximum 2 săptămâni

Marcel Ciolacu s-a referit şi la costurile prinderii lui Cătălin Cherecheş, fostul primar din Baia Mare. „Haideţi să şi prevenim, pentru că au fost majore costurile de a-l prinde pe Cherecheş. Mai mult, ai pus un angrenaj întreg european. Mai mult, ai solicitat partenerilor tăi să te ajute că nu îl prinzi întâmplător. Înţelegem ce s-a întâmplat acolo, dar nu pot să uit că a putut să treacă cu un buletin al altcuiva cu 10 ani mai tânăr şi dom-le eram obosit, a fost o neglijenţă. Am o experienţă de viaţă şi eu. Mi-e greu să cred. Am înţeles că mai sunt şi coincidenţe, dar nimic nu e întâmplător”, a declarat Ciolacu.

Investiție în siguranță

Judecătorul Cristi Danileț atrage atenția că o lege în acest sens există de mai mult timp, doar că nu este pusă în practică. „În general, verificarea celor aflați sub control judiciar se face acum rudimentar de un polițist care merge acasă la cel care face obiectul unei astfel de măsuri. Chiar și noaptea. Asta însemnă că polițistul merge să facă verificări în loc să fie în teren, să intervină la cazuri. În plus, asta înseamnă cheltuieli suplimentare și lipsă de operativitate. Există un proiect-pilot în care se utilizează astfel de brățări electronice în București și câteva județe, dar nici acolo nu se folosesc la controlul judiciar, ci numai pentru ordinele de protecție pentru prevenirea și combaterea violenței domestice. Toată lumea a spus că nu sunt fonduri. Problema este că dacă acest sistem ar funcționa, sigur, cu o investiție inițială, autoritățile ar face mari economii. Și din experiența mea nici nu ar trebui vreo modificare legislativă pentru că toți judecătorii vor dispune supraveghere electronică pentru persoanele pe care le plasează sub control judiciar. Pot să garantez acest lucru. Atenție, o astfel de măsură s-ar lua și pentru cei liberați condiționat care au și ei o serie de îngrădiri de drepturi. Și într-un caz și în altul, nu am mai sta să-i căutăm prin Europa atunci când fug, facem economii și, foarte important, micșorăm gradul de pericol din societate, pentru că astfel de indivizi pot fi imprevizibili când se simt încolțiți”, a explicat judecătorul Cristi Danileț pentru „Adevărul”.

Ar fi necesară și o modificare legislativă

La rândul lui, avocatul Adrian Cuculis arată că ne-au trebuit zece ani să adoptăm legea supravegherii electronice a persoanelor cu probleme penale, iar acum ne mai „tocmim” câțiva ani și pentru cumpărarea dispozitivelor pentru punerea ei în practică. „Eu cred că din moment ce vom avea implementate aceste brățări electronice nu va mai fi necesară nici măsura de arest preventiv care este nejustificată în foarte multe dintre situații. În același timp vom avea certitudinea că nicio persoană supusă unei proceduri judiciare, mai ales cum este cazul lui Cherecheș care fusese deja condamnat pe fond, nu va mai avea cum să părăsească țara sau să încalce măsuri impuse. Probabil că ar fi bine venită o modificare legislativă pentru a clarifica mai în detaliu posibilitatea punerii unei brățări sau unui alt dispozitiv unor persoane supuse controlului judiciar. Vorbesc de o modificare a Codului de procedură penală care să prevadă clar că plasarea unei persoane sub control judiciar vine inclusiv cu această obligație de a purta brățară electronică de supraveghere. În momentul de față, doar pentru zona arestului la domiciliu și pentru ordinele de protecție există o asemenea prevedere”, a precizat Adrian Cuculis.

În prezent, există un proiect-pilot de supraveghere electronică la nivelul municipiului București și a județelor Iași, Mureș și Vrancea, dar numai pentru cazurile în care se emit ordine de protecție pentru prevenirea violenței domestice. Mai exact, 1.000 de brățări electronice au ajuns la agenți pentru a fi aplicate celor care fac scandal în familie. În principiu, în următorii doi ani, Poliţia Română ar trebui să cumpere 15.000 de kituri de supraveghere electronică pentru care ar trebui să plătească peste 165 de milioane de lei pentru ca serviciul să fie generalizat la nivelul țării.