 Alertă în România: două avioane F-16 au fost ridicate după detectarea unei ținte aeriene lângă Sulina. Populația, îndemnată să se adăpostească | adevarul.ro
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Alertă în România: două avioane F-16 au fost ridicate după detectarea unei ținte aeriene lângă Sulina. Populația, îndemnată să se adăpostească

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Ministerul Apărării Naționale anunță că sistemul de supraveghere radar a detectat marți o țintă aeriană la aproximativ 25 de kilometri de localitatea Sulina, în județul Tulcea, autoritățile activând măsuri de securitate și alertare a populației. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol.

MAPN FBinformatii oficiale jpg
Foto: FB MAPN

„Astăzi, 10 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ 25 de kilometri est de localitatea Sulina Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.  

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din estul județului.

La ora 17:31 a fost transmis și un mesaj RO-Alert către locuitorii din zona vizată.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că va reveni cu informații suplimentare pe măsură ce situația evoluează. 

Val de alerte cu drone în România

Amintim că șase județe din estul țării au fost vizate la sfârșitul lunii trecute de alerte cu drone.

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