Ajutor financiar de urgență pentru victimele infracțiunilor violente

Victimele infracțiunilor violente vor primi de urgență un ajutor de cel mult cinci salarii minime brute pentru cazare, asigurarea hranei, transport şi procurarea medicamentelor.

Dacă un proiect de Hotărâre de Guvern pus în dezbatere publică de Ministerul Justiției va fi aprobat de Executiv, victimele unor infracțiuni violente vor putea primi, conform legii, unele compensații financiare.

Acest ajutor va fi, de fapt, un avans din compensația financiară, care va fi distribuit sub forma unui voucher și va fi destinat acoperirii nevoilor de moment, printre care și pentru cazare, asigurarea hranei, transport şi procurarea medicamentelor. Ajutorul de urgență se va putea acorda, la cerere, victimelor unor infracțiuni precum tentativă de omor, vătămare corporală, viol, act sexual cu un minor și agresiune sexuală, trafic de persoane și trafic de minori, terorism, precum și orice altă infracțiune intenționată comisă cu violență, dar și soțului, copiilor sau altor persoanele aflate în întreținerea victimei, dacă aceasta a decedat, în cazul infracțiunii de omor, de exemplu.

Necesitatea noului act normativ este explicată în nota de fundamentare a proiectului în care se arată că în prezent sistemul de ajutorare dedicat victimelor unor infracțiuni violente nu funcționează, practic. „În prezent, la nivel legislativ, principiul priorităţii despăgubirii victimelor este consacrat în Codul penal care prevede expres la dispozițiile art. 112 alin. (1) lit. e) că sunt «supuse confiscării speciale (...) bunurile dobândite prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate și în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia». Cu toate acestea, în puţine cauze acest principiu îşi găseşte aplicarea, valoarea bunurilor asupra cărora sunt efectiv dispuse măsuri asigurătorii fiind insuficientă pentru a acoperi prejudiciile aduse victimelor infracţiunilor grave”, se arată în document.

Cel mult 15.000 de lei

În proiect se mai arată că ajutorul se acordă în termen de 72 de ore de la depunerea cererii de către victimă și are un plafon maxim de 5 salarii de bază minime brute pe țară, adică 15.000 de lei, în acest an. Concret, ajutorul se va distribui prin intermediul unor bilete de valoare pe suport hârtie sau pe suport electronic, în suma aprobată, în funcție de caz, și are o valabilitate de 90 de zile de la data emiterii sale.

De menționat că biletele de valoare nu sunt transmisibile, iar proiectul de Hotărâre de Guvern prevede și amenzi pentru cei care nu folosesc cum trebuie aceste ajutoare care sunt destinate exclusiv pentru cazare, asigurarea hranei, transport şi procurarea medicamentelor. Astfel, utilizarea voucherelor pentru acoperirea nevoilor urgente în alt scop decât cel prevăzut de proiectul de act normativ este amendată cu sume până la 10.000 de lei. Apoi, solicitarea și/sau furnizarea de numerar în schimbul voucherelor este taxată cu sume care ajung până la 20.000 de lei, iar comercializarea voucherelor contra unei fracțiuni de preț este amendată cu 30.000 de lei.

Sentimentul de neajutorare

Psihologul clinician Mihai Copăceanu susține că acest ajutor financiar este unul care poate face diferența pentru victima unei infracțiuni violente. „În sine, suferința nu are preț. Însă orice formă de ajutor financiar din partea statului pentru victimele infracțiunilor este bine-venit, cu atât mai mult ajutorul de urgență. Pentru orice victimă, mai ales în cazul infracțiunilor specifice de violență, pe lângă efectele directe ale infracțiunii în sine, efecte fizice, emoționale și psihologice, există și un sentiment de neajutorare și de disperare în lupta pentru dovedirea dreptății, pentru pedepsirea vinovaților și în mod special în efortul lung și dificil de a obține compensații financiare. De cele mai multe ori, acestea sunt târzii și în timp victimele își pierd speranța. Sunt supuse la alte eforturi financiare. De aceea sunt de părere că sprijinul financiar de urgență, care poate fi primit în cel mai scurt termen posibil, este deosebit de necesar”, spune psihologul.

Mihai Copăceanu mai spune însă că statul trebuie să mai facă un pas în față pentru ajutorarea unor astfel de persoane care pot rămâne traumatizate. Din acest motiv, „asistența psihologică și psihoterapia în cazul victimelor infracțiunilor grave, cele care afectează integritatea și viața personală subt necesare atât de urgență, dar mai ales în timp”, a precizat psihologul.