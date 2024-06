Sfaturile psihologilor înainte de Evaluarea Națională. Cea mai mare greșeală pe care o pot face părinții

Ne aflăm în plin examen de Bacalaureat 2024, iar săptămâna viitoare încep emoțiile și pentru absolvenții de gimnaziu care vor trece, la rândul lor, prin câteva zile de foc: examenul de Evaluare Națională. Pentru că de aceste examene naționale depinde viitorul lor, copiii trăiesc emoții foarte puternice și poartă pe umeri o presiune enormă. Iată cu ce sfaturi vin psihologii pentru părinți. Căci părinții sunt cei care pot împinge copilul spre succes sau, de ce nu, spre eșec.

Nu doar copiii trăiesc emoții în această perioadă, ci și întreaga familie. Mama și tata se comportă de parcă și ei ar da examen. Și chiar o fac, însă sub altă formă. Din păcate, modul în care acționează și reacționează părinții afectează în mod direct percepția copilului cu privire la tot ce înseamnă acest mare „hop” din viața lui. Deci, cum ar trebui să procedăm pentru a-i ajuta pe elevi în loc să-i panicăm, să-i speriem?

„Lăsați copiii în pace! Nu mai fiți cicălitori!”

„Presiunea pe care părinții au exercitat-o de-a lungul timpului asupra adolescenților poate avea efecte extrem de dure, cu rezultate negative asupra tuturor adolescenților ce în prezent susțin examene. Le recomand părinților să-i lase în pace, acum în prag de examene. Măcar acum, în această perioadă să nu-i mai cicălească, să nu mai stea cu gura pe ei. Dragi părinți, nervii dumneavoastră, furia, frustrarea, totalitatea elementelor negative care au legătură cu ce face copilul, când face copilul, când învață și de ce învață, nu au legătură cu adolescenții, ci cu dumneavoastră. Copiii nu reprezintă oglinda dumneavoastră și a neputinței dumneavoastră. Copiii reprezintă universul lor personal, ce nu are legătură cu universul părinților”, a explicat pentru „Adevărul” psihologul Radu Leca.

Specialistul consideră că de un real ajutor ar fi o alimentație sănătoasă, odihna, relaxarea și armonia în familie. Să existe cât mai puțin stres. „Copiii trebuie să fie susținuți de către părinți cu mâncare de calitate ca să poată să fie în formă maximă. Vitaminele,mineralele și nutrienții să provină din alimente sănătoase și nu fast food. Apoi, copiii ar trebui să evite în această perioadă dulciurile pentru a nu deveni agitați, pentru a se putea odihni bine peste noapte”, continuă expertul.

„Din punct de vedere psihologic, copilul trebuie susținut cu întrebări de genul: Cum pot să te ajut? Ce pot face pentru tine? „Aceste întrebări ar trebui adresate o singură dată pe zi, în așa fel încât să nu devenim cicălitori”, mai spune psihologul.

Cum ar trebui să procedeze un părinte care are un copil nu foarte dedicat studiului? „Să îngrași porcul în Ajuns este imposibil. Iar dacă stai cu gura pe el tot nu rezolvi nimic. Poate doar să-l enervezi”. Înainte de examen, în acest weekend, de exemplu, elevii care se pregătesc pentru Evaluarea Națională ar trebui să se odihnească și să se relaxeze, este de părere Radu Leca.

„Să lucrezi la Limba română și Matematică până în prag de examen, non stop, fără pauze, este pierdere de timp și de energie. Acum, copiii ar trebui să iasă afară, să se plimbe, să urmeze niște activități recreative care să-i scoată din starea încordată în care se află. Iar părintele ar trebui să fie lângă el și să-l încurajeze să mai facă și altceva în afară de a exersa și de a lucra. Copilul are nevoie, în mod explicit, de ajutor. Dacă nu primește acel ajutor, înseamnă că părintele are o problemă”, a concluzionat psihologul.

Un somn bun, o mâncare sănătoasă, sport și prieteni - rețeta succesului

Dr. Beth Mosley, expertă în sănătate mintală și autoarea cărții „Familii fericite”, vine și ea cu o serie de sfaturi care să mai relaxeze atmosfera din familie.

„Întreabă-l pe copil cum ar vrea să fie ajutat! Nu presupune că știi ce are nevoie copilul de la tine. Am stat de vorbă cu mulți adolescenți după ce au scăpat de examene și mi-au spus că și-ar fi dorit ca părinții lor să fi intervenit mai ferm ca să-i ajute să-și structureze timpul și să-i motiveze, dar nu să-i cicălească. Adesea, părinții presupun că dezinteresul față de examen e lene sau nepăsare. Dar e foarte posibil să fie altceva: copilul se simte copleșit și se închide în sine. Ajută-l să facă pași mici ca să depășească acest sentiment”, recomandă autoarea.

Copiii, mai spune dr. Beth Mosley, au nevoie de un mediu calm și organizat, de somn, mese regulate, odihnă, sport și prieteni. „Ajută copilul cu lucrurile de bază: somn, mese regulate, activitate fizică și conectarea cu ceilalți. Un somn bun îmbunătățește memoria și învățarea, așa că, dacă are această dilemă, dacă să învețe seara târziu sau să se culce, amintește-i că somnul îi va fi de mai mare ajutor”. Activitatea fizică în timpul perioadei de examene e importantă și ajută la procesarea neurotransmițătorilor de stres, eliberează hormoni ai stării de bine, dă creierului o pauză de la învățat. „Cercetările arată că a face sport după 4 ore de studiu ajută la reținerea informației”, a mai precizat psihologul.

Cea mai mare greșeală: să ameninți copilul înainte de examen

Psihologul Mihai Copăceanu recomandă părinților să nu-i streseze pe copii în plus. Ei sunt deja sub presiune, foarte stresați, unii anxioși, alții îngrijorați sau chiar temători cu privire la ce le va rezerva viitorul dacă nu iau o notă cât mai mare. „Părintele trebuie le dea încredere, să-i încurajeze să depășească această perioadă. Copiii au nevoie de susținere, au nevoie să petreacă timp de calitate alături de părinți, să simtă că aceștia le sunt alături indiferent de rezultatele obținute”.

În această perioadă, elevii ar trebui să aibă preocupări care să-i scoată din această stare, să-i relaxeze. Discuțiile în familie ar trebui să se concentreze pe alte subiecte, care nu au legătură cu examenele, rezultate, eșec. „Nu recomand părinților să-i amenințe pe copii, să-i șantajeze, să fie agresivi, să-i judece, să-i condamne. Să evite pedepsele, măsurile rigide. Copiii au nevoie de părinți maturi și responsabili, nu de persoane care să-i amenințe înainte de examen”, a mai precizar psihologul Mihai Copăceanu.