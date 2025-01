Premieră în Ministerul Educației. Daniel David, LIVE surprinzător pe Facebook. Ce i-a anunțat oficialul pe români

Ministrul Educației, Daniel David, s-a adresat românilor aseară, pe pagina de Facebook a ministerului. Am asistat la o intervenție inedită și în premieră, căci nici un ministru nu a mai procedat vreodată în acest fel. Timp de mai bine de 40 de minute, oficialul a prezentat strategia pe anul 2025 a ministerului, dar și un raport al activității instituției din această perioadă. La final, Daniel David a răspuns și la câteva întrebări venite din partea celor prezenți. Intervenția sa a adunat mii de comentarii și aprecieri.

Aflat în birou, în fața unui laptop, ministrul Daniel David s-a adresat live, pe Facebook, românilor. Intervenția sa a fost urmărită de mii de persoane, majoritatea din sistem, dar și de părinți și jurnaliști. „Bună seara tuturor! Numele meu este Daniel David, sunt ministrul Educației și Cercetării. În această seară sunt aici în nume personal, de aceea și discuția va fi una mai informală”, au fost primele cuvinte ale ministrului adresate audienței.

Oficialul a anunțat, printre altele, că planurile cadru pentru liceu vor fi puse în dezbatere publică în data de 31 ianuarie. Debirocratizarea sistemului de învățământ, finanțarea cercetării din România, salariile profesorilor, programele sociale implementate în școli pentru a stopa și preveni abandonul sunt alte câteva teme atinse în discuție. Daniel David a anunțat că ministerul Educației și Cercetării se află într-o fază de reorganizare. „Încercăm să gândim un model care să fie eficient, să nu avem direcții care se suprapun, să nu avem oameni care fac același lucru. Încercăm să folosim eficient și bugetul pe care îl vom avea”.

Cât de sănătoasă este educația românească. Diagnosticul, în luna mai

David recunoaște că începutul său de mandat nu este foarte promițător în contextul economico-financiar dar și politic în care ne aflăm, cea mai înaltă instituție a țării nefiind încă bine așezată. „Spun acest lucru nu ca să mă plâng, ci ca să înțelegem că este o situație complicată și într-o astfel de situație trebuie să fii foarte realist. Iar perspectiva mea este să am o strategie pe termen scurt - mediu, probabil până la începutul lunii iunie, și o strategie pe termen mediu și lung după luna iunie. Acum, în strategia asta pe termen scurt-mediu, ceea ce este foarte important pentru mine este să pot realiza un diagnostic al sistemului nostru de educație și de cercetare”.

Acest diagnostic va susține apoi implementarea anumitor politici în educație, însă bazate pe dovezi concrete. Ministrul a pledat în acest context și pentru depolitizarea sistemului de educație: „Sistemul nostru de Educație și de Cercetare n-ar trebui să fie foarte mult influențat politic. Arhitectura ar trebui să rămână relativ stabilă, iar politicienii, miniștrii care au și coloratură politică, să nu vină să schimbe arhitectura și să bulversăm mereu sistemul la fiecare schimbare de ministru. Sigur, pot să vină cu politicile proprii într-o arhitectură care este însă una sănătoasă și care ne conectează cu bunele practici europene”. Această radiografie ne va spune ce merge bine, ce nu merge chiar atât de bine și, prin urmare, ce trebuie modificat, restructurat sau eliminat. „Dacă sunt lucruri pe care va trebui să le schimbăm, inclusiv în arhitectura zonei preuniversitare, sunt dispus să le regândim. Iar dacă va trebui să implementăm politici bazate pe dovezi care pot să schimbe chiar arhitectura și legislația, o vom face. Dar nu pe termen scurt-mediu, ci pe termen mediu și lung”.

Care este rolul ministrului Educației în viziunea lui Daniel David

Ministrul Educației nu trebuie să facă micromanagement, consideră Daniel David, ci să aibă o viziune și o strategie. Acesta a declarat că există o doză mare de neîncredere, suspiciune, cooperarea între instituții și cetățeni nu funcționează foarte bine. „Văd o zonă de concentrare foarte mare a puterii. Adică, toată lumea dorește să vorbească cu ministrul pentru orice problemă. Nimeni nu are încredere să discute cu alte instituții, cu profesorul, cu directorul de școală, cu inspectorul, cu directorii din minister, cu secretarii de stat. Toți vor să discute cu ministrul, ceea ce mie îmi arată că sistemul nu funcționează bine”.

Rolul său ca ministru, a precizat David, este să iasă în față când trebuie să discute despre viziune, despre strategie, când trebuie să monitorizeze implementarea operațională a acestora. „Dar nu să o fac eu, să fiu atent să funcționeze bine lucrurile. Nu orice problemă minoră de sistem trebuie să ajungă la ministru, ci doar problemele mari. Să mă asigur că reacționăm rapid, transparent și în același timp, dacă nu există reguli prin care să corectăm problema care a apărut, să creez rapid regulile respective. Cred că asta este funcția unui ministru, nu să fie un fel de administrator care face micromanagement unui sistem atât de complicat și de complex”.

Daniel David: „Planurile cadru, puse în dezbatere publică pe 31 ianuarie. În 2026 intră în vigoare”

Planurile cadru pentru liceu sunt în prezent încă analizate, însă la finalul lunii, mai exact la 31 ianuarie, vor fi puse în dezbatere publică. O dezbatere publică organizată clasic, așa cum se procedează de obicei. „Dincolo de dezbaterea publică clasică, prin care primim feedback pe o adresă sau mai multe adrese de e-mail, voi organiza patru dezbateri naționale, în București, Cluj, Iași și Timișoara. Sunt zone care pot să atragă oameni interesați din celelalte județe”, a precizat ministrul. După aceste dezbateri zonale va urma o dezbatere națională online. „Astfel încât să poată să participe toți cei care doresc să aibă un cuvânt de spus despre aceste planuri. Vom lua în serios toate propunerile bune”, a adăugat ministrul David. Adoptarea planurilor cadru va avea loc în luna mai, iar implementarea propriu-zisă va avea loc în 2026. Până atunci se va lucra la programe, la manuale și la training-ul pe care trebuie să-l parcurgă profesorii.

Ministrul a mărturisit că se concentrează foarte mult pe această zonă a învățământului preuniversitar, fiind una dintre prioritățile sale. „Cred că 85% din timp mintea mea este pe preuniversitar. Nu am de gând în această perioadă să fac schimbări majore de arhitectură. Știu că mulți doriți să discutăm ideea de titularizare, de examen național la clasa VIII-a, să regândim examenele care se dau pentru a trece din clasa a IV-a în clasa a V-a în unele Colegii Naționale. Doar că, pe termen scurt și mediu, nu am de gând să fac modificări majore. Ar fi un moft pe care l-aș avea în condițiile în care în 2023 am adoptat o lege a învățământului preuniversitar. Eu nu pot și nu vreau să fac altceva decât să implementez cât mai eficient lucrurile care există în lege”.

Salariile profesorilor, decente. David: „Vom avea discuții pe legea salarizării unitare”

Ministrul a venit cu lămuriri suplimentare în ceea ce privește indicatorii de performanță a profesorilor care vor fi strâns legați de tot ce înseamnă salarizare și venituri. „Pentru mine, salariul de bază ar trebui să fie un salariu decent, care arată rolul pe care noi vrem să-l dăm profesorului în societate”. Ministrul s-a declarat îngrijorat de faptul că cei mai buni absolvenți din universități nu mai aleg mediul preuniversitar. Evită, cum s-ar spune, o carieră didactică, la catedră. „Vom începe discuția la legea salarizării unitare, unde eu voi argumenta pentru acest nivel al unui salariu decent în funcție de rolul social, de nevoia pe care o avem acum și, sigur, în funcție de numărul de ani de școală pe care îi avem și în universitate și în timpul formării noastre ca profesori. Dincolo de acest salariu de bază, vom veni cu acești indicatori de performanță pentru a crește veniturile acolo unde există performanță”.

Ce înseamnă, mai exact, performanță și cum poate fi ea cuantificată? Ministrul a precizat că performata unui cadru didactic se oglindește nu numai în rezultatele elevilor la olimpiade. De exemplu, un indicator de excelență s-ar putea referi și la efortul dascălilor de a lucra în medii sau zone defavorizate.

Daniel David explică de ce a acceptat funcția de ministru. „Nimeni care poate să facă ceva pentru Educație nu are dreptul să refuze”

„Aveți în acest moment un ministru care nu a venit nici pentru interese politice, nici pentru interese personale, ci să facă lucrurile să funcționeze bine”, a mărturisit Daniel David în încercarea de a răspunde la întrebarea de ce a acceptat funcția de ministru. „Am fost invitat de către domnul Ilie Bolojan și am venit cu ideea de a întări în acest Guvern, la nivel central, ideea unei Românii euro-atlantice într-o situație complicată prin care trece țara. Am venit pentru că eu cred că pot ajuta sistemul de Educație și Cercetare să funcționeze mai bine fără să am interese personale sau politice. Nu țintesc o cariera politică și nici interese personale care să-mi ajute mai mult decât ceea ce am în acest moment”.

Ministrul a acceptat funcția venind însă cu o serie de cerințe. „Iar Coaliția, în mare parte, mi le-a satisfăcut. Au fost cerințe de bun simț. Am zis, de exemplu, că ar fi bine să reunim educația cu cercetarea fiindcă cele două trebuie să se dezvolte împreună. Problemele prin care trecem la nivel social în acest moment se leagă de faptul că educația și știința au ratat să ajungă la oameni și se dezvoltă o Românie bizară, foarte periculoasă”.

Oficialul a explicat și motivele care l-au determinat să apară live pe Facebook în fața cetățenilor. „Am venit pentru a încerca să facem împreună ca acest sistem să funcționeze bine, sistemul de Educație și Cercetare. Nu voi avea nicio problemă să recunosc când greșesc, să-mi asum responsabilitatea și să corectez lucrurile. Dar, de asemenea, probabil că vor fi și momente în care voi lua decizii care nu vor fi foarte populare. Dar ce pot să vă promit este că de fiecare dată le voi argumenta științific sau prin valorile în care cred. Iar uneori, sper eu foarte rar, dar vor fi și astfel de momente, prin anumite contexte speciale care pot să apară. Dar și acolo voi veni cu argumente sociale sau etice, sigur, întotdeauna în contextul legii”

În același timp, a mai spus ministrul David, Coaliția și-a asumat faptul că Educația va fi pentru Guvern o strategie națională. „Cred că nimeni care poate să facă ceva în aceste momente complicate nu are voie să refuze. Sincer și direct spus, aceasta a fost motivația mea”, a mai declarat ministrul David.