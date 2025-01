Programul de guvernare pe Educație, sub lupa specialiștilor. "Fără o susținere bugetară multe măsuri ar putea rămâne doar pe hârtie"

În materie de Educație, noul program de guvernare, dacă va fi pus în aplicare punctual, va reforma din temelii învățământul românesc. Măsurile propuse sunt revoluționare și ar putea schimba definitiv paradigmele învechite și comuniste în care se zbate sistemul de zeci de ani, consideră experții în educație pe care „Adevărul” i-a consultat.

Academicianul Mircea Dumitru, fost ministru al Educației în guvernul Cioloș, spune că programul de guvernare pe Educație atinge toate hibele sistemului.

„Un program coerent, care se adresează principalelor probleme din sistem. În primul rând, problemele pe care le cunoaștem din învățământul primar și secundar. Însă, având în vedere experiența ministrului David ca rector de universitate, sigur vor fi și măsuri care vizează optimizarea proceselor de învățământ din universități. Însă, ceea ce mi-a atras atenția în mod deosebit sunt măsurile care vizează modificarea programelor școlare, debirocratizarea sistemului și prevenirea abandonului școlar”, a punctat specialistul.

Mircea Dumitru speră ca noul ministru al Educației să aibă puterea de a duce la bun sfârșit ceea ce-și propune: „Asta, evident, cu condiția ca Guvernul să facă efortul financiar necesar, căci fără o susținere bugetară multe măsuri ar putea rămâne doar pe hârtie”.

Pe de altă parte, atrage atenția specialistul, „aceste probleme sistemice care s-au acumulat în ultimii 34-35 de ani nu pot fi rezolvate în 6 luni”. Iar una dintre marile probleme și priorități este abandonul școlar, care trebuie combătut cu toate armele. „Însă extrem de importante sunt planurile de învățământ și extinderea rețelei de școli pilot. Și să nu uităm importanța învățământului tehnologic și dual care va primi, în sfârșit, atenția cuvenită. În Germania, de exemplu, există învățământ dual la nivel universitar”, a mai explicat fostul ministru.

Expert: „Cel mai curajos program de guvernare din ultimii 30 de ani”

„Încă din faza inițială, de concepere, am avut o serie de discuții tehnice cu oamenii care mai apoi au încropit acest program. Și am avut o percepție pozitivă încă de pe atunci. În materie de Educație este, de departe, cel mai curajos program de Guvernare pe care l-am citit până acum. Am rămas foarte plăcut surprins de curajul asumării acestui program”, a mărturisit pentru „Adevărul” și Marian Staș, expert în Educație.

Însă, continuă specialistul, aceste măsuri au fost gândite înainte de adoptarea Ordonanței trenulet: „Care le explodează acum în față prin toate constrângerile, tăierile și restricțiile impuse. Prin urmare, în acest nou context financiar, este important de văzut și cum va fi pus în aplicare programul”.

Marian Staș a precizat că ne aflăm în fața a două mari categorii de măsuri: unele care țin mai degrabă de zona socio-economică, altele care țin strict de ceea ce poate face concret Ministerul.

„Este vorba despre programele „Masa caldă” și „Școala după școală” care au, evident, legătură cu educația, însă aici sunt puse la treabă administrațiile publice locale. Adică primăriile. Și mai este vorba și despre ceea ce poate face Ministerul, căci mingea se află mai ales în terenul său. Mă refer la transformarea ca atare a sistemului de educație românesc. Și aici mi-au atras atenția trei lucruri pe care le consider extrem de curajoase”, comentează specialistul. Marian Staș se referă, în primul rând, la consolidarea și extinderea învățământului tehnologic și tehnologic dual: „Este un lucru extrem de important. Cu campusuri și cu tot ce înseamnă transformarea curriculară și legăturile cu companiile și cu mediul de afaceri pentru a crea, într-adevăr, învățământ dual de secol XXI si nu unul rămas în urma jocului”.

Apoi, un alt aspect esențial îl reprezintă descentralizarea școlilor. „Un aspect crucial aș spune, pe care eu l-am văzut pentru prima dată marcat: pilotarea descentralizării de resurse umane”, explică Marian Staș.

Aceșta se referă la posibilitatea școlilor de a-și angaja profesorii: „Este o anomalie aberantă din legea actuală care trebuie să dispară. Și anume: directorii de școli private își pot angaja profesorii, directorii școlilor publice nu au această posibilitate”.

În programul de guvernare există o secțiune distinctă dedicată și extinderii rețelei de școli pilot, un program promovat intens și implementat de Marian Staș: „Înseamnă că i-au văzut potențialul și valoarea. La vremea când am discutat programul de guvernare s-a luat în calcul și chiar s-a pus pe hârtie măsura extinderii rețelei cu cel puțin 100 de școli pilot. Asta probează valoarea acestui proces care permite testarea, pilotarea pe ceea ce înseamnă deschidere, descentralizare curriculară”.

„Să fie mai multe, pentru ca școlile să aibă de unde alege”

În ceea ce privește noile planuri-cadru pentru liceu, Marian Staș este destul de sceptic, în contextul în care este unul dintre cei mai mari susținători ai acestei schimbări. „Am sentimente amestecate”, ne-a mărturisit specialistul, iar asta pentru că miza este una uriașă, iar lucrurile nu trebuie făcute pe repede-nainte: „Mi se pare proiectul care pune ministrului David pistolul la tâmplă. Este foarte important ca planurile cadru să fie adoptate de urgență, însă este la fel de important și despre ce planuri cadru vorbim. Căci ne-am putea trezi în fața unei forme fără fond. Există și acest risc al unor planuri cadru noi, dar care să nu vină și cu modificări de paradigmă. Ăsta este pericolul cel mai mare”.

Specialistul consideră că o soluție de transformare radicală este puțin probabilă acum. Schimbarea ar trebui, mai degrabă, să se producă cu pași mărunți, dar foarte bine gândiți. „Sunt, pentru început, două lucruri esențiale de făcut aici. În primul rând, să deschidem jocul la maximum în ceea ce privește extinderea rețelei de școli pilot. Al doilea lucru pe care poate să-l facă ministerul este să vină cu trei sau patru variante de planuri-cadru din care școlile să aleagă ce consideră că li se potrivește mai bine. Cele mai conservatoare planuri să aibă undeva la 20% curriculum la decizia elevilor din oferta școlii, iar cele mai curajoase să se ducă spre 60%. Iar exercițiul ăsta va da un semnal foarte important că Ministerul Educației are curajul de a deschide jocul”.

Specialiștii cer înlocuirea orei de Religie cu Educație pentru spiritualitate

O altă provocare pentru ministru Daniel David este tema obligativității orei de Religie în trunchiul comun, consideră Marian Staș. Expertul este de părere că informațiile livrate copiilor necesită o reformă, iar materia ar trebui să se numească Educație pentru spiritualitate. „Pentru că nimeni nu a dorit o discuție pe această temă, am consultat în acest sens inteligența artificială care este, de altfel, și promovată în programul de guvernare pe Educație”, explică specialistul un experiment inedit la care a recurs recent.

Concret, expertul a solicitat mai multor medii AI să ofere câteva teme relevante de Educație spirituală pentru elevii de gimnaziu și pentru cei de liceu. ChatGPT a venit cu următorul răspuns: „Pentru elevii de gimnaziu cu vârste între 11 și 14 ani, educația spirituală poate include o varietate de teme relevante, care să îi ajute să își dezvolte gândirea critică, empatia și înțelegerea diversității. Pentru elevii de liceu cu vârste între 15 și 18 ani, educația spirituală poate aborda teme mai complexe și poate încuraja o reflecție profundă asupra sinelui și a lumii înconjurătoare”.

Marian Staș a mărturisit că nu dorește să forțeze asumarea vreuneia dintre variantele de soluții generate de AI, lăsându-l pe ministrul Daniel David să decidă dacă este sau nu cazul să se intervină în această chestiune. Specialistul consideră că această chestiune este, de fapt, provocarea cea mai sensibilă și cea mai curajoasă căreia ministrul va trebui să-i facă față. „Este nevoie de o abordare onestă, fără mânie, fără părtinire a acestei teme care are soluții elegante. Vorbim despre un lucru care face dreptate educației, înainte de orice”, a mai precizat Marian Staș.

