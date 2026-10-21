Guvernul anunță măsuri împotriva violenței în școli. Premierul: „Toleranță zero față de armele albe”

La preluarea mandatului de către noua conducere a Ministerului Educației, premierul Luca Niculescu a indicat siguranța din școli drept una dintre urgențele care necesită măsuri concrete.

Luca Niculescu , la "predarea de ştafetă" la Ministerul Educaţiei. Foto: Facebook/Luca Niculescu

Premierul Luca Niculescu a participat miercuri, 21 octombrie, la ceremonia de preluare a mandatului de către noul ministru al Educației, Sorin Costreie, și ministrul delegat pentru învățământul preuniversitar, Sorin-Gabriel Ionescu.

Cu această ocazie, șeful Guvernului a vorbit despre problemele care necesită intervenție rapidă, în contextul incidentelor grave petrecute în școli, dar și despre continuarea programelor pentru elevii vulnerabili și digitalizarea educației.

Luca Niculescu a anunțat că autoritățile au în vedere un plan de acțiune pentru creșterea siguranței în unitățile de învățământ, care ar urma să fie elaborat împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, reprezentanți ai părinților, asociații de psihologi și cadre didactice.

Printre măsurile avute în vedere se numără prezența preventivă în zonele școlare, combaterea fermă a violenței și a portului de arme albe, precum și asigurarea sprijinului psihologic acolo unde este necesar.

Premierul a mai precizat că Guvernul va continua programele destinate elevilor vulnerabili, între care „Masă sănătoasă” și „Școală după școală”. Totodată, a menționat necesitatea corectării treptate a problemelor din legislația educației, prin dialog cu profesorii și sindicatele.

Un alt obiectiv anunțat este digitalizarea sistemului de învățământ. Potrivit premierului, aceasta ar trebui să contribuie la reducerea decalajelor, la simplificarea activității administrative și la pregătirea elevilor pentru cerințele economiei viitorului.

În acest context, Luca Niculescu a făcut referire și la implementarea RO Wallet, portofelul digital care ar urma să faciliteze accesul la documentele școlare și să simplifice interacțiunea dintre elevi, părinți și instituțiile de învățământ.

„Am participat astăzi, la Ministerul Educației, la preluarea mandatului de către noul ministru, Sorin Costreie, și de către ministrul delegat pentru învățământul preuniversitar, Sorin-Gabriel Ionescu.

Îi mulțumesc ministrului Mihai Dimian pentru efortul depus și le doresc mult succes noilor miniștri, pentru că avem nevoie de o echipă puternică pentru a gestiona acest domeniu vital.

Dincolo de predarea ștafetei, am pus pe masă urgențele care nu mai suportă amânare, în special măsurile necesare în fața recentelor drame din școli. Siguranța elevilor și a profesorilor este linia roșie de la care nu ne abatem. Avem în vedere un plan concret de acțiune, realizat împreună cu Ministerul de Interne, reprezentanții părinților, asociațiile de psihologi și cadrele didactice: prezență activă și preventivă în zonele școlare, toleranță zero față de violență și de portul de arme albe și sprijin psihologic real în fiecare școală unde este nevoie. Școala din România trebuie să redevină un spațiu al siguranței și al respectului.

În paralel, mergem înainte pe direcțiile majore de sprijin și reformă: protejarea și extinderea programelor pentru elevii vulnerabili („Masă sănătoasă”, „Școală după școală”) și corectarea graduală a neajunsurilor legislative din trecut, în dialog deschis cu profesorii și sindicatele.

De asemenea, digitalizarea educației este o componentă esențială pentru reducerea decalajelor, pentru debirocratizare și pentru pregătirea elevilor pentru economia viitorului. Tranziția digitală din școli este legată direct de implementarea RO Wallet (portofelul digital), care va facilita accesul la documentele școlare și va simplifica relația dintre părinți, elevi și instituțiile de învățământ”, a transmis Luca Niculescu, pe Facebook.