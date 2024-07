LIVE TEXT. Evaluare Națională 2024. Rezultatele vor fi publicate azi. Cum se depun contestațiile

Elevii clasei a VIII-a care au susținut săptămâna trecută examenul de Evaluare Națională 2024 află astăzi primele rezultate, cele afișate înaintea depunerii contestațiilor. În a doua parte a zilei, începând cu ora 16.00, candidații nemulțumiți de nota primită o pot contesta.

Când se afișează notele la Evaluarea Națională 2024

Notele obținute de elevi la examenul de Evaluare Națională vor fi publicate în prima parte a zilei pe site-ul Ministerului Educației până în ora 14.00. Elevii pot afla ce notă au luat cu ajutorul codului individual primit de la școală, în ziua primei probei. Rezultatele sunt anonimizate. Rezultatele inițiale pot fi apoi contestate.

Cine poate depune contestație

Contestație pot depune elevii care nu au obținut notă de trecere. Practic, în urma reevaluării lucrărilor, aceștia mai au o șansă de a obține o notă mai mare și, implicit, de a intra la un liceu. Contestație pot depune și elevii care speră la o notă mai mare, care nu sunt mulțumiți de rezultatele inițiale. Însă, atenție! Notele primite în urma reevaluării lucrărilor vor fi cele finale. Legea spune clar: „nota obţinută în etapa de soluţionare a contestaţiilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obţinut, în plus sau în minus, faţă de nota acordată în etapa de evaluare iniţială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă".

Evaluare Națională 2024. Cum se depun contestațiile

Contestațiile pot fi depuse în perioada 3 iulie 2024 (ora 16.00—ora 19.00) - 4 iulie 2024 (ora 8.00—ora 12.00), urmand a fi soluționate în perioada 4 iulie—9 iulie 2024.

În cadrul etapei de soluționare a contestatiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare inițială. În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1 punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, lucrarea este reevaluată de alți doi profesori evaluatori. Reevaluarea se face respectând cu strictețe baremul de evaluare și notare și toate procedurile de evaluare. Nota acordată de cea de-a doua comisie de contestații este nota finală obținută de candidat. Nota obținută în etapa de soluționare a contestațiilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau in minus, fata de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Aceasta notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Când se afișează rezultatele finale

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 9 iulie. Apoi, în funcție de media obținută la cele douî probe - Limba și literatura română și Matematică - elevii se pot înscrie la liceul dorit.

Cum se calculează media de admitee la liceu

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea la liceu este media generală la Evaluarea Națională. Aceasta se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjime, a notelor obținute la probele din cadrul Evaluării Naționale.

Cum se completează cererea de înscriere la liceu

Cererea de înscriere se completează în două etape: între 11-12 iulie 2024 şi 15-19 iulie 2024. În aceste etape elevii sunt asistaţi de părinţi şi de diriginţii de clasa a VII-a. Autorităţile atrag atenţia că „orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită", dar şi că „numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului".

Când are loc repartizarea computerizată

Pe 24 iulie 2024 se comunică rezultatele repartizării computerizate. În perioada 25-30 iulie 2024 se fac înscrierile propriu-zise la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi. Pe 30 iulie 2024, unităţile de învăţământ anunţă, dacă mai este cazul, a numărului de locuri rămase libere. În perioada 31 iulie - 2 august sunt rezolvate situaţiile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

Cum se face repartizarea computerizată la liceu

Pentru repartizarea computerizată, în cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul evaluării naţionale;

nota obţinută la proba de matematică din cadrul evaluării naţionale;

nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale;

