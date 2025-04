Tudor Chirilă face portretul candidaților: Simion, un golan al clasei. Ponta și Antonescu ar trebui luați la pachet

Actorul și cântărețul Tudor Chirilă a făcut luni, 28 aprilie, o caracterizare a principalilor candidați la alegerile prezidențiale, explicând care sunt, în opinia sa, atuurile și minusurile lui Nicușor Dan, George Simion, Victor Ponta, Crin Antonescu și ale Elenei Lasconi.

Tudor Chirilă a vorbit despre cei cinci în ordinea „șanselor” de a ajunge în finala prezidențială.

Despre Simion: „Nu cred că-l simpatizează prea tare” pe Georgescu

Primul analizat a fost George Simion.

„George Simion e candidatul extremist și suveranist. Are interzis în Republica Molodova unde este considerat agent de influență rusă care a atentat la ordinea constituțională. Retorica lui este anti europeană, față de invazia Rusiei în Ucraina a adoptat mai degrabă varianta manipulărilor rusești, a preluat «moștenirea» lui Georgescu și promite să-l aducă într-un fel sau altul la putere, deși nu cred că-l simpatizează prea tare, omu' i-a luat fața, aburelile lui au funcționat mai bine și e evident mai carismatic, a fost greu de înghițit pentru Simion, nu pare genul modest și smerit. Se laudă prin interviuri plătite/aranjate că va face Europa măreață pe modelul american și că va stârpi globalismul și soroșismul în Europa.

Fără mult talent încearcă să copieze modelul autocratulului Viktor Orban a cărui anvergură politică nu se poate compara nici în glumă cu a lui Simion, Orban fiind absolvent de drept cu studii făcute pe bune și cu master la Oxford finanțat chiar de Soros, da asta e altă discuție. Politica lui Simion se rezumă la declarații patriotarde, live-uri agresive pe social media în care condamnă sistemul din care face parte și alimentează fricile (unei părți a) românilor legate de dictatura de la Bruxelles, oculta mondială, vaccinurile care ne omoară, dictatura LGBTQ și tot felul de conspirații.

Mai cântă câte un imn legionar la vreo comemorare, mai face câte un scandal în parlament, promite românilor case imposibil de realizat, la 35 de mii de euro bucata, colectează și folosește în mod ilegal datele personale ale oamenilor pentru propria campanie, primește în partid membri PSD sau PNL, face alianță cu PSD și PNL în consiliul general al primăriei București fără prea mari probleme sau votează împotriva unei legi care să protejeze spațiul aerian al României de dronele rusești, zilele astea se documentează legături între AUR și organizații de tineret fasciste din alea cu moarte ălora care nu sunt ca noi. Eu n-am să mă leg de felul în care folosește limba română (care e prima formă de patriotism adevărat) sau de originile ca șef de galerie sau antreprenor. Pot doar să remarc că nu a excelat niciodată la nimic până când nu a devenit politician. De fapt, așa am aflat de el. Ce mă deranjează la domnul Simion despre care nu am scris cred decât o dată este, unu, că nu propune și nu întreprinde nimic constructiv și doi, că alimentează valul de ură care împarte societatea noastră în două și se folosește de o retorică fals patriotică ca să împartă românii în "popor" și "trădători», unde trădătorii sunt toți cei cu opinii diferite sau contrare.

Domnul Simion și suveraniștii au un procent baban în Parlament. De când este în parlament nu l-a împiedicat nimic să modifice sau să corecteze legile justiției distruse de PSD și PNL sistematic între 2017 și 2020, pur și simplu să revină asupra modificărilor la codurile de procedură penală sau alte legi care prin modificările lor au scăpat penali și corupți. Probabil că cei de la USR nu ar fi zis nu și în actualul parlament pot avea majoritate. Nu a întreprins nimic ca să modifice legea CCR și să conceapă un sistem de selecție a judecătorilor bazat pe criterii care să asigure independența și profesionalismul judecătorilor. Și pentru asta cred că ar fi avut majoritate cu ăia de la USR.

„Nu văd cum un președinte cu asemenea profil poate să facă pace între români”

Chirilă mai spune că, deși sistemul pe care Simion îl critică se poate corecta doar prin legi mai bune, AUR nu face nimic „în sensul ăsta ceea ce demonstrează că conviețuirea cu PSD sau PNL și cu sistemul de mafie transpartinică creat de ei este acceptabilă”:

„Revenind la discursul urii care s-a propagat în societate împotriva tuturor celor care nu văd izolaționismul și extremismul o soluție, mă deranjează profund că în loc să fie un mediator între cele două tabere domnul Simion a ales să cauționeze acest discurs sau să pună paie pe foc mai ales în social media pentru că în viața reală n-a reușit să strângă la niciun miting milioanele de oameni cu care amenința chiar dacă i-a adus cu autocarele în buna tradiție a partidelor împotriva cărora luptă.

Din perspectiva asta domnul Simion mi se pare un bully politic, un golan al clasei care îi bate pe ăia care nu gândesc ca el, care nu se conformează. Nu văd cum un președinte cu asemenea profil poate să facă pace între români. România are nevoie de un om care să pună bazele reconcilierii dintre noi, nu unul care să adâncească ruptura din societate”, a scris pe Facebook Tudor Chirilă.

Ce spune Tudor Chirilă despre Nicușor Dan

Despre Nicușor Dan, Tudor Chirilă spune că a intrat în cursă „considerând că trebuie să fie o alternativă la valul extremisto - suveranist, la mafia transpartinică uselistă și neputințele Elenei Lasconi”.

„Când și-a anunțat candidatura am fost descumpănit și oarecum dezamăgit. Am fost la un referendum inițiat de el, am votat în sensul propunerilor lui, l-am votat ca primar de două ori, consideram că trebuie să-și facă treaba până la capăt să termine proiectele începute și să lupte ca rezultatul referendumului să fie pus în practică, nu să între în cursa pentru președinție. Nu sunt un fan Nicușor în mod special. L-am votat însă de două ori. Sunt conștient de lucrurile pe care nu le-a realizat sau pe care nu le-a demarat. Noi, cei angajați în instituțiile de cultură, așteptăm un concurs organizat de primărie de pe vremea lu Firea. Știu că teatrele nu au fost prioritare. Cultura nu e niciodată prioritară pentru majoritatea bucureștenilor și atunci... dar până și asta pot să înțeleg. I-am reproșat lucrul ăsta în mod direct.

„A redresat situația financiară a Primăriei”

Tudor Chirilă mai crede că Nicușor Dan ar fi putut face mai mult în anumite privințe mai ales legat de curățarea aparatului administrativ din primărie.

„Sau să fi abordat cu mai mult curaj problema teraselor din parcul Herăstrău unde responsabilitatea se împarte între primăria generală, primăria sectorului 1 și Ministerul Culturii. Masterplanul pentru pistele de biciclete putea să vină mai repede și execuția deja începută. Și cred că fiecare bucureștean are listele lui de nemulțumiri.

Deci nu sunt un adept orb. Însă, pe de altă parte, omul ăsta a făcut niște lucruri: a reabilitat mai mulți kilometri de conducte, de termie, decât oricare alt primar dinaintea lui. A redresat situația financiară a primăriei astfel încât agențiile de rating i-au schimbat Bucureștiului încadrarea într-o perspectivă poziticvă, a adus 100 de tramvaie de la Arad, a demarat elaborarea, împreună cu Uniunea Arhitecților din România a Planului Urbanistic General un proiect important pentru ca Bucureștiul să nu se mai dezvolte haotic”.

„Candidatul care făcut cu adevărat ceva împotriva corupției”

Chirilă amintește despre Nicușor Dan că nu a început politica promovat de vreun lider de partid, „ci a stat ani de zile prin instanțe ca activist civic și a luptat cu mafia imobiliară, aia atât de nocivă pentru București și pentru care niciun preț nu e prea mare când e vorba de a obține o autorizație de complex rezidențial șpăguind factorii de de decizie”.

„Atenție, asta nu înseamnă că nu există dezvoltatori onești care au fost prejudiciați de blocajul autorizării creat de Nicușor în lupta cu marii rechini. A construit un partid (USR) din care a plecat luând-o de la zero, un eșec după care nu știu câți oameni s-ar fi ridicat și a reușit să câștige primăria Bucureștiului din postura de outsider, de independent. Oricum te-ai uita la asta, e o realizare politică remarcabilă.

Dincolo de asta, dacă e să vorbim de excelență în ceva, omul ăsta e olimpic la matematică. Eu știu că în România golăneala și școala vieții înlocuiesc de ceva vreme meritocrația, dar asta nu înseamnă că sunt și criteriile valorice care ar trebui să conteze. Nicușor Dan nu are carismă, nu îl ajută fața, nu vorbește poate pe înțelesul majorității, nu e tupeist sau șmecheraș în discurs, dar mi se pare direct și onest. Mi se pare că (alături de Lasconi) a fost unul dintre cei mai atacați oameni din această campanie. Are și vulnerabilitatea numită Matei Păun, apropiatul/susținătorul din campanie care are afaceri cu rușii sau în Belarus și de care s-a delimitat în sensul în care omul nu va primi funcții în cazul în care Nicușor ajunge președinte.

În campania asta mi se pare că a candidatul care a vorbit cel mai mult despre numirile la DNA, parchetul general, șefii SIE și SRI și despre lupta anti-corupție. Este și candidatul care făcut cu adevărat ceva împotriva corupției în zecile de procese intentate diverșilor rechini imobiliari și preocuparea lui pentru patrimoniu ar trebui privită ca o formă de patriotism, conservarea și salvarea patrimoniului însemnă salvarea trecutului. În treacăt fie spus, Nicușor ar trebui să fie cel mai relaxat dintre candidați, dacă pierde se întoarce la primărie”.

Tudor Chirilă: Ponta și Antonescu ar trebui luați la pachet

Despre Ponta și Antonescu, Tudor Chirilă este de părere că „ar trebui luați la pachet”.

„Poate așa ar fi trebuit să și candideze. Să candideze ca o candidoză a politicii noastre. Având în vedere că reprezintă tot ce e mai rău în politica românească ei fiind semnatarii monstruozității numită USL (alături de Dragnea et co) manevrați de la spate de moguli/oligarhi ca Sebastian Ghiță sau turnătorul cu televiziune Voiculescu, plus alți baroni și figuri proeminente din partidele astea de care nu mai scăpăm, te întrebi cam cât de amnezic poate să fie un om încât să-și pună problema să-i voteze.

Ponta, considerat „expresia tupeului, aroganței și lichelismului politic”

Victor Ponta este, în opinia lui Tudor Chirilă, „expresia tupeului, aroganței și lichelismului politic lipsit de orice scrupule care să-i pună deoparte măcar o brumă de decență„.

Orice val care-l poate duce mai departe, orice vehicul politic, indiferent de cât de inadecvat, este folosit fără greață pentru îndeplinirea obiectivelor. Felul în care își asumă retorica suveranistă sau felul în care vrea să confiște moștenirea «georgistă», mimarea lipsită de talent a retoricii republicane trumpiste, ating culmi are ridicolului, dar par încă să-și găsească adepți.

Oamenii par să uite că a plagiat în teza de doctorat, uită de spectacolul grotesc al lansării candidaturii de ziua lui pe Arena Națională în maniera Kim Jong Un sau Kim Ir Sen, o fiesta autocratică care nici măcar nu i-a adus președinția, oamenii uită toate funcțiile din PSD și din stat pe care le-a avut Ponta, minciunile care i-au adus porecle ca Pinnochio sau Dottore. A fost procuror, prim ministru, parlamentar în mai multe rânduri, secretar de stat, președinte TSD, președinte PSD, co-fondator partidul Pro România și după toate posturile astea bifate el se declară acum cel mai vajnic luptător cu sistemul ticăloșit din România. Dar românii uită. Mai mult, Ponta mușcă și mâna stăpânului care l-a băgat în parlament în actualul mandat, adică PSD, și candidează împotriva lui Antonescu reprezentantul USL 3.

Adevărul că nici în PSD nu are loc toată lumea la furat și probabil Ponta este susținut de aripa retrogradă care de ceva vreme a pierdut bucăți consistente din ciolan în detrimentul noilor ciocoi.

Alături de Ponta, Antonescu s-a jucat de-a USL, suspendarea președintelui, referendumul din 2012, în calitate de marionetă a mogulului Voiculescu. Cam asta a fost cea mai mare performanță politică a lui. Înființarea USL-ului prin protocolul semnat cu Daniel Constantin și Ponta. A fost și un pic de susținător al exploatării de la Roșia Montană, este știut ca apropiat al «grupului de la Monaco» despre care presa scrie ca grupare mafiotă de ani buni și probabil este certitudinea că nu (se) va schimba nimic în mafia transpartinică, va fi un președinte docil și controlabil, prin numirile pe care le va face în justiție și servicii.

O altă realizare e că zece ani nu a făcut nimic, nu a muncit, nu a avut job. Și gândul te duce la Oblomov, nu știu, e greu de conceput ca nimic să nu te stârnească, să vrei și tu să construiești ceva, orice, un proiect cât de mic, o mărgică. La Antonescu nu știi ce să te preocupe mai întâi, dacă a fost turnător sau trântor. Domnii ăștia, Ponta și Antonescu sunt un binom care au făcut mult rău României, dar profitând de memoria scurtă a românilor iată-i pregătiți pentru o nouă rundă. Asta este tot ce a putut să pregătească PSD-PNL, asta au înțeles ei din tot ce s-a întâmplat din noiembrie și până acum”.

„Lasconi a reușit să-l trimită pe Ciolacu înapoi în banca din fundul clasei”

Tudor Chirilă spune că la Elena Lasconi, „trebuie să te uiți din mai multe unghiuri”.

„Când a fost mitingul pro european de după turul 1 din decembrie am fost sunat de unul dintre organizatori și am fost întrebat ce părere am despre prezența Elenei Lasconi la miting. Am zis că eu nu aș merge la un miting la care ar participa un candidat, fie el și pro european. Și am zis că oamenii nu veneau acolo pentru competențele ei, ci pentru ideea că nu vor dictatură conspiraționistă, rusofilă, neo legionară, dictatura pseudo științei, patriotism ceaușist, că veneau pentru România în Europa. Că Lasconi era varianta pro europeană, nu eram mulțumit, dar măcar era răul (mult) mai mic. Măcar promova parcursul european al României.

Prima dată când am avut o problemă cu Lasconi a fost când au întrebat-o ce ar fi trebuit să facă președintele în cazul unei invazii militare și nu a știut să răspundă despre CSAT, articolul 5 al NATO, despre convocarea ministrului de externe, a prim ministrului, etc. Cu toate astea, varianta Georgescu, reprezentantul vechilor securiști din sistem era inacceptabilă așa că în speranța că Lasconi urma să învețe din mers, dar cel puțin nu avea în spate o adunătură dubioasă de interese, am zis că aia era varianta.

Revenind la turul 1, Lasconi a performat peste scorul partidului, a tras partidul după ea, a navigat printre atacuri murdare și calomnii, a reușit să-l trimită pe Ciolacu înapoi în banca din fundul clasei. Și pe Simion. De fapt, pe Simion l-a trimis Georgescu. Lasconi a avut un rezultat extraordinar dacă stăm să comparăm cu Barna care a performat sub scorul partidului și nu și-a prezentat demisia de onoare după ce nu a reușit să intre în turul doi cu Iohannis. Lasconi, în schimb, s-a calificat în turul doi, ulterior anulat, partidul având doar beneficii după faza asta și apoi s-a ales cu boicot din partea partidului”.

„Ce partid își elimină președintele din cursă la mijlocul ei?”

Chirilă subliniază că, , după anularea turului doi și intrarea lui Nicușor Dan în campanie, Lasconi a început să piardă susținerea partidului, dar și susținerea electoratului pro-european care până atunci a fost alături de ea din lipsa altui candidat pe culoarul european.

„Acum suntem ca în «Iceage», ghinda a fost atât de aproape, era gata să pună mână pe ea, era absolut convinsă că l-ar fi bătut pe Georgescu. N-o să știm niciodată. Eu nu cred. Vin un pic la partea umană: probabil că nu avem idee cam ce presupune din perspectiva resurselor emoționale această campanie desfășurată într-un mediu ostil pentru o femeie candidat și care nu e vreo Maia Sandu, nu are experiența politicii mari, doar bune intenții și ceva experiență în administrație. Dar e o muncă intensă și care dintre noi ar putea să gestioneze pe deplin echilibrat relația dintre emoțional și rațional și să se retragă frumos, să-și ia pierderea acasă doar pentru că a apărut Nicușor Dan și noi scădem în sondaje?

„Și-au salvat decontarea cheltuielilor de campanie atacându-și candidatul”

Artistul a adăugat: „E o decizie grea, foarte grea, oricum te-ai uita la ea”

Pe de altă parte mai e și perspectiva «Lord of the Rings», inelul te consumă, ochiul lui Sauron - a se citi proximitatea puterii - e omniprezent, «my precious, my precious Cotroceni», ai fost aproape, atât de aproape, încât e greu să accepți că poate ai mai puține date sau calități decât alt candidat și nu reușești să vezi decât ce e bun la tine și ce e rău la toți. Dar și asta e uman. Băieții ăia din USR care au încercat s-o scoată pe Lasconi cam urât, neetic și nepractic din cursă, e important să spunem asta, au greșit. Big time. O dată că au făcut asta când ea era la 4 la sută, prea speriați că n-o să li se mai deconteze campania dacă femeia nu trece pragul. S-a dovedit că mișcarea a ajutat-o. Ce paradox: și-au salvat decontarea cheltuielilor de campanie atacându-și candidatul.

E clar că aceste calcule trebuiau făcute din timp și mișcarea asta făcută înainte ca ea să depună documentația pentru candidatură, dacă erau convinși cu adevărat că Lasconi nu e ce trebuie. Doar nu se gândeau pe bune că toate alea 4 procente s-ar fi dus la Nicușor Dan, știind câtă lume a votat cu Orban, de exemplu, deși anunțase că se retrage din cursă în turul 1. Informația nu ajunsese la ei. Probabil că din procentele alea mai puțin de jumătate s-ar fi dus la Nicușor. Plus chestii nestatutare, cu iz ilegal, o lipsă de hotărâre politică, de asumare, care dă rău la electorat. Ce partid își elimină președintele din cursă la mijlocul ei? Cum vor repara acest deficit de imagine? Nu e de ajuns să fii bine intenționat, trebuie să iei decizii la timp.

Lasconi nu avea mult mai multe șanse înainte de înscrierea în cursă. Deci, ce să înțelegem, că au sperat că totuși va crește sau nu au reușit să se impună atunci când trebuia? Bad, bad, bad. Plus că femeia a fost peste scorul lor de partid. Din nou, bad”.

„E de porc să-i scrii lui Trump pe Twitter”

Tudor Chirilă a mai adăugat, vorbind despre Lasconi: „E de porc să-i scrii lui Trump pe twitter, e grav să nu prea cunoști mecanismele funcției, nici aerul ăsta de duduie emancipată prietenă cu toți românii nu servește neapărat, dar există o candoare și o onestitate în acest personaj care respiră chiar și din frustrările ei și astea sunt două calități pe care oamenii le caută:

„Faptul că a dobândit experiență în administrație la Câmpulung și a obținut un nou mandat trecem tot la atuuri. Dacă sunt suficiente, dacă sunt anulate de declarații stupide pe alte părți, aici fiecare apreciază cu ce se mulțumește pentru funcția de președinte. Scriu la textul ăsta de câteva zile și între timp Lasconi a mai reușit să producă o serie de declarații dubioase, consumând muniție în direcții care nu o ajută cu nimic și demonstrând că nu poate fi rezonabilă, o atitudine justificată doar până la un punct. Nu-mi dau seama dacă va fi fericită sau cum va privi o Românie care deraiază de pe traseul european”.