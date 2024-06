Cum funcționează repartizarea computerizată a elevilor la admiterea la liceu în 2024. Algoritmul, calendarul admiterii și criteriile de departajare

Admiterea elevilor la liceu, în 2024, se face tot prin repartizare computerizată. Pentru ca părinții să înțeleagă cum are loc procesul a fost întocmit un ghid, realizat de Siveco, compania care a creat softul pentru Ministerul Educației.

Emoțiile părinților și elevilor continuă și după finalizarea Evaluării Naționale. Și asta în condițiile în care urmează Admiterea la liceu, care în 2024, va fi tot pe baza repartizării computerizate. Deși sistemul este utilizat încă din 2017, sunt destui părinți și elevi care nu cunosc criteriile de repartizare cu ajutorul computerului. Siveco, firma care a realizat soft-ul pentru Ministerul Educației, a publicat un ghid prin care explică care sunt etapele și criteriile de departajare.

Completarea atentă a opțiunilor prima și cea mai importantă etapă

Conform ghidului prima etapă pe care trebuie să o parcurgă pentru a nu avea experiențe nedorite la repartizarea computerizată, este completarea cu mare atenție a opțiunilor de pe fișa de admitere, cu preferințele candidaților, în ordinea dorită. Conform ghidului părinții sunt sfătuiți să treacă toate liceele, evident în ordinea dorită, pentru a fi siguri că elevul prinde un loc din toamnă. ” Completează pe primele locuri opţiunile pe care le doreşti cel mai mult, chiar dacă nu eşti sigur că media îţi permite să intri la aceste opţiuni. Nu vei fi dezavantajat. Continuă cu opţiuni care ţi-ar plăcea, apoi opţiuni la care nu te-ar deranja să fii repartizat. Încheie cu opţiunile cele mai puţin dorite, dar pe care trebuie să le enumeri pe fişă, pentru siguranţă. Este preferabil să intri la un liceu care nu îţi place decât să nu intri deloc.(....) Completarea unui număr mare de opţiuni pe fişa de admitere nu îţi poate dăuna în nici un fel–oricum intri la prima opţiune a ta la care mai sunt locuri. În schimb, un număr prea mic de opţiuni îţi poate diminua serios şansele de a fi admis. Există riscul de a nu avea o medie suficient de bună pentru nici una din opţiunile exprimate.”, precizează ghidul.

Specialiștii spun totodată ca părinții să valideze fișele cu simț de răspundere, să fie atenți la eventualele greșeli apărute în transcrierea mediilor din cataloagele școlare pe fișa de opțiuni, a numelui candidatului dar și a codului liceelor. Computerul “nu ştie” că un elev a completat codul 115 dar de fapt îl interesează specializarea cu numărul 151, sau că media de absolvire nu este 5,75 ci 7,55.entru a evita neplăcerile cauzate de transcrierea greşită a datelor de pe fişă, procedura necesită tipărirea fişelor aşa cum au fost introduse ele în baza de date. Fişa astfel tipărită, numită “fişă martor” se transmite la şcoala de provenienţă. Neconcordanţele între fişa completată şi fişa martor trebuie semnalate imediat conducerii şcolii, care revine la centrul de colectare a datelor pentru a se face corecţia.”, precizează ghidul. După numeroase verificări și corectarea eventualelor greșeli se trece propriu-zis la repartizarea computerizată.

Cum funcționează algoritmul repartizării computerizate Admitere Liceu 2024

Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător după media de admitere, de la cea mai bună medie, la cea mai mică, conform opțiunilor. Media de admitere la liceu este de fapt media generală obținută de fiecare elev în parte la Evaluarea Națională, calculată sub formă de medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele de evaluare. Pe baza acestei medii, se caută pentru fiecare elev, prima opțiune de pe lista validată și completată de părinți cu toate codurile liceelor. Dacă elevul găsește locuri libere, conform mediei, la prima opțiune aleasă, va fi declarat admis, la acel liceu. Dacă nu mai sunt locuri la prima opțiune, se i-a în considerare a doua, și tot așa, până când elevul este repartizat, conform mediei, la liceul unde găsește locuri libere.

” Presupunem că elevul are media 8 şi la prima sa opţiune s-au ocupat toate locurile de către elevi cu medii mai mari decât a lui. Dacă la a doua sa opţiune mai există locuri libere, el va repartizat la a doua sa opţiune. Altfel, se verifică a treia opţiune de pe fişa sa, şi următoarele, în ordine, până la găsirea primei sale opţiuni la care mai sunt locuri libere.”,arată un exemplu de repartizare pe edupedu.ro. Mai există și situații particulare în care un elev cu o medie mai mare, poate pierde un loc la liceu în favoarea unui elev cu o medie mai mică. De exemplu, un elev are media de admitere 9.10 și a pus opțiunea A, pe locul doi din fișa de opțiuni, iar un al doilea elev, cu media de 8.99, are opțiunea, pe locul unu în fișa de opțiuni, cel din urmă va fi repartizat pe acel loc, în defavoarea celuilalt, deși are medie mai mică.

Criterile de departajare în anul 2024

Sunt cazuri în care elevii au medii de admitere egale. Atunci intervin criteriile de departajare. Anul acesta, la primul criteriu se i-a în calcul media generală de absolvire din gimnaziu. Mai apoi, nota obținută la proba de limba și literatura română la Evaluare Națională. Dacă nici așa nu pot fi departajați se aplică și al treilea criteriu, adică nota obținută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naționale. În cazul minorităților etnice și a elevilor care solicită înscrierea la un liceu specific minorităților, se i-a în calcul rezultatul la proba de limba maternă.

Calendarul Admiterii la liceu în 2024

1. 11-12 iulie și 15-22 iulie- are loc completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII a și părinții acestora, asistența de diriginți.

2. 11-12 iulie și 15-19 iulie- are loc intrudocerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere. Pe aceeași dată părinții și candidații trebuie să verifice dacă datelor introduse pe fișele listate de computer sunt corectate pentru a fi remediate eventualele greșeli.

3. 22 iulie- este termenul limită până la care se poate transmite întreaga bază de date de la centrele de înscriere, către centrul județean de admitere.

4. 23 iulie-verificarea și corectarea eventualelor erori

5. 24 iulie-repartizarea computerizată a absolvenților de clasa a VIII a, care nu au împlinit 18 ani, în învățământul liceal. Pe aceeași dată are loc și comunicarea rezultatelor.

6. 25 – 30 iulie - depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care elevii au fost repartizați

7. 31 iulie – 2 august 2024-rezolvarea de către comisia de admitere județeană a situaților speciale apărute după repartizarea computerizată