Examenul de Bacalaureat, proba scrisă la Mediocritate. Cum va fi examenul din vară

Ministerul Educației a analizat în detaliu rezultatele elevilor la simularea Bacalaureatului, iar în urma concluziilor, oficialii vin cu o măsură cel puțin controversată: examenul din vară va fi mai ușor! Motivul? Nivelul copiilor este foarte scăzut. Însă, privind lucrurile per ansamblu, la nivel de sistem de învățământ, situația devine și mai dramatică: ne furăm singuri căciula, consideră unii profesori.

Bacalaureatul va avea subiecte mai simple, mai ușor de rezolvat, accesibile inclusiv elevilor cu note sub 5 la simularea din primăvară a examenului. Este anunțul voalat al Ministerului Educației care, după ce a analizat în detaliu, pe subiecte, rezultatele liceelor la simulare, și-a dat seama că situația nu este gravă, ci chiar dramatică! Să nu uităm că aproape 40% dintre elevi nu au luat notă de trecere la Limba și literatura română, iar 35% au luat note de corijență la Matematică.

Anunțul ar putea fi o veste bună pentru elevii care nu s-au pregătit suficient și care ar avea o șansă la o notă mai mare în vară. Însă, la nivel de sistem educațional, decizia nu ar face altceva decât să perpetueze nonvaloarea de care ar trebui să încercăm să scăpăm. Ce facem, în schimb? Ne adâncim și mai mult în mediocritate. Pe românește, ne furăm singuri căciula.

Ruxandra Achim este profesoară de Limba română la Colegiul Național „I.L. Caragiale“ din București. Dascălul ne-a declarat că a fost evaluator la simularea din primăvară, iar dintre cele aproape 90 de lucrări pe care le-a corectat, mai mult de jumătate au obținut note sub 5. Am întrebat-o ce părere are în legătură cu decizia ministerului de a mai îmblânzi subiectele, iar răspunsul a fost tranșant: „Avem niște criterii de evaluare, ele trebuie să rămână ca atare. Da, luăm pulsul, mai ajustăm anumite chestiuni, dar cred că nu este în favoarea sistemului de învățământ să ușureze acest examen mai mult decât este deja“. Argumentele sale sunt de necontestat. „O diminuare a gradului de dificultate nu ar fi foarte cinstită, pentru că Bacalaureatul este criteriul de admitere la multe facultăți. Și atunci se va crea o creștere artificială a mediilor și, bineînțeles, concurența nu va mai fi sub nicio formă una cinstită“. Și să nu uităm un aspect foarte important: defavorizăm vârfurile, este de părere dascălul. „De exemplu, un elev de nota 8 la simulare, dacă în vară va primi subiecte mai ușoare, ar putea lua nota 10. Un elev care a luat 10 la simulare... va lua la fel și la examen. Și atunci, unde mai este departajarea care ar trebui să se facă între ei? Vor fi afectați copiii care chiar fac din învățat un scop. Sunt, totuși, elevi care învață de plăcere. Nu putem să-i trecem la index și să-i sacrificăm pentru că sunt unii care au tratat simularea cu dezinteres“, a explicat profesoara.

Aceasta este de părere că examenul ar trebui să rămână la același grad de dificultate. Elevii, în schimb, sunt cei care ar trebui să-și dea mai mult interesul. „Nu a zis nimeni că varianta asta de examen este perfectă. Orice formulă este perfectibilă, dar chiar nu cred că este cazul să încurajăm la nesfârșit mediocritatea. Înțeleg că avem nevoie de ceva mai multă deschidere căci ne aflăm în an electoral, dar învățământul nu trebuie să fie victima clasei politice, prins la mijloc în goana după voturi.“

Dilemă: Bac mai ușor sau elevi mai silitori?

Iulian Cristache, președintele Federației părinților, a declarat pentru „Adevărul“ că intenția ministerului nu este de condamnat. Dimpotrivă. „Să declari însă așa ceva... eu, dacă aș fi fost ministru, nu aș fi declarat asta. Dar este un adevăr și nu trebuie să condamnăm adevărul. În fiecare an la simulări s-a dat mai greu ca să se vadă unde se situează în special elevii din mediul rural. În momentul în care tu dai la simulare niște subiecte de dificultate un pic peste medie și vezi că cei din mediul rural capotează, sunt cu mult sub nota 5, categoric trebuie să calibrezi subiectele“, a precizat acesta.

Ruxandra Achim, din postura omului care se află de partea cealaltă a catedrei, contrazice afirmația părintelui. „Nu are neapărat legătură cu zonele rurale, pentru că nu învață nici elevii din învățământul urban, din marile orașe“. Profesoara consideră că elevii au avut rezultate slabe la simulare pentru că nu au luat foarte în serios examenul. De exemplu, dascălul ne-a mărturisit că puțini au fost cei care s-au pregătit pentru subiectul al treilea, pentru eseu. „În luna martie nu sunt foarte mulți elevi care stăpânesc perfect cele trei subiecte. Mulți nu învață pentru eseu și nu scriu nimic la acest subiect. Din start pierd 3 puncte. Dintr-odată, nota de pornire nu mai era 10, ci 7“, a explicat ea.

Iulian Cristache consideră că ar trebui ținut cont de nivelul de cunoștințe acumulat în cei patru ani de liceu și la elevii din rural. Iar dacă nivelul este scăzut, atunci „să nu-i condamnăm pe acei copii, care nu au nicio vină că în 30 de ani sistemul educațional nu reușește să facă nimic pentru ei. Nu avem o standardizare la nivel de predare, învățare și de evaluare. Prin urmare, subiectele trebuie făcute pentru un nivel mediu, inclusiv pentru copiii care nu au o resursă umană de calitate, nu au infrastructură, nu au logistică și, nu în ultimul rând, nu sunt susținuți de familii. Nu are cine să-i sprijine în procesul educațional, cine să-i ajute acasă la teme. Și nici bani de meditații nu au. Dacă privim lucrurile din acest punct de vedere, abordarea ministerului este una corectă“, a mai spus părintele.

La oraș, situația este puțin mai diferită, continuă el. Nivelul de trai este mai ridicat față de zona rurală, oamenii – mai îndreptați către educație și cultură, mai responsabili în ceea ce privește viitorul copiilor. În zonele rurale însă, și mai ales în cele defavorizate, abandonul școlar este în floare, iar rezultatele elevilor la învățătură se situează cu mult sub nivelul celor înregistrate în orașele mari. Unde este sărăcie, nu este nici educație. „În urbanul mare nu este o problemă. Aici sunt mulți părinți care stau în spatele copiilor. Mă refer la consiliere și meditații. Pe când copiii din mediul rural... ce facem cu ei?“, se întreabă Iulian Cristache.

Prin urmare, ar trebui să ne cunoaștem lungul nasului, cum s-ar spune. Acesta este nivelul, cu el defilăm. Și nu ar trebui să ne mai ascundem după deget: elevii sunt slab pregătiți, iar examenul de maturitate ar trebui să se adreseze majorității. Să fie accesibil pentru toată lumea.

„Trebuie să dai niște subiecte pe care un copil de la sat, silitor, bun la învățătură, să le poată rezolva măcar de 5 sau 6. Și atunci este absolut normal să se vină cu o abordare ușor diferită: subiectul unu să fie mai ușor, de nivel sub mediu, subiectul al doilea să fie pentru nivel mediu și ultimul subiect poate fi de dificultate mare, în așa fel încât să facă departajarea reală între notele de 9 și 10. Subiectele trebuie să aibă o dificultate graduală“, este de părere Iulian Cristache.

Profesoara Ruxandra Achim vine însă cu o altă propunere. „În loc să avem un Bacalaureat ușor, mai bine am încerca să-i determinăm pe elevi să învețe. Să pună burta pe carte, să depună efort, să muncească pentru o notă mare și nu să aștepte să li se ofere pe tavă, de-a gata, un examen ușor, pe care să-l treacă, deși mulți dintre ei nu ar merita.“

Realitate sau doar o teorie a conspirației?

Marian Staș, expert în politici educaționale, este circumspect cu privire la anunțul oficialilor din minister. Specialistul consideră că nu ar trebui să cădem în plasa teoriilor conspirației, iar declarația ministerului nu ar trebui interpretată în mod negativ. „Cred că mesajul ar putea avea și o altă conotație, și anume de a vedea care sunt cele mai potrivite subiecte pentru viitorul examen de Bacalaureat“, a explicat el pentru „Adevărul“. „Aș avea un dram de rezervă de om cu mintea la cap și nu aș lua direct mesajul că în mod obligatoriu subiectele vor fi mai ușoare. În an electoral, pe de altă parte, mesajele au nota asta, să fie bine ca să nu fie rău, să nu se panicheze lumea etc. Eu cred însă că cel mai relevant criteriu pentru ce înseamnă onestitatea și integritatea Ministerului Educației va rămâne setul de subiecte din vară. Oamenii aceștia poate au vrut să vadă care sunt cele mai potrivite subiecte. Nu cele mai ușoare, cele mai potrivite. Ceea ce mi se pare foarte OK“, a mai precizat specialistul.