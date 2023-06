Evaluarea Națională 2023 începe luni. Tot ce trebuie să știe elevii. Sfatul psihologului

Examenele naționale debutează luni, 19 iunie, cu proba scrisă la Limba română pentru absolvenții de clasa a VIII-a. Ce recomandări au specialiștii pentru copii. Ce ar trebui să facă elevii în acest weekend.

După un final de an școlar agitat, absolvenții claselor terminale încep examenele naționale. Primii sunt elevii de clasa a VIII-a care susțin luni, 19 iunie, proba scrisă la Limba și literatura română. Urmează proba scrisă la Matematică, programată pentru 21 iunie și proba scrisă la Limba maternă, în 22 iunie, pentru elevii care au studiat în limbile minorităților. În acest an, media claselor V-VIII nu va mai fi luată în considerare la admiterea la liceu.

Accesul în săli, până la 8.30

Probele scrise încep la ora 9.00, iar elevii au la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor, din momentul în care fiecare elev completează caseta de identificare și i se distribuie subiectul. Accesul candidaților în săli este permis până cel mai târziu la ora 8.30.

Potrivit metodologiei, absolvenților le este interzis accesul în sală cu orice tip de materiale ajutătoare de tipul manualelor, dicționarelor, ciornelor, cărților, rezumatelor sau culegerilor care ar putea fi de ajutor în rezolvarea testelor. De asemenea, sunt interzise telefoanele mobile, orice instrumente electronice de calcul, de stocare de informații sau de comunicare.

Totodată, accesul în săli se face fără sacoșe, poșete, ghiozdane, candidații fiind obligați să le depoziteze în sălile organizate în centrul de examen cu acest scop. Elevii care vor refuza nu vor fi primiți în examen.

În timpul probelor scrise, elevilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi ale lucrărilor sau cirne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utile în rezolvarea subiectelor.

Frauda, sancționată cu eliminare și nota 1

Orice încălcare a acestor reguli va fi considerată fraudă sau tentativă de fraudă, candidații respectivi fiiind eliminați din examen, indiferent dacă materialele au fost folosite sau nu. Candidații eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 pe lucrare.

În cazul în care candidații doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvare, pot părăsi sala de examen, cel mai devreme după o oră de la începerea probei. La ieșirea din sala de examen, candidații nu primesc subiectele.

Dacă diferențele de notare ale celor doi evaluatori ai unei lucrări este mai mică sau egală cu un punct, nota finală este calculată ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire. În cazul în care diferența de notare este mai mare de un punct, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori, după finalizarea evaluării nota finală fiind calculată luând în considerare cele patru note. Potrivit metodologiei, după eliminarea celor două note aflate la extreme, nota finală se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor rămase.

Examenul de Evaluare Națională este monitorizat video prin intermediul camerelor de supraveghere, după o procedură stabilită de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

Rezultatele obținute de elevi vor fi comunicate anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe baza de semnatură de primire, la prima probă susținuta de aceștia.

Sfaturile psihologului

Solicitat să ofere câteva sfaturi pentru elevi legate de aceste ultime zile înaintea examenelor, psihologul Mihai Copaceanu a subliniat că, la o școală (clasa a VIII-a) i-a intrebat pe părinți ce-și doresc de la copiii lor și a scris răspunsurile lor pe flipchart: "să învețe bine, să fie cuminți, să respecte, să fie atenți, note mari, să intre la liceul la care își doresc, etc !" Apoi am trasat o linie verticală: ”Peste 10 Ani” și i-am întrebat cum își văd copiii. "Fericiti, independenți, maturi, responsabili, realizați, cu bani, de succes (unii au zis casătoriți). Apoi le-am demonstrat (și ei au fost de acord) că nu există o relație directă între copiii cu note mari de azi și cei de succes de mâine, nici între cei cu 10 la examene si cei mai fericiți mai târziu!” Evaluarea Națională începe din fericire, luni, 19 iunie, mai spune Copăceanu: ”Haideți sa le arătam copiilor că merită iubirea, prețuirea și respectul nostru indiferent de rezultatele de la examenele naționale! Că sunt iubiți și acceptați, încurajați și sustinuți indiferent de note, chiar mici, mici de tot. Și copiii care primesc 4 la examen au nevoie de înțelegere și iubire. Poate mai multă pentru că simt acut eșecul! Dacă îi spune copilului că ”astăzi vei susține cel mai important examen din viața ta și de el depinde viitorul tău, să nu mă faci de râs „punem o enormă presiune pe el. ”Ce să mai zic că unii aud asta de un an de zile, zilnic, alții chiar dintr-a VII-a. Nu doar de la părinți cât și de la diriga și toți profii. De la bunici și rude. De ce nu învățăm copiii să fie fericiți și încrezători? De ce le inducem teamă și angoasă combinată în multe cazuri cu amenințări sau chiar agresivitate ?! În realitate nu e cel mai important examen. Nici pentru adulți, pentru noi nu a fost. Nu ne-a schimbat viața. Am întâlnit sute de persoane care nu au intrat la liceul visat, nici la facultatea dorită și cu toate acestea sunt mulțumiți de stadiul la care au ajuns. Și invers: am întâlnit adulți care și-au dorit foarte mult și au învățat mult pentru a fi admiși la licee de top pentru ca mai tarziu să regrete (" n'aș mai face același liceu "). Din ce in ce mai mult aud astăzi:" liceul X nu mai e ce a fost. A scăzut mult. Doar prestigiul a rămas...." Evaluarea Națională e un examen. Atât. Nici măcar o olimpiadă. Valoarea copiilor nu stă în note. Mai mult, copiii români susțin examene din clasa a II-a. Citeam astăzi că Legea Educației a suferit peste 70 de modificari în ultimii ani. Vă dați seama că noi nu avem un sistem bazat pe predictibilitate, siguranță și viziune stabilă. Suntem o nație centrată pe stres si evaluări fără sens. Evaluări pilot vorba domnului ministru”, atrage atenția psihologul. Vreau să văd tineri cu personalități puternice, adaugă Mihai Copăceanu, pregătiți pentru viața, echilibrați psihoemoțional, optimiști, încrezători, zâmbitori: ”Vreau sa văd tineri care au abilități sociale, își gestionează emoțiile, timpul si sunt disciplinați, sunt "descurcăreți", capabili de independență și autonomie, capabili să evite riscurile, dornici să cucerească lumea, nu unii cu note mari și cu multă nesiguranță, angoasă, frustrare sau depresie!”

Șapte recomandări

În primul rând somnul. Să doarmă foarte mult în această săptămână, să doarmă mai mult decât au dormit până acum. Le va fi greu să se pună devreme la somn. Însă somnul odihnitor, de calitate, somnul profund este esențial atât pentru odihna corpului, a creierului, relaxare, dar și pentru reducerea anxietății și creșterea atenției și concentrării. Un elev odihnit va avea mai multă performanță decât un copil obosit.

2. Plimbarea pe jos înainte de examen. Studiile arată că elevii care au mers pe jos la școală, s-au plimbat (și nu au sărit grăbiți din taxi sau mașina părinților) au avut rezultate mai bune la examen. Mersul pe jos relaxează și reduce tensiunea.

3. Să se alimenteze sănătos (nu mult) și să consume apă, să facă exerciții fizice, mişcare și să facă ceea ce pentru ei înseamnă relaxare.

4. Să renunțe la folosirea în exces a telefonului mobil și la toate aplicațiile mobile în acest timp. După examene se pot întoarce la Instragram, TikTok sau Spanchat.

5. Să discute doar cu prietenii care îi încurajează, prietenii şi rudele care îi susţin, îi înţeleg şi îi ajută. Îţi dă o stare de bine după ce vorbești cu ei. Te vei simți mai bine.

6. Exerciții de relaxare. În timpul examenului o să simți emoții ridicate poate și frică, frică de eșec, de a lua o notă mică, de a nu dezamăgi, de a nu intra acolo unde îți dorești. Poți avea senzația că subiectele sunt foarte dificile. Însă gestionarea emoțiilor, reducerea stresului și a panicii va face să ai rezultatele dorite. Dacă simți că îți bate inima foarte tare, transpiri, că ai senzație de leșin, respiră adânc, lung și profund și expiră lung timp de 5-6 ori. Toate acestea te vor relaxa. Dacă nu trece senzația anunță profesorul supraveghetor.

7. Spune-le părinţilor să se abţină de la critici inutile şi certuri. Mihai Copăceanu are un sfat și pentru părinți: „Încercaţi, nu e greu şi contează foarte mult să spuneți: ”am încredere în tine, nu-ţi fie teamă, sunt lângă tine, te apreciez, vreau să te văd fericit, ai făcut o treabă bună, mă bucur şi apreciez pentru cât ai învăţat, ştiu cât te-ai străduit, ştiu că nu a fost deloc uşor, în fiecare zi învăţ lucruri noi de la tine, vei avea o vacanţă binemeritată, te voi iubi întotdeauna indiferent de ce notă vei primi”.