Scandal de proporții uriașe la Mondialul Cluburilor, unde meciurile sunt deseori întrerupte: „Ăsta nu e fotbal, e glumă”

Italianul Enzo Maresca (45 de ani), antrenorul echipei de fotbal Chelsea, a luat foc, după ce meciul formație sale cu Benfica Lisabona, din „optimile” Mondialului Cluburilor, a fost oprit sâmbăt noapte, pentru două ore, cu cinci minute înainte de final.

Meciul a fost oprit din cauza riscului de fulger existent sâmbătă la Charlotte, Carolina de Nord. Jocul a fost oprit în minutul 85. „Cred că ăsta nu e fotbal. Sunt deja șapte, opt, nouă meciuri suspendate. E o glumă, ca să fiu sincer, nu e fotbal. Nu e pentru noi. Nu putem sta atât de mult în vestiar”, a răbufnit Maresca.

La revenirea pe teren, cu majoritatea celor 25.90,29 de spectatori plecați din tribune, Benfica a egalat (James deschisese scorul în minutul 64), grație penalty-ului executat de argentinianul Di Maria în al 5-lea minut suplimentar. S-a trecut la prelungiri, unde englezii au dominat apoi, grație și eliminării lui Prestianni din minutul 92. Scorul final, 4-1, a dus-o pe Chelsea în sferturile de finală, care îi va înfrunta pe brazilienii de la Palmeiras, marți noapte.

Maresca propune ca meciurile să nu se mai dispute în SUA: „Înțeleg că, din motive de securitate, meciul trebuie suspendat. Dar, dacă se întâmplă de șapte sau opt ori, probabil înseamnă că acesta nu este locul potrivit pentru a juca această competiție. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Am spus că este o competiție fantastică. Este o Cupă Mondială a Cluburilor. Este cea mai bună. Suntem fericiți să fim în sferturile de finală. Dar nu este normal să suspendi un meci. Într-o Cupă Mondială, câte meciuri sunt suspendate? Probabil zero. În Europa, câte meciuri? Zero. Dacă există aceste probleme, hai să căutăm alte locuri”.

Meciul Interului antrenat de Cristi Chivu (44 de ani) împotriva brazilienilor de la Fluminense, de mâine seară, de la ora 22.00, riscă, de asemenea, să fie oprit.