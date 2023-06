Cum sunt atrași profesorii-corectori la examenele naționale

Ministerul Educației a majorat cu patru lei per lucrare tariful pentru profesorii care se vor implica în corectarea lucrărilor și supravegherea elevilor la examenele naționale.

„Am lăsat la latitudinea unităților de învățământ posibilitatea unor recuperări pe parcursul acestor zile de școală“, a declarat ministrul Ligia Deca, ieri, la ieșirea de la audierile din Parlament unde a fost prezentă pentru obținerea unui nou mandat la șefia Educației. Din pricina grevei generale, elevii au pierdut trei săptămâni de cursuri, aceasta fiind ultima săptămână de școală pentru cei mai mulți dintre ei.

Inspectoratele ar trebui să verifice

„Recuperarea nu se face pentru zilele afectate de protest în luna mai. Pentru acele zile deja au fost plătite salariile. Ceea ce am lăsat la latitudinea unităţilor de învăţământ, în funcţie de infrastructură, situaţie, câţi profesori au fost în situaţie de protest, în funcţie de efectivul de elevi pe care îl au, este posibilitatea unor recuperări pe parcursul acestor zile de şcoală. Ele variază. Pentru unele şcoli, ultima zi de şcoală este 16 iunie, pentru alte şcoli – de exemplu, toate liceele tehnologice –, vorbim despre 23 iunie. În acest interval, unităţile de învăţământ organizează un program de recuperare, cu aprobarea Consiliului de Administraţie“, a explicat Deca.

Aceasta s-a declarat încrezătoare în cei din conducerea școlilor care, a spus ea, vor face în așa fel încât recuperarea și durata acestui proces să se păstreze în limitele decenței. „Verificarea procesului de recuperare se face de către conducerile şcolilor şi de către inspectoratele şcolare“, a mai spus Deca.

157 de lei pe zi la Bacalaureat

Examenele naționale încep săptămâna viitoare, luni, cu absolvenții de clasa a VIII-a care susțin proba scrisă la Limba română. Pentru a atrage cadrele didactice în organizarea examenelor, Ministerul Educației a propus printr-un proiect de ordin majorarea cu până la 25% a sumelor pe care le vor primi corectorii și supraveghetorii, potrivit unei informații publicate de educatieprivată.ro. Un act normativ în acest sens fusese aprobat cu doar o lună în urmă.

Astfel, dacă proiectul de ordin va fi aprobat, pentru o lucrare corectată la Evaluarea Națională un profesor evaluator va primi 15 lei, în loc de 11 lei, cât primea anul trecut, și 18 lei, în loc de 15 lei pentru o lucrare corectată la Bacalaureat.

Un profesor asistent la Evaluarea Națională va primi suma de 145 de lei pe zi, iar un președinte de comisie pe școală, 790 de lei, în timp ce suma pentru un profesor asistent la Bacalaureat este de 157 de lei pe zi.

Indemnizația unui președinte de comisie dintr-un centru de evaluare cu până la 100 de candidați este de 1.843 de lei, în timp ce la o comisie de peste 100 de candidați, de 1.974 de lei. Suma poate crește până la 2.895 de lei dacă numărul candidaților este mai mare de 750.

Același proiect de ordin prevede și normele de plată a personalului care participă la examenul național de definitivare în învățământul preuniversitar. Astfel, un profesor asistent este plătit cu 157 de lei, un membru evaluator cu 20 de lei pentru fiecare lucrare corectată, în timp ce un președinte de comisie al unui centru cu până la 1.000 de candidați va avea o indemnizație de 2.369 de lei.

Ministrul Ligia Deca a declarat că ministerul are o bază de date cu profesori disponibili de a participa la organizarea și desfășurarea examenelor naționale din acest an: „Procedura este că atunci când avem clar calendarul și ne apropiem de data respectivă, sunt verificați acești oameni de disponibilitatea lor de a participa. În cazul în care ei nu sunt disponibili, se merge la următoarea persoană de pe listă și avem niște baze de date acoperitoare ca număr de persoane și care chiar uneori exced. Și atunci avem resursa umană ca să susținem examenele. În cazul în care avem, știu eu, zone unde pot fi probleme, ca în fiecare an reușim să găsim soluții“.

Cum se completează fișa de înscriere la liceu

Ministerul Educației a trimis inspectoratelor școlare procedura aferentă completării fișei de înscriere la liceu 2023, informează Edupedu. Astfel, elevii de clasa a VIII-a vor completa opțiunile în fișele de înscriere la liceu, în prezența părintelui și a dirigintelui, în perioada 6-7 și 10-17 iulie 2023. Fișa de înscriere poate fi transmisă și electronic. Completarea opțiunilor la școală se face pe baza unei programări realizate telefonic sau prin e-mail, Reamintim că media claselor V-VIII nu mai este luată în calcul pentru admiterea la liceu de anul acesta.