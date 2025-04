A început sezonul traficului cu vize de flotant. De ce nu poate fi aplicată legea ANALIZĂ

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare dă startul unui fenomen scăpat total de sub controlul autorităților și care are loc an de an în România: goana după viza de flotant, care îți permite, ca părinte, să alegi ce școală dorești pentru copilul tău.

Această practică, pe lângă faptul că este ilegală, alimentează din plin inechitățile între copii. „Însă, paradoxal, elevii dezavantajați nu sunt doar cei ai căror părinți nu au bani să cumpere o viză de flotant, ci și cei care prind un loc la o școală bună”, a precizat pentru „Adevărul” Daniel Zeno Șuștac, fondatorul grupului "Părinții Elevilor din România". „În școlile foarte aglomerate se învață chiar și în trei schimburi”, a explicat acesta.

„Am și eu nevoie de viză de flotant pentru înscrierea copilului la școală. Contra cost”. „Caut pe cineva care oferă viză de flotant pentru înscrierea la școală”. „Ofer recompensă pentru o viză de flotant”. Iată doar câteva dintre postările părinților care vor să obțină viză de flotant într-o locuință situată cât mai aproape de școala pe care și-o doresc pentru copiii lor.

Iar acest tip de mesaje inundă an de an internetul căci în online s-a dezvoltat o adevărată piață neagră. Iar tranzacțiile se fac pe bandă rulantă. Ce fac autoritățile? Ridică neputincioase din umeri. Fenomenul nu poate fi stăvilit. Motivul? Deși există legi, ele nu sunt respectate. Iar poliția nu are cum să verifice acest lucru pentru că nu se poate autosesiza. De unde să știe polițistul local că Ion Popescu a făcut fals în declarații? Că, de fapt, nu locuiește sau nu a locuit niciodată acolo unde pretinde îj acte?

Ce spune legea vizei de flotant și cum este fentată

Acordarea vizei de flotant este reglementată de o modificare adusă Ordonanţei de Urgenţă 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. Această modificare stabilește că la o adresă nu pot fi înregistrate cu cartea de identitate mai mult de zece persoane. Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează cu amendă de la 75 de lei la 150 de lei.

„Nu poate fi înscrisă în actul de identitate adresa de domiciliu dacă în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor sunt înregistrate mai mult de 10 persoane la adresa respectivă. Limita nu se aplică în cazul titularului unui drept locativ asupra imobilului situat la adresă sau membrilor familiei extinse. Prin familie extinsă să înţelege titularul dreptului locativ, soţul, soţia acestuia, rudele titularului şi cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv“, prevede proiectul care a fost adoptat acum doi ani.

Însă această lege nu împiedică părinții să cumpere vize și nici proprietarii de locuințe să vândă, atâta vreme cât vând doar 11 „bucăți”. Prin urmare, traficul cu astfel de documente nu este perturbat. Însă legea mai spune un lucru: dacă o persoană locuiește la o altă adresă mai mult de 15 zile, trebuie să solicite viză de flotant. Un alt aspect care, din nou, nu împiedică cu nimic traficul la negru.

Cosmin Andreica, șeful Europol, explică motivul: „Fenomenul traficului cu vize de flotant nu poate fi ținut sub control pentru că eu, ca polițist, nu am de unde să știu care este intenția părintelui și a proprietarului, ce au discutat ei în particular. Avem Ordonanța de Guvern 97 care reglementează obligativitatea persoanelor de a-și aplica viza de flotant în situația în care locuiesc mai mult de 15 zile într-o locație. Însă, odată ce au ajuns la poliție, atât părintele cât și proprietarul declară că cele 15 zile au trecut deja”, a declarat el pentru „Adevărul“.

„Și nu are nimeni cum să verifice dacă respectivul părinte chiar a locuit sau nu acolo și dacă a locuit fix în acea perioadă. Doar proprietarul, care, evident, va confirma. Noi luăm, practic, act despre o situație care deja a avut loc și pe care nu o putem verifica. Singurul moment în care poate interveni poliția este când aceste vize de flotant se vând“, a mai precizat Cosmin Andreica. Prin urmare, problema nu este că nu am avea legi care să reglementeze acest fenomen, ci faptul că ele nu sunt respectate, iar încălcarea lor nu este pedepsită.

Părinte: „Alegi o școală bună, dar copilul tot dezavantajat va fi”

Zeno Daniel Suștac, fondatorul grupului „Părinții Elevilor din România", a precizat pentru „Adevărul” că aceste imperfecțiuni ale sistemului educațional sunt întreținute cu bună știință și tolerate tot de către sistem.

„Aceste lucruri sunt întreținute pentru a se menține căi scurte și beneficii pentru anumite grupuri de elevi favorizați. Părinții „descurcăreți” găsesc modalități de a-și duce copiii la anumite școli mai bine cotate sau mai bine situate. Evident, acest lucru nu este în beneficiul învățământului și dă naștere la inechități. Pentru că un copil care ajunge la școala de circumscripție ar putea să nu beneficieze de același act educațional ca un copil cu părinți „descurcăreți”, a mai declarat părintele.

Și legea este foarte permisivă, continuă Daniel Șuștac. „Și imperfectă”. Știm cu toții că transferurile de la o școală la alta se realizează cu acordul inspectoratelor școlare. Însă, din diferite motive, mulți copii nu primesc acest acord și rămân blocați în școala la care s-au înscris inițial. „Părinții știu că transferurile sunt foarte greu de realizat și, prin urmare, încearcă să sară peste acest pas și să preia ei controlul. O viză de flotant îi scapă de griji”.

Orice părinte dorește binele copilului său și nu se va gândi de două ori dacă va avea posibilitatea să-l dea la o școală mai bună, a mai precizat Daniel Sustac. „Pe de altă parte, lege e lege și trebuie respectată. Iar cine nu o respectă, trebuie să plătească, să fie sancționat”.

Părintele mai punctează un aspect: elevii înscriși în școli „de fițe” ar putea resimți pe propria lor piele efectele deciziei părinților. „Această migrație a elevilor la școli de care nu aparțin duce la o aglomerare inutilă a acestor unități de învățământ, la clase super-aglomerate, la un program în două, poate chiar și în trei schimburi. Sunt consecințe care vin la pachet cu această practică ilegală. Este periclitată situația elevilor la modul general vorbind”.

Expert în educație: „Asistăm la o încrâncenare nejustificată a părinților”

Marian Staș, expert în educație, recunoaște că acest flagel va fi foarte greu de stârpit pentru că responsabilitatea nu se află doar în mâna unui singur actor. „Nu putem da vina doar pe sistem. Nu ar fi corect. Pentru că există mulți părinți îngrijorați inutil. Este adevărat, există școli renumite, dar de aici și până la isteria vizelor e cale lungă. Asistăm la o încrâncenare generală a părinților cu privire la aproape orice ține de școală și de sistem. Vorbim despre un exces de presiune a părinților care nu-și are rostul. Senzația mea este că, de multe ori, părinții au fitilul mult prea scurt și se aprind prea repede în raport cu ceea ce societatea oferă”.

Luiza Moraru, directorul Școlii Titu Maiorescu din București, a declarat că școala nu poate verifica modalitatea prin care părinții au intrat în posesia vizelor de flotant. „Noi nu putem verifica veridicitatea acestor lucruri, a vizei. Noi mergem pe încredere, cu viza de flotant, inspectăm că e la noi în circumscripție și noi îl înscriem”.

Prin urmare, dacă școala nu are nici o pârghie, nici o resursă pentru a verifica aceste acte, dacă poliția nu se poate autosesiza, ce este de făcut atunci? Autoritățile locale ridică din umeri și se rezumă doar la a transmite populației mesaje de genul „așa nu”. „Viza de flotant trebuie să reflecte realitatea locului unde domiciliați! Obținerea ei fără a locui efectiv la adresa declarată este ilegală și poate atrage consecințe serioase! (...) Completarea unor date neconforme cu realitatea constituie infracțiune și se pedepsește, conform Codului Penal, pentru fals în declarații! (...) Vă îndemnăm să respectați legea și să evitați orice risc”, a postat Primăria sectorului 6 pe pagina de Facebook a instituției.

Specialist: „Responsabilitatea este a tuturor”

Expertul în educație Marian Staș consideră că ne aflăm, ca societate, într-un impas de integritate. „Nu există o soluție clară pentru ce se întâmplă an de an în preajma înscrierii la clasa zero. Legi avem. Nu ducem lipsă. Poate că ar trebui ca nerespectarea să fie și sancționată. Trebuie lucrat penal: un dosar, o anchetă făcută serios, sancțiuni aplicate. Însă, până când nu vom avea curajul ăsta, lucrurile vor rămâne în continuare la fel, tolerate”.

Expertul consideră că responsabilitatea aparține deopotrivă sistemului de educație, părinților, dar și autorităților. „Sunt două aspecte distincte aici. Unul este cel educațional, adică cel care ține de infrastructură și de calitatea educației și al doilea este cel legat de siguranță și ordine publică, de ceea ce înseamnă siguranța copiilor. Atât timp cât ele vor fi în continuare aproximative, lucrurile vor ieși prost”.

O viză de flotant fictivă se vinde pe internet cu sume cuprinse între 250 și 300 de euro.