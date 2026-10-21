 Tesla scumpește încărcarea mașinilor electrice în SUA. Cum încearcă Elon Musk să transforme energia într-o sursă de profit | adevarul.ro
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Tesla scumpește încărcarea mașinilor electrice în SUA. Cum încearcă Elon Musk să transforme energia într-o sursă de profit

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Tesla își extinde rețeaua de stații de încărcare rapidă din Statele Unite și majorează tarifele pentru energia electrică livrată șoferilor. Prețul mediu pentru clienții fără abonament a crescut cu 15%, la 56,9 cenți/kWh. În paralel, compania încearcă să-și consolideze poziția în domeniul inteligenței artificiale, al roboticii și al tehnologiilor spațiale, în timp ce cererea de electricitate a centrelor de date pune presiune pe infrastructura energetică americană.

Musk, Trump și o Tesla roșie la Casa Albă
Musk, Trump și o Tesla roșie la Casa Albă Foto: Getty Images

Tesla își dezvoltă rețeaua de încărcare rapidă din Statele Unite într-un moment în care activitatea din sectorul automobilelor electrice se intersectează tot mai mult cu alte domenii, de la furnizarea de energie până la inteligența artificială și robotică.

La sfârșitul trimestrului al treilea din 2026, compania condusă de Elon Musk ajunsese la 80.964 de puncte publice de încărcare rapidă, distribuite în 14.614 stații din SUA, potrivit datelor Paren citate de publicația EVwire. Rețeaua americană a depășit astfel pragul de 80.000 de puncte de încărcare rapidă.

Extinderea infrastructurii este însă însoțită de majorarea tarifelor. Potrivit unei analize realizate de Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România, prețul mediu de încărcare la stațiile Tesla pentru șoferii fără abonament Supercharger a crescut cu 15%, la 56,9 cenți/kWh. Pentru abonați, majorarea medie a fost de 9%, până la 39,6 cenți/kWh.

Prin comparație, tariful mediu al celorlalte rețele de încărcare rapidă din SUA s-a situat în jurul valorii de 53,3 cenți/kWh, potrivit aceleiași analize.

Tesla a adăugat peste 1.200 de puncte de încărcare într-un trimestru

În trimestrul al treilea, Tesla a instalat 1.287 de puncte noi de încărcare rapidă, potrivit datelor Paren citate de EVwire. Rețeaua beneficiază și de stații cu o putere mai mare, care permit încărcarea mai rapidă a automobilelor compatibile.

Conform XTB, 73% dintre punctele de încărcare rapidă adăugate în SUA în trimestrul al treilea aveau o putere de peste 250 kW, față de 60% în perioada similară a anului precedent.

Stațiile Tesla au, în medie, mai multe puncte de încărcare decât cele ale altor operatori. Acest lucru permite încărcarea simultană a unui număr mai mare de vehicule și poate reduce timpul de așteptare în locațiile aglomerate.

Rețeaua nu mai este destinată exclusiv automobilelor Tesla. Șoferii unor modele electrice produse de alte companii pot utiliza o parte dintre stații, în funcție de compatibilitatea vehiculului și a conectorului, precum și de condițiile de acces.

Pentru Tesla, extinderea accesului înseamnă că infrastructura poate deservi o bază mai mare de clienți, dincolo de cumpărătorii propriilor automobile.

Încărcarea devine o afacere distinctă pentru producătorul american

Veniturile obținute din încărcarea automobilelor reprezintă o componentă mai mică a afacerii Tesla decât vânzările de vehicule, însă rețeaua Supercharger îi permite companiei să obțină venituri recurente din utilizarea infrastructurii.

Potrivit estimărilor, vânzarea de energie electrică reprezintă mai puțin de 4% din cifra de afaceri a Tesla. Creșterea numărului de vehicule electrice aflate în circulație, utilizarea mai intensă a stațiilor și tarifele mai mari ar putea îmbunătăți profitabilitatea segmentului.

Extinderea rețelei presupune însă și investiții în echipamente, terenuri și racordarea la rețeaua electrică, precum și cheltuieli de mentenanță. Totodată, este necesară asigurarea unei capacități suficiente pentru furnizarea energiei în perioadele de vârf.

Prin urmare, majorarea tarifelor nu indică, de una singură, o creștere echivalentă a profitului. Rezultatul depinde și de costul energiei achiziționate, de gradul de utilizare a stațiilor și de cheltuielile necesare operării infrastructurii.

Centrele de date pentru AI cresc presiunea asupra infrastructurii energetice

În paralel cu extinderea rețelelor de încărcare, Statele Unite se confruntă cu o creștere a necesarului de electricitate pentru centrele de date care susțin dezvoltarea inteligenței artificiale.

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Potrivit unei analize Goldman Sachs relatate de Axios pe 20 octombrie 2026, cererea globală de energie a centrelor de date ar putea crește cu 170% între 2025 și 2030, iar peste 60% din această creștere ar urma să provină din Statele Unite.

Extinderea centrelor de date presupune investiții în infrastructura de alimentare, în capacități de producție a electricității și în rețelele de transport și distribuție. În anumite regiuni, proiectele se confruntă cu întârzieri din cauza limitărilor infrastructurii și a opoziției locale.

Creșterea cererii nu se traduce automat prin majorarea tarifelor pentru toți consumatorii americani. Efectul asupra facturilor depinde de regiune, de capacitatea rețelelor, de sursele de producție și de regulile de stabilire a tarifelor.

Pentru utilizatorii de automobile electrice, costul încărcării depinde și de locul în care își încarcă vehiculul: acasă, la locul de muncă sau la o stație publică de încărcare rapidă. Tarifele Supercharger nu reprezintă, așadar, un indicator direct al prețului plătit de toate gospodăriile pentru electricitate.

Elon Musk repoziționează Tesla dincolo de industria auto

În timp ce își dezvoltă infrastructura de încărcare, Tesla încearcă să-și extindă activitatea către tehnologii care ar putea genera venituri suplimentare pe termen lung.

Pe 15 octombrie 2026, compania a prezentat noua generație a automobilului sport Roadster, într-o demonstrație organizată în Texas, la un centru asociat SpaceX. Prototipul a fost prezentat cu propulsoare cu gaz comprimat dezvoltate pe baza unei tehnologii inspirate din industria spațială și cu un sistem care i-a permis să execute manevre spectaculoase.

Potrivit Reuters, producția noului Roadster este planificată pentru 2028. Data anunțată nu reprezintă însă o garanție privind începerea livrărilor comerciale la acel moment.

Evenimentul a readus în atenție relația tehnologică dintre Tesla și SpaceX, cele două companii asociate lui Elon Musk. Reuters a relatat și despre speculațiile privind o posibilă fuziune, în contextul interesului investitorilor pentru proiectele de inteligență artificială și pentru dezvoltarea infrastructurii tehnologice.

O eventuală fuziune nu a fost confirmată oficial în informațiile citate aici. Tesla și SpaceX sunt companii distincte, cu activități și structuri financiare diferite.

Tesla dezvoltă, de asemenea, proiecte de conducere autonomă și roboți umanoizi, în timp ce SpaceX activează în domeniul lansărilor spațiale și al serviciilor de comunicații prin satelit. Aceste proiecte necesită investiții importante, iar contribuția lor la veniturile și profitul viitor depinde de dezvoltarea tehnologică, de reglementări și de adoptarea comercială.

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Între infrastructura prezentă și promisiunile viitorului

Pentru Tesla, rețeaua Supercharger reprezintă o activitate deja operațională, care poate genera venituri pe măsură ce crește utilizarea automobilelor electrice. În schimb, unele dintre proiectele care atrag atenția investitorilor, precum robotica avansată și anumite aplicații ale inteligenței artificiale, presupun încă investiții și termene de dezvoltare incerte.

În acest context, tarifele mai mari de încărcare pot susține veniturile rețelei, dar evoluția profitabilității va depinde de costurile de operare și de reacția clienților la scumpiri.

În condițiile în care infrastructura electrică americană trebuie să deservească simultan automobile electrice, centre de date și alte activități industriale, capacitatea de producție și distribuție a energiei devine un factor important pentru dezvoltarea acestor afaceri.

Pentru șoferi, întrebarea rămâne cât va costa încărcarea unui automobil electric în raport cu alternativele disponibile. Pentru Tesla, miza este dacă extinderea infrastructurii și diversificarea activităților vor putea susține investițiile necesare următoarei etape de dezvoltare.

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