O bătălie în instanță l-ar putea obliga pe misteriosul Banksy să-și dezvăluie numele real

Identitatea sa a fost mult timp obiectul unor speculații și investigații, dar Banksy ar putea fi nevoit să își dezvăluie numele real în cazul în care un litigiu referitor la un tablou în care regina Elisabeta a II-a este înfățișată drept o maimuță cu bijuterii va ajunge în instanță, relatează The Guardian.

Doi colecționari de artă au intentat o acțiune în justiție împotriva companiei artistului, Pest Control, ca urmare a refuzului aparent al acesteia de a confirma autenticitatea „Monkey Queen”. După trei ani în care au încercat să obțină un răspuns, Nicky Katz și Ray Howse și-au pierdut răbdarea și au dat în judecată Pest Control pentru încălcarea unui angajament.

Ei menționează site-ul web al Pest Control, care precizează că va elibera un certificat de autenticitate pentru „picturi, gravuri, sculpturi și alte forme de creativitate". Certificatul este comparat cu „un ITP în lumea artei": „Acesta înseamnă că puteți cumpăra, vinde sau să asigurați o operă de artă știind că este autentică și că elementele ei nu vor ceda".

Banksy s-a descris ca fiind un „vandal de calitate" care ridiculizează figurile autorității prin intermediul operelor de artă realizate în locuri publice.

Tabloul său „Love is in the Bin”, parțial distrus, s-a vândut cu peste 18,5 milioane de lire sterline la licitația din anul 2021, în timp ce lucrările sale semnate se vând cu sume cu cinci și șase cifre. Pest Control a fost fondată de artist în anul 2008, după ce opere false au fost vândute online. S-a susținut că un certificat de autenticitate este vital pentru a obține prețul maxim atunci când lucrările sale sunt vândute.

Identitatea lui Banksy este încă un mister nedeslușit

Timp de decenii, adevărata identitate a lui Banksy a fost învăluită în mister. În trecut s-a spus că în spatele acestui pseudonim s-ar fi aflat Robert Del Naja de la Massive Attack, Jamie Hewlett de la Gorillaz și Neil Buchanan, fostul prezentator al emisiunii TV Art Attack.

În anul 2008, publicația Daily Mail a spus că Banksy ar fi Robin Gunningham, deși artistul a negat acest lucru. Până în prezent, nu s-a putut face legătura între Gunningham și Banksy.

Într-un interviu acordat în anul 2003 unui reporter BBC se află singurul caz cunoscut în care acesta și-a dezvăluit prenumele. În înregistrare, care a apărut de curând, Banksy este întrebat dacă numele său real este „Robert Banks", iar răspunsul său a fost: „Este Robbie".

Katz și Howse susțin că au încercat în van să obțină un răspuns din partea Pest Control pentru a stabili dacă „Monkey Queen” este una dintre lucrările autentice ale lui Banksy, dintr-o ediție limitată de 150 de exemplare.

„Ne-au tras pe sfoară”

Ei au trimis lucrarea la Pest Control, explicând că au achiziționat lucrarea în schimbul a 30.000 de lire sterline în 2020 de la urmașul unui colecționar recent decedat, dar că nu părea să existe niciun document care să prezinte detalii despre colecție.

Katz, în vârstă de 65 de ani, un londonez colecționar de artă, a declarat că „Monkey Queen” valorează între 55.000 și 70.000 de lire sterline și că este indignat de întârzierea Pest Control: „Ne aflăm în țara nimănui și sunt mulți bani. Ei pretind că sunt cei care certifică oficial lucrările acestui artist. Dar acest lucru durează deja de trei ani. Stau pe baricade - nu vor să spună dacă este corect sau nu. Ne-au tras pe sfoară timp de trei ani de zile."

„Ați primit lucrarea; ați inspectat-o. Este autentică sau nu? Acesta este serviciul pe care pretindeți că îl oferiți. Dacă nu este, este în regulă, pentru că vom cere despăgubiri de la cel de unde a fost cumpărată. Dacă e, e minunat. Doar dați-ne actele de care avem nevoie pentru a o certifica”, a spus Katz către Pest Control .

Acțiunea în justiție este acum singura opțiune, a adăugat el: „Am dat în judecată Pest Control pentru încălcarea obligațiilor contractuale. Au avut la dispoziție trei ani pentru a face ceea ce i-am plătit (50 de lire sterline), ceea ce, după orice regulă, este o perioadă de timp suficientă pentru a rezolva situația."

„O manipulare pură a pieței”

„Sunt foarte dezamăgit de Banksy. El a făcut imposibilă pentru oricine posibilitatea de a valida o lucrare a sa fără certificatul său. Acest lucru afectează în mod dramatic valoarea lucrărilor sale. Dacă aș avea un tablou de Leonardo da Vinci, nu există un "Leonardo Control" care să îl valideze. Pur și simplu, l-aș duce la experți care să-mi spună dacă este sau nu o operă de artă a lui Leonardo da Vinci. În cazul lui Banksy, chiar dacă ai opinia unui expert care spune că lucrarea este una de-a lui, dacă nu are un certificat Pest Control, nu te poți baza pe acel expert”, a mai precizat bărbatul.

John Brandler, unul dintre principalii comercianți specializați în graffiti, a declarat: „Cred că acesta este un Banksy autentic, dar a fost nevoie de trei ani pentru ca acești colecționari să nu ajungă nicăieri cu Pest Control. Aceasta este o manipulare pură a pieței, deoarece Banksy va certifica doar lucrările pe care dorește să le aibă anumite persoane”.

Brandler a remarcat că prețurile lui Banksy sunt „mult mai mici decât erau acum trei ani". El a oferit ca exemplu lucrarea „Police Car”: „În urmă cu doi-trei ani, ar fi ajuns la un preț cuprins între 1,5 și 2 milioane de lire sterline. S-a vândut la Paris acum o lună pentru 300.000 de euro".

Pest Control a precizat: „Procesul nostru de certificare este riguros și minuțios și uneori durează mult. Am emis multe mii de certificate de autenticitate."