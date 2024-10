Castel în stil Palatul Versailles pe stâncă, scos la vânzare contra unei sume fabuloase

Cocoțat deasupra golfului La Jolla, conacul miliardarului Darwin Deason nu este doar o casă pe plaja californiană, ci un adevărat palat Versailles pe faleză. Cunoscut drept Castelul de Nisip, a devenit o curiozitate locală datorită coloanelor sale din piatră sculptată, balcoanelor elaborate și plaja privată, relatează Wall Street Journal.

Interiorul evocă stilul european vechi cu mozaicuri, pardoseli din marmură, statui antice și camere ornamentate cu aur masiv. O casă de oaspeți adiacentă a fost inspirată din clădirea „Le Petit Trianon” a Palatului Versailles, care a fost construită pentru Ludovic al XV-lea al Franței și oferită ulterior Mariei Antoaneta.

Deason este unul dintre fondatorii Affiliated Computer Services, care a fost vândută către Xerox pentru mai mult de 6 miliarde de dolari în 2009. În același an, Deason a plătit aproximativ 26 de milioane de dolari pentru Sandcastle și o parcelă învecinată. Deason, un important donator politic republican din Dallas, Texas, folosește conacul drept casă de vacanță.

Clădirea originală a fost construită în jurul anului 2005 de către un dezvoltator local.

Potrivit agenților, Deason a renovat casa aproape de la zero, inspirându-se mai ales din stilul Palatului Versailles, dar și de la Palatul Hotel du Cap-Eden-Roc din Antibes. Pentru amenajarea interioară, a apelat la designerul Timothy Corrigan, printre ai cărui clienți se numără celebrități de la Hollywood și familia regală din Qatar.

Complexul are 10 dormitoare. În casa principală, se află o cameră de zi grandioasă cu tavan casetat și ferestre arcuite cu vedere la golf. Acesta dă spre o terasă mare. Sala de mese, care poate găzdui cel puțin 16 persoane, are detalii din foiță de aur, dulapuri antice și un candelabru somptuos din cristal. Casa de oaspeți are un bar cu tematică nautică și imagini pictate manual, precum și o pereche de statui- sirene din secolul al XVIII-lea.

Proprietatea mai include două cabane și o baracă pe plajă cu o mică bucătărie. Plăcile de ardezie pentru acoperiși provin dintr-un singur filon de rocă dintr-o carieră chineză, pe care Deason a declarat că l-a considerat culoarea și modelul perfecte. „Am cumpărat cât de mult material s-a putut extrage”, a spus el.

La baza proprietății se găsesc două peșteri naturale.

Deason a estimat că a cheltuit până la 60 de milioane de dolari pentru construcția casei, în plus față de costul terenului.

Scoasă la vânzare contra fabuloasei sume de 108 milioane de dolari, casa ar doborî recordul pentru San Diego County dacă un cumpărător va oferi prețul cerut, potrivit agenților imobiliari.

Recordul a fost stabilit la începutul acestui an, când miliardarul Egon Durban a plătit 44 de milioane de dolari pentru o casă din Del Mar, situată la ocean.