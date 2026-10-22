Agenția despre care Pentagonul nu vorbește: ce pregătește TSO pentru tehnologiile rivalilor SUA

Pentagonul construiește de câteva luni, discret, o agenție de elită care să ajute la perturbarea și sabotarea programelor tehnologice străine considerate o amenințare pentru superioritatea militară americană.

Pentagonul ar fi creat o agenţie de contracarare a spionajului tehnologic. Foto: Shutterstock

Technology Support Office, cunoscut intern drept TSO, reunește ingineri, specialiști în operațiuni speciale și ofițeri de informații. Potrivit unei investigații POLITICO, noua structură ar urma să pregătească instrumente și strategii pentru acțiuni clandestine în străinătate, de la atacuri informatice la perturbarea lanțurilor de aprovizionare și operațiuni de dezinformare.

Jurnaliştii au discutat cu 12 actuali și foști oficiali americani din domeniul securității naționale, care cunosc, în măsuri diferite, e drept, activitatea TSO. Unii au contribuit la înființarea agenției sau au colaborat îndeaproape cu ea, alții au participat la informări ori au discutat cu actuali oficiali ai Pentagonului. Alte surse cunoșteau programele de informații pe care noua structură le-a preluat. Toți au vorbit sub protecția anonimatului, pentru a putea oferi detalii sensibile care nu apăruseră până atunci în presă.

De la înființarea TSO, în aprilie, nici secretarul Apărării, Pete Hegseth, nici alți responsabili de rang înalt ai Pentagonului nu au vorbit public despre ea. Tăcerea contrastează cu entuziasmul cu care departamentul de apărare și-a prezentat alte reforme de modernizare a armatei și politici mai dure față de adversarii externi.

Informațiile despre TSO se găsesc cu greu pe site-urile Pentagonului. Numele agenției apare doar în câteva documente și memorandumuri ale Departamentului Apărării, neaduse anterior în atenția publicului, în timp ce detaliile activității sale rămân strict secrete.

Cine a construit noua agenție

Principalul promotor al proiectului în interiorul Pentagonului a fost adjunctul secretarului Apărării, Steve Feinberg, un miliardar din industria investițiilor de capital privat. În primul mandat al președintelui Donald Trump, Feinberg a condus Consiliul consultativ pentru informații al Casei Albe.

La organizarea TSO a lucrat îndeaproape și Tom Rakusan, consilier de rang înalt al lui Steve Feinberg la Pentagon. Un veteran al serviciului clandestin al CIA, Tom Rakusan a lucrat, în ultima vreme, la firma de investiții a lui Steve Feinberg, unde se ocupa de tehnologii emergente.

Pete Hegseth și Steve Feinberg au reuşit să înfiinţeze Technology Support Office fără să atragă prea multă atenție din exterior, deoarece, în principal, au reorganizat două programe secrete de informații ale Pentagonului. Acestea desfășurau, din 2023, operațiuni similare de sabotaj tehnologic, dar la scară mai mică. O structură dedicată extinderii lor indică intenția Departamentului Apărării de a intensifica asemenea acțiuni.

Mulți dintre cei care ştiu de TSO consideră inițiativa necesară. Ei spun că adversarii Statelor Unite folosesc inteligența artificială și tehnologii comerciale avansate, precum dronele, în moduri care ar putea reduce avantajul militar american.

„Este o reorientare, de la cele mai înalte niveluri ale guvernului, către acest tip de activitate, de care era mare nevoie”, a declarat un fost responsabil de rang înalt din serviciile de informații ale Pentagonului.

TSO nu are, însă, autoritatea legală de a desfășura direct operațiuni clandestine. Agenția lucrează cu ofițeri superiori din armată și din serviciile de informații pentru a dezvolta instrumente și strategii care să împiedice accesul adversarilor la tehnologii esențiale pentru apărare sau să le compromită de la distanță.

Activitatea sa merge de la crearea unor instrumente de hacking adaptate unor ținte precise până la pregătirea unor operațiuni elaborate de inducere în eroare. Acestea ar putea determina adversarii să monteze, în sisteme de armament importante, componente defectuoase, probabil concepute chiar de TSO.

Un fost oficial american din domeniul informațiilor, care a lucrat îndeaproape cu agenția, spune că obiectivul general este să „câștige timp sau să împiedice adversarii să dezvolte tehnologii” care ar reprezenta cele mai mari amenințări pentru armata americană într-un conflict major.

De la două programe secrete la o structură cu buget propriu

Angajații Pentagonului analizau de peste un an posibilitatea creării unei asemenea agenții. Potrivit a trei foști oficiali din domeniul informațiilor, la începutul lui 2025, personalul biroului subsecretarului Apărării pentru informații și securitate, cunoscut drept I&S, a început să redacteze un document de analiză despre extinderea celor două programe existente.

Documentul, finalizat în toamna acelui an, a luat în calcul plasarea ambelor programe sub U.S. Cyber Command, comandamentul american pentru operațiuni în spațiul cibernetic.

Recomandarea finală a fost însă reunirea lor într-o agenție nouă, cu buget propriu și competențe de achiziții. Astfel, aceasta ar putea integra mai repede tehnologii de ultimă generație din sectorul privat și ar putea evalua, pentru ansamblul structurilor militare americane, care tehnologii de apărare străine prezintă cele mai mari riscuri.

Conducerea Pentagonului a văzut aici și o ocazie de a concentra o parte din controlul asupra programelor de informații, potrivit unui fost oficial familiarizat cu inițiativa.

„TSO este, cu siguranță, parte a acestui demers de a centraliza o parte din control la nivelul conducerii”, a explicat acesta.

La 14 aprilie, Steve Feinberg a semnat memorandumul prin care crea TSO și o plasa sub „autoritatea, îndrumarea și controlul” subsecretarului pentru informații și securitate, funcție denumită în document Undersecretary of War for Intelligence & Security. În iulie 2025, Senatul l-a confirmat pe actualul șef al I&S, Bradley Hansell.

ceste informaţii generale apar într-o publicație lunară despre conducere, realizată de biroul Pentagonului care ține evidențele publice.

În vară, Pentagonul l-a ales la conducerea TSO pe Grant Hundley, fost ofițer în operațiunile speciale ale pușcașilor marini. Tot atunci, William Nelson, funcționar de carieră al armatei care lucrase recent la Army Futures Command, a primit funcția de director pentru informații privind activitățile sensibile și programele speciale. Din interiorul I&S, el va supraveghea agenția împreună cu Hansell.

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Nu se știe exact câți bani s-au alocat pentru operațiunile secrete ale TSO și nici dacă agenția a atribuit deja contracte noi. Cu toate acestea, un alt fost oficial al Pentagonului și un fost responsabil american din domeniul securității naționale spun că TSO le-a transmis unor contractori din apărare că o interesează capacitățile de hacking ofensiv. Fostul responsabil de rang înalt din serviciile de informații ale Pentagonului estimează că numai bugetul pentru contracte clasificate ar depăși probabil 1,5 miliarde de dolari.

Potrivit aceluiași fost responsabil, agenția caută contractori aflați „în avangarda tehnologiei” și speră să cumpere „o gamă întreagă de instrumente, din orice domeniu pe care vi-l puteți imagina”.

Jacob Bliss, adjunctul purtătorului de cuvânt al Pentagonului, nu a răspuns întrebărilor despre o eventuală solicitare de fonduri suplimentare sau despre intenția departamentului de a cere Congresului o autorizare pe termen lung pentru agenție.

Dincolo de operațiunile ofensive, TSO va coordona folosirea tehnologiei și va încerca să reducă birocrația pentru contractorii care lucrează în numeroasele programe de informații ale Pentagonului, între care există puțină comunicare.

Un fost oficial american din domeniul informațiilor, care a discutat cu conducerea departamentului, spune că o inițiativă ar presupune crearea unui „catalog” central de instrumente comerciale aprobate, inclusiv de inteligență artificială, pe care contractorii să le poată folosi în proiecte clasificate.

Disputele pentru bani și atribuții

Ascensiunea TSO ca centru de putere pentru hacking militar și sabotaj i-a nemulțumit pe unii oficiali de rang înalt din alte structuri ale Pentagonului. Doi foști oficiali din domeniul informațiilor și un fost responsabil american de rang înalt din securitatea națională spun că Special Operations Command și U.S. Cyber Command s-au opus înființării agenției, de teamă că aceasta le va reduce bugetele.

Cei doi foști oficiali leagă și plecarea recentă a lui Khoi Nguyen, responsabilul pentru achiziții al Cyber Command, în parte de tensiunile privind TSO. Nguyen superviza achiziția unor instrumente avansate de hacking și nu a răspuns solicitării de comentarii.

Cine controlează operațiunile secrete

Publicaţia americană citează, de asemenea, surse care spun că se tem că administrația Trump a evitat deliberat să vorbească despre TSO pentru a ocoli supravegherea unor programe care ar putea afecta civili sau amplifica tensiunile cu țări cu care SUA nu se află în război, precum China. Un alt fost oficial de rang înalt al Pentagonului spune că succesul unui asemenea proiect cere abilități de spionaj ca în filme: „Trebuie să reușești operațiuni de spionaj ca în filme”.

Același fost oficial pune însă problema aprobărilor și a răspunderii față de public:

„Dar întrebările sunt: care sunt mecanismele de aprobare, cum se exercită supravegherea, cine are acces la informații pentru a le da americanilor încrederea că ceea ce faceți este în acord cu valorile noastre și că nu creați ceva ce, peste cinci ani, va fi considerat extrem de problematic?”

Mai mulți dintre cei care susțin misiunea TSO se tem totuși că secretul din jurul ei i-ar putea încuraja pe actualii șefi ai Pentagonului să ordone operațiuni care încalcă dreptul internațional sau să direcționeze contracte clasificate râvnite către aliați politici.

În ultimii doi ani, Pete Hegseth s-a lăudat public cu operațiuni care testează limitele legislației interne și internaționale, în timp ce a tergiversat demersurile Congresului de a verifica misiuni soldate cu morți în care lucrurile au mers prost.

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Potrivit unui actual oficial american din domeniul securității naționale, Pentagonul a prezentat recent planurile pentru TSO unor reprezentanți ai Congresului, dar numai un număr mic de membri ai personalului au primit acces la informații despre inițiativă. Această "limitare" ar putea îngreuna identificarea unor eventuale nereguli în operațiuni sau în atribuirea contractelor.

„Tocmai pentru că este un domeniu clasificat, există și mai multe posibilități de a ascunde lucruri sau de a induce în eroare”, a spus actualul oficial.

Acuzațiile privind conflictele de interese și răspunsul Pentagonului

Pete Hegseth și Steve Feinberg au anunțat numeroase inițiative de modernizare, între care o nouă comisie, numită Project Meridian, condusă de directorul general al SpaceX, Elon Musk, și de fondatorul Anduril, Palmer Luckey. Criticii spun că asemenea proiecte expun Departamentul Apărării la numeroase conflicte de interese.

Democrații și-au concentrat îngrijorările asupra lui Steve Feinberg: atât firma de investiții de capital privat, cât și cea de capital de risc pe care le-a condus înainte de a veni la Pentagon au investiții importante în companii de tehnologie pentru apărare care concurează pentru contractele departamentului.

Pentagonul a respins, însă, îngrijorările privind conflictele de interese și le-a calificat drept „o poveste nefondată, reciclată în întregime, pe care anumiți reporteri continuă să o promoveze din comoditate, deși nu au niciun fapt care să o susțină.”

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Jacob Bliss, a ţinut să sublinieze că departamentul are reguli și filtre etice stricte: „Menține un cadru etic riguros, pe mai multe niveluri, care include verificarea declarațiilor financiare, renunțarea la participații acolo unde este cazul și verificări pentru prevenirea conflictelor de interese. Fiecare oficial al Departamentului de Război respectă pe deplin toate legile și reglementările privind etica. Orice afirmație contrară este falsă.”

Întrebat despre TSO și despre detaliile investigației, Jacob Bliss a refuzat să dea un răspuns clar.

„Această solicitare pare să se bazeze pe informații care pur și simplu nu sunt adevărate. Cei care vă furnizează aceste afirmații sunt fie foarte prost informați, fie vă induc deliberat în eroare ca să-și răspândească fanteziile”, a spus Jacob Bliss.

Nici Casa Albă nu a răspuns solicitării de comentarii până la apariţia articolului.