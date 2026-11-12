 Ce le-a cerut Putin emisarilor lui Trump la Moscova. Condițiile Rusiei pentru securitatea europeană | adevarul.ro
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Ce le-a cerut Putin emisarilor lui Trump la Moscova. Condițiile Rusiei pentru securitatea europeană

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Viitorul securității europene a fost unul dintre subiectele discutate joi, la Kremlin, între Vladimir Putin și reprezentanții administrației americane, Steve Witkoff și Jared Kushner. Liderul rus le-a expus acestora perspectiva Moscovei asupra unei noi ordini de securitate în Europa, în contextul reluării negocierilor dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite, desfășurate recent la Abu Dhabi.

Liderul rus le-a expus acestora perspectiva Moscovei asupra unei noi ordini de securitate.
Liderul rus le-a expus acestora perspectiva Moscovei asupra unei noi ordini de securitate. Foto: Profimedia

Detaliile întâlnirii au fost prezentate de Iuri Ușakov, consilierul președintelui rus pentru afaceri internaționale. Acesta a susținut că actualul sistem de securitate de pe continent nu mai este funcțional și a pledat pentru negocierea unui nou cadru, în care securitatea statelor să fie considerată indivizibilă.

„Este evident că actualul sistem european de securitate nu funcţionează. Şi sperăm ca reprezentanţii ţărilor europene să sprijine, la rândul lor, eforturile de a conveni asupra parametrilor unei noi arhitecturi de securitate şi pace, unice şi indivizibile”, a declarat Ușakov după discuțiile de la Kremlin.

Oficialul rus a amintit că Vladimir Putin a avansat propuneri similare încă din 2021, când Moscova solicita NATO să revină la configurația militară de dinaintea extinderii Alianței din 1997.

Ușakov a afirmat că între timp Rusia a formulat și alte idei, pornind de la experiența conflictului actual și de la ceea ce Kremlinul consideră a fi eforturile Occidentului de a provoca o înfrângere strategică Moscovei.

Consilierul lui Putin a comentat și încercările statelor europene de a obține un loc la masa negocierilor privind Ucraina. În opinia sa, europenii trebuie să își clarifice poziția și să decidă dacă susțin încheierea războiului sau continuarea acestuia.

„Până acum, acţiunile lor indică cea de-a doua variantă”, a afirmat Ușakov.

În ciuda criticilor la adresa Europei, reprezentantul Kremlinului a descris în termeni pozitivi discuțiile trilaterale desfășurate la Abu Dhabi, în zilele de 10 și 11 noiembrie. El a precizat că atât delegația rusă, cât și cea americană au considerat întâlnirile constructive și productive.

„Witkoff şi Kushner şi-au expus opiniile cu privire la întâlnirile tripartite care au avut loc la Abu Dhabi în zilele de 10 şi 11 noiembrie. Atât noi, cât şi partea americană suntem de acord că aceste discuţii au avut un caracter constructiv şi productiv”, a declarat consilierul prezidențial rus, adăugând că negocierile vor continua.

Ideea unei arhitecturi de securitate „indivizibile” nu este nouă în discursul Kremlinului. În decembrie 2021, Rusia a înaintat Statelor Unite și NATO o serie de propuneri prin care solicita, printre altele, oprirea extinderii Alianței și retragerea infrastructurii militare NATO din Europa de Est.

Moscova cerea, de asemenea, garanții că Ucraina și Georgia nu vor deveni membre ale NATO și propunea negocieri pentru stabilirea unui nou sistem de securitate europeană.

Țările occidentale au respins aceste condiții, considerate un ultimatum care ar fi limitat dreptul statelor de a-și decide singure alianțele și ar fi afectat securitatea membrilor NATO din estul Europei.

Refuzul Occidentului de a accepta solicitările Moscovei a fost ulterior invocat de Rusia în justificarea acțiunilor sale, înaintea invaziei pe scară largă din Ucraina, declanșate în februarie 2022, notează agenția EFE.

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