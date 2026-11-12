Putin, mesaj ferm pentru negociatorii lui Trump: insistă asupra revendicărilor teritoriale și avertizează că trupele străine „vor deveni ținte legitime”

Președintele rus a reiterat pretențiile Moscovei asupra teritoriilor ucrainene și a avertizat că orice trupe străine desfășurate în Ucraina vor deveni ținte legitime pentru armata rusă. În același timp, Vladimir Putin a declarat că este deschis reluării dialogului cu Europa și a propus o misiune umanitară în orașul Kostantinivka.

Vladimir Putin i-a primit pe Steve Witkoff și Jared Kushner Foto: X@gdhdijital

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a transmis mai multe mesaje în timpul întâlnirii de la Kremlin cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, trimiși de Donald Trump.

Declarațiile sale au reiterat, în linii mari, pozițiile tradiționale ale Moscovei privind teritoriile ucrainene ocupate, viitorul Ucrainei și relațiile cu statele europene.

Putin insistă asupra revendicărilor teritoriale și avertizează împotriva trupelor străine

„Pentru Rusia există o singură linie de separare cu Ucraina: linia frontierelor de stat”, a declarat liderul de la Kremlin.

Deși nu a oferit explicații suplimentare, formularea este interpretată ca o referire la granițele rezultate în urma anexării de către Rusia a unor teritorii din estul Ucrainei, anexare nerecunoscută internațional.

Putin a repetat și avertismentul potrivit căruia orice forță militară străină desfășurată pe teritoriul ucrainean va deveni o „țintă militară legitimă” pentru armata rusă.

Declarația readuce în prim-plan unul dintre principalele obstacole în negocierile privind garanțiile de securitate pentru Kiev după încheierea războiului: posibilitatea prezenței unor trupe străine în Ucraina.

În același timp, liderul rus a susținut că Moscova nu a întrerupt niciodată dialogul cu Europa și a atribuit responsabilitatea pentru blocarea contactelor statelor europene.

„Rusia și-ar dori ca americanii să colaboreze cu Europa, astfel încât să poată decide ce își doresc: pace sau război. Rusia nu a închis niciodată ușa dialogului cu Europa; europenii au fost cei care au întrerupt discuțiile”, a afirmat Putin.

Președintele rus a spus că își dorește încheierea războiului din Ucraina și o soluție pe termen lung.

„Vrem pace în Ucraina, o pace care să dureze pentru totdeauna”, a declarat acesta.

Propunerea unei misiuni umanitare în Kosteantînivka

Putin a propus organizarea unei misiuni umanitare în orașul Kostantinivka, după modelul unei operațiuni recente desfășurate în localitatea Oleşki, din regiunea Herson.

Liderul rus a susținut că orașul se află sub controlul forțelor ruse și a afirmat că Moscova este pregătită să garanteze securitatea unei asemenea misiuni.

Potrivit acestuia, ar fi necesare cinci zile pentru îndepărtarea minelor din zonă.

Putin a sugerat ca organizarea operațiunii să fie încredințată comisarilor pentru drepturile omului din Rusia și Ucraina. El a adăugat că o asemenea inițiativă ar avea sens în condițiile în care partea ucraineană continuă să susțină că deține controlul asupra orașului.

Washingtonul cere Moscovei să pregătească o nouă propunere privind un acord de securitate cu Europa, potrivit Axios

Situația din Kostantinivka este însă contestată de Moscova și Kiev. Disputa este legată și de problema așa-numitelor „zone gri” de pe front, despre care Putin a afirmat că au fost invocate de partea ucraineană.

Ce au transmis emisarii americani

Delegația americană, reprezentată de Steve Witkoff și Jared Kushner, s-a declarat prudent optimistă în privința evoluției negocierilor de pace. Cei doi au subliniat, totodată, importanța implicării Europei în procesul diplomatic.

Witkoff a descris schimbul de prizonieri planificat între Rusia și Ucraina drept un semn de progres. El a afirmat că discuțiile desfășurate la Abu Dhabi încep să producă rezultate concrete.

Emisarul american a precizat că reprezentanții europeni nu au participat direct la negocierile dintre părți, dar au fost informați cu privire la discuțiile purtate.

Witkoff și-a exprimat speranța că, după întâlnirea cu Putin, va putea fi anunțată o rundă de negocieri în format trilateral, la care să participe și reprezentanții Europei.

El a confirmat, de asemenea, că intenționează să îi transmită președintelui ucrainean Volodimir Zelenski informațiile și concluziile discuției cu liderul de la Kremlin.

Întâlnirea face parte din seria de contacte diplomatice care au urmat negocierilor desfășurate în Emiratele Arabe Unite.

La rândul său, Jared Kushner a afirmat că administrația americană observă dorința statelor europene de a participa la negocieri și de a contribui la încheierea războiului.

El a dezvăluit că Statele Unite au început deja discuții cu guvernele europene privind viitoarea arhitectură de securitate a continentului.

Declarațiile celor doi emisari sugerează că Washingtonul încearcă să implice mai activ Europa în conturarea unui eventual acord de pace, în timp ce Moscova continuă să insiste asupra propriilor condiții privind teritoriile ucrainene și viitoarele garanții de securitate.