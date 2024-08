Un tânăr moldovean, de negăsit după ce a mers alături de armata rusă în Ucraina: A luptat pentru Putin

Un tânăr de 19 ani din nordul Republicii Moldova este de negăsit de aproape patru luni după ce la începutul acestui an a mers alături de armată rusă pe frontul din Ucraina, acesta fiind remunerat lunar cu până la 2.000 de euro pentru că a luptat contra ucrainenilor, potrivit presei moldovene.

Soarta l-a pus la grea încercare încă din copilărie pe tânărul Valentin, el fiind crescut până la vârsta de 15 ani de bunica sa. Femeia a decedat, iar nepotul său a ajuns în grija unor slujitori ai Mănăstirii Zăbriceni din raionul Edineț, localitate situată în nordul Republicii Moldova. La majorat, tânărul a fost înrolat în armată, dar a dezertat peste câteva luni, susținând că a fost umilit.

„El după ce a dat jurământul, m-a sunat de pe un număr străin de la armată, cerându-și scuze. Mi-a spus că va avea concediu și vrea să vină pe la mănăstire, iar eu i-am zis că: mereu te-am iertat, ți-am dat posibilități de corectare, vino, dar eu nu sunt pe loc. A fost, dar eu nu eram. El a fugit (n.r. - din armată), i-au deschis dosar penal. M-au sunat și m-au informat pentru el a lăsat numărul de telefon al meu, notând că-i sunt rudă apropiată. Peste un timp, Valentin m-a sunat de pe un alt număr, rugându-mă să nu divulg locul unde se află. Era noaptea, prin ianuarie, februarie, mi-a spus că nu vrea să se întoarcă la armată pentru că acolo e maltratat.. mai multe”, a povestit părintele Damian al Mănăstirii Zăbriceni pentru jurnaliștii Tvn.md.

La scurt timp, acesta a plecat la mama sa care este stabilită în Rusia, ajungând în luna ianuarie în circumstanțe neclare pe frontul din Ucraina, luptând de partea rușilor.

Și-a sunat rudele din Republica Moldova în luna aprilie, fiind pe patul de spital după ce a fost rănit la umăr. A revenit pe câmpul de luptă după recuperarea medicală, dar de aproape patru luni, apropiații săi nu mai știu nimic de el.

Mătușa tânărului povestește că mama acestuia le-a spus că Valentin a murit în război.

,,Mama lui ne-a sunat în luna iunie și ne-a spus că Valentin a decedat. Am reacționat înspăimântător, cerându-i dovezi că este decedat, dar probe așa și nu au mai fost. Am început cu soțul să căutăm alte legături, dar ni se spunea că nu se cunoaște nimic. Jetonul lui l-au găsit undeva aruncat, dar putea să cadă sau să-l fi aruncat el, adică date concrete că el este mort nu am primit, atât cât maică sa ne-a spus că este mort. Cu dânsul am vorbit până pe 20 mai, ultima discuție fiind atunci. Ne-a spus că este grea situația. Povestea despre realitatea de acolo, dar nu doar ne povestea, ne trimitea poze. A fost și împușcat, fiind rănit”, a spus Mariana Albu-Nicuța, mătușa acestuia.

Mariana Albu-Nicuța mai susține că Valentin primea lunar 200.000 de ruble rusești, adică în jur de 2.000 euro pentru că lupta contra ucrainenilor, banii fiind transferați pe un card bancar la care avea acces doar mama sa.

Femeia, care locuiește în regiunea Moscovei din Federația Rusă, afirmă că nu a știut nimic despre planul fiului său de a pleca să lupte de partea Rusiei, dar știe procedura prin care a trecut feciorul său pentru a ajunge pe câmpul de luptă în contextul în care el avea în acel moment numai cetățenie moldovenească. Ea neagă că banii pe care-i primea fiul său i-ar fi gestionat ea.

,,Acolo fac timp de zece zile cetățenie și livret militar. În Donețk și Lugank, el a luptat pentru Rusia, pentru Putin”, a menționat femeia.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău, deocamdată, nu a oferit detalii despre acest caz.