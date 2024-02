Șefa diplomației române: Republica Moldova este în prima linie a războiului hibrid orchestrat de la Kremlin

Luminița Odobescu a declarat că Rep. Moldova este în prima linie a războiului hibrid orchestrat de Kremlin, confruntându-se în ultimii doi ani cu un val nemaiîntâlnit de destabilizări și provocări, declarație făcută în timpul unei întâlniri cu omologul său moldovean Mihai Popșoi la București, aflat în prima sa vizită externă.

,,Republica Moldova este în prima linie a războiului hibrid orchestrat de la Kremlin. Ultimii doi ani au fost extrem de dificili pentru administrația de la Chișinău confruntată cu un val nemaiîntâlnit de acțiuni de destabilizare și provocări. Vedem încercări de manipulare și diverse acțiuni vizibile orchestrate din exterior. Din nefericire pentru cei care finanțează astfel de planuri și din fericire pentru Republica Moldova, Chișinăul a rezistat și va rezista, își consolidează capacitățile instituționale, este în plin proces de reforme și mai ales este ferm ancorată în parcursul său european. Legăturile Chișinăului cu Bruxelles sunt tot mai strânse, iar România este acolo să sprijine consolidarea permanentă a acestora”, a declarat Luminița Odobescu.

Totodată, șefa diplomației române a dat asigurări că Bucureștiul va continua să ofere sprijinul Chișinăului.

,,În discuțiile de astăzi cu domnul ministru am subliniat din nou că Republica Moldova se bucură de sprijinul puternic, durabil și multidimensional al Bucureștiului. Suntem angajați deplin pentru consolidarea parteneriatului strategic bilateral pentru obținerea de progrese în direcția integrării europene a Republicii Moldova și pentru susținerea Chișinăului în avansarea proceselor de reformă. L-am reasigurat pe domnul ministru de continuarea angajamentelor asumate în beneficiul direct al cetățenilor și a eforturilor substanțiale de durată pentru ca Republica Moldova să rămână o prioritate pe agenda Uniunii Europene. Am reiterat importanța securizării viitorului european al Republicii Moldova prin acțiunea noastră comună și consolidarea, coordonarea eforturilor Bucureștiului și Chișinăului, astfel încât procesul de aderare să fie sustenabil și durabil”, a mai afirmat Luminița Odobescu.

Iar șeful diplomației moldovene Mihai Popșoi a menționat că împreună cu omologul său român au convenit aprofundarea parteneriatului strategic bilateral: ,,I-am mulțumit doamnei ministre Odobescu pentru deschiderea și reconfirmarea susținerii solide pe care o avem continuu din partea României. Pentru Republica Moldova ultimii ani au fost o oportunitate unică de a se transforma pozitiv și a avansa pe calea integrării europene. În acest proces, am beneficiat pe deplin de sprijinul diplomației române, care are un rol esențial în parcursul nostru european - lucru pentru care suntem extrem de recunoscători. Am discutat cu doamna Odobescu și despre situația de securitate și implicațiile agresiunii ruse împotriva Ucrainei”.

Agenda vizitei de la București

În perioada 5-6 februarie, vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, întreprinde o vizită de lucru la București la invitația șefei diplomației române Luminița Odobescu. În cadrul vizitei ministrul Popșoi are întrevederi cu prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, președintele Senatului, Nicolae Ciucă și președintele Comisiei pentru Politică Externă, Senatul României, Titus Corlățean, potrivit reprezentanților Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău.

Mihai Popșoi, vicepreședintele Parlamentului și membru al Partidului Acțiune și Solidaritate, formațiunea de guvernământ din țara vecină, este noul ministru de Externe, anunțul fiind făcut de premierul Dorin Recean la scurt timp, după ce Nicu Popescu și-a anunțat demisia, susținând că are ,,nevoie de o pauză” și va continua să contribuie la aderarea țării sale la Uniunea Europeană, dar fără a preciza din ce poziție va face acest lucru.