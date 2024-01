Noul ministru moldovean de Externe merge în România, la invitația lansată de Luminița Odobescu

Noul ministru de Externe de la Chișinău, Mihai Popșoi, a anunțat că urmează să întreprindă o vizită de lucru la București, fiind invitat de Luminița Odobescu în timpul discuției telefonice pe care a avut-o la scurt timp, după ce a fost desemnat în această funcție.

„Am discutat despre importanța relațiilor bilaterale speciale dintre Republica Moldova și România, planurile de colaborare pentru perioada imediat următoare și progresul realizat de țara noastră cu sprijinul generos și sincer al României. Am exprimat recunoștința pentru sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova. În continuare mizăm pe experiența României în procesul de integrare europeană și consolidare a rezilienței Republicii Moldova”, a scris pe internet Mihai Popșoi, subliniind că Luminița Odobescu l-a invitat la București, invitație pe care o va „onora cu o deosebită plăcere în cel mai scurt timp”.

,,Calde felicitări, Mihai Popșoi, pentru nominalizarea în funcția de Ministru al Afacerilor Externe al R. Moldova. În prima noastră discuție telefonică am confirmat angajamentul României pentru dezvoltarea Parteneriatului Strategic cu R. Moldova, avansarea proiectelor comune și a cooperări bilaterale”, a scris șefa diplomației române pe Twitter.

Nicu Popescu a demisionat

Mihai Popșoi, vicepreședintele Parlamentului și membru al Partidului Acțiune și Solidaritate, formațiunea de guvernământ din țara vecină, este noul ministru de Externe, anunțul fiind făcut miercuri de premierul Dorin Recean la scurt timp, după ce Nicu Popescu și-a anunțat demisia, susținând că are ,,nevoie de o pauză” și va continua să contribuie la aderarea țării sale la Uniunea Europeană, dar fără a preciza din ce poziție va face acest lucru.

,,Astăzi cu un amalgam de sentimente, dar cu convingerea fermă că alături de doamna președinta Maia Sandu și echipa de guvernare am reușit o serie de obiective fundamentale pentru țara noastră în acești doi ani și jumătate, doresc să vă anunț că am luat decizia de a-mi depune mandatul de vicepriministru și ministru al Afacerilor Externe al Republicii Moldova. În Guvernele conduse de prim-miniștrii Dorin Recean și Natalia Gavrilița, și cu sprijinul majorității parlamentare am reușit să punem Moldova ferm pe calea aderării la Uniunea Europeană și pe viitoarea hartă lărgită a Uniunii”, a declarat Nicu Popescu.

Acesta a ocupat funcția de ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene din anul 2021, iar în perioada în care a deținut această poziție, Republica Moldova a primit aviz pozitiv privind începerea negocierilor de aderare la UE.

În data de 14 decembrie a anului trecut, Consiliul European a decis deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova și a Ucrainei, anunț făcut public de președintele Charles Michel. Liderii de la Chișinău au calificat votul drept o victorie a tuturor cetățenilor țării.