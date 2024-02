Moscova acuză NATO că transformă Moldova într-o „a doua Ucraină" și avertizează cu privire la posibile consecințe

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a acuzat NATO că transformă Republica Moldova într-o „a doua Ucraină”, fără a se gândi la „posibile consecințe”. Afirmațiile vin ca răspuns în urma unei declarații făcute de secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, pe care reprezentanta Moscovei a catalogat-o drept „reacţie nervoasă”.

„Dacă vă referiţi la declaraţia secretarului general adjunct al NATO, dl. Geoană, din 26 februarie anul curent, potrivit căreia dacă Rusia va decide să anexeze Transnistria, Alianţa va condamna astfel de acţiuni şi va continua să sprijine Republica Moldova, atunci, din câte am înţeles, aceasta este o reacţie nervoasă la cel de-al VII-lea Congres al aleşilor poporului de toate nivelurile care are loc astăzi (miercuri, 28 februarie - n,.r.) la Tiraspol. De câteva zile, la Chişinău se speculează şi se ghiceşte ce decizii ar putea lua acest for. Se pare că această panică a cuprins şi NATO”, a susținut Maria Zaharova, potrivit News, referindu-se la Congresul de la Tiraspol în urma căruia a fost cerută protecția Rusiei față de Chișinău.

În cadrul conferinței de presă desfășurate chiar în momentul Congresului de la Tiraspol, Zaharova a mai avertizat că, <<În ceea ce priveşte „sprijinul” - de fapt militarizarea - Alianţei Nord-Atlantice faţă de Republica Moldova, în ciuda statutului său de neutralitate, nu este nimic nou aici. Blocul încearcă cu încăpăţânare să modeleze republica într-o „a doua Ucraină”, contrar dispoziţiei majorităţii populaţiei moldoveneşti şi, se pare, nu se gândeşte deloc la posibilele consecinţe pentru ţară şi pentru întreaga regiune>>, a mai avertizat Zaharova în cadrul unei conferințe de presă desfășurate chiar în momentul Congresului de la Tiraspol.

Aşa-zisul Congres al „deputaţilor de la toate nivelurile” din Transnistria, întrunit miercuri la Tiraspol la solicitarea liderului separatist local Vadim Krasnoselski, a adoptat o rezoluţie oficială prin care cere „protecţia” Federației Rusiei în faţa a ceea ce a descris ca fiind o presiune concertată asupra economiei sale din partea Guvernului Republicii Moldova.

Regimul de la Moscova a reacționat imediat la apelul separatiștilor din Transnistria, teritoriu din estul Republicii Moldova, transmițându-le acestora din urma că „protejarea cetățenilor ruși” este una dintre prioritățile sale.