Unde va dona Maia Sandu banii primiți la Timișoara

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că cei 30.000 de euro primiți sub formă de premiu luna trecută la Timișoara vor fi donați unei organizații de la Chișinău care promovează incluziunea copiilor cu sindromul Down.

La puțin peste o lună de la primirea premiului de la Timișoara, Maia Sandu a anunțat unde vor ajunge cei 30.000 de euro.

,,Premiul „Timișoara pentru Valori Europene” va fi donat organizației fondate de Ludmila Adamciuc - Prietenamea.Asociația Obștească „Prietena Mea” are misiunea de a crește gradul de acceptare a dizabilităților prin informare, sensibilizare și abilitare atât a părinților copiilor cu nevoi speciale, cât și a societății. „Prietena Mea” este vocea copiilor cu sindromul Down și promovează incluziunea lor, ca ei să trăiască în familii și comunități armonioase. Fiecare copil are nevoie de dragostea celor din jur pentru a crește, a se dezvolta și a fi fericit”, a scris președintele Sandu pe internet.

Precizările CNA

Anterior, Centrul Național Anticorupție (CNA) de la Chișinău a anunțat că Maia Sandu poate primi premiul, susținând că legea interzice doar primirea de cadouri. Anunțul a fost făcut după ce responsabilii Administrației Prezidențiale au sesizat structura de drept.

Înainte de răspunsul Centrului Național Anticorupție, primarul Timișoarei, Dominic Fritz a afirmat că Maia Sandu poate ridica premiul fără probleme. „Premiul Timișoara pentru Valori Europene se înscrie într-o tradiție foarte lungă a premiilor și distincțiilor internaționale cu premii în bani și cel mai cunoscut este Premiul Nobel, unde premiul este peste un milion de dolari. Suntem foarte mândri de fapt că avem un premiu și în bani. Prin asta este exprimată și anvergura acestui premiu și anvergura Timișoarei. Știu că în Republica Moldova este o discuție despre condițiile în care președinta Maia Sandu poate să accepte acest premiu. Sunt absolut sigur că președinta Maia Sandu va respecta legile Moldovei și așteptăm să ne spună ce să facem cu banii”, a declarat edilul.

În data de 13 ianuarie, Maia Sandu a fost premiată la Timișoară, ea fiind laureată a premiului Timișoara pentru Valori Europene. Lidera de la Chișinău s-a declarat onorată să primească premiul Timișoara pentru Valori Europene, afirmând că este o recunoaștere personală, dar și o apreciere pentru modul în care cetățenii țării sale își apără dreptul de a trăi în libertate, pace și democrație.