Maia Sandu a semnat decretul privind începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE

Cu câteva zile înainte de lansarea oficială a negocierilor de aderare a Rep. Moldova la UE, președintele Maia Sandu anunță că a semnat decretul în acest sens, subliniind că țara sa a îndeplinit toate recomandările Comisiei Europene.

,,Azi am semnat Decretul privind inițierea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. De asemenea, la ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, am discutat despre poziția generală de negocieri a țării noastre, ce urmează a fi aprobată de Guvern, și am desemnat-o pe Cristina Gherasimov, Viceprim-ministră pentru Integrare Europeană, în calitate de negociator-șef din partea Republicii Moldova”, a anunțat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Lidera de la Chișinău a reiterat că țara sa care ,,a îndeplinit toate recomandările Comisiei Europene” urmează să înceapă în data de 25 iunie negocierile de aderare.

,,Astfel, la doi ani de la obținerea statutului de țară candidată, va avea loc prima Conferință Interguvernamentală Moldova - UE, la 25 iunie, care fixează începerea negocierilor de aderare. În spatele acestor eforturi de modernizare a țării stau mii de oameni din instituțiile statului și munca fiecăruia dintre ei are un impact crucial asupra obiectivului nostru de țară - să pregătim Republica Moldova pentru aderare până în 2030. Moldova - membră a Uniunii Europene - este singura cale de dezvoltare prin care vom asigura pacea, bunăstarea și o viață mai bună pentru toți cetățenii noștri”, a adăugat președintele Maia Sandu.

În același timp, șeful statului vecin a reamintit despre plebiscitul pe tema aderării la UE care urmează să fie desfășurat în data de 20 octombrie, zi în care vor avea loc și alegerile prezidențiale, Maia Sandu aspirând la al doilea mandat prezidențial și anunțând la sfârșitul anului trecut că va candida din nou.

,,La referendumul din toamnă, poporul Republicii Moldova va decide dacă anume aceasta este direcția de dezvoltare a țării și moștenirea pe care o lăsăm generațiilor următoare.Îi mulțumesc Guvernului pentru munca depusă și îi urez succes delegației noastre care va reprezenta Republica Moldova la Luxemburg, la lansarea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană”, a conchis președintele Republicii Moldova.

Acordurile ambasadorilor UE

În data de 17 iunie, ambasadorii celor 27 de ţări ale Uniunii Europene şi-au dat „acordul de principiu” cu privire la deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina şi Republica Moldova, anunțul fiind făcut de Preşedinţia belgiană a Consiliului UE.

„Ambasadorii şi-au dat acordul de principiu asupra cadrului pentru negocierile de aderare a Ucrainei şi Republicii Moldova. Preşedinţia belgiană va convoca primele conferinţe interguvernamentale pe 25 iunie", a indicat Preşedinţia belgiană a Consiliului UE.

În iunie 2022, UE a acordat Ucrainei statutul de candidat la aderare, într-un gest extrem de simbolic la câteva luni după începerea războiului declanşat de Moscova, precum şi Republicii Moldova.