Maia Sandu a fost premiată pentru democrație în Germania. Ce va face cu premiul de 100.000 de euro

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit premiul Reinhard Mohn 2025, acordat de o fundație germană pentru promovarea democrației. Premiul prevede o sumă de 100.000 de euro, bani pe care Maia Sandu îi va dona localității sale natale din nordul țării vecine, satul Risipeni din raionul Fălești.

Premiul Reinhard Mohn 2025 a fost acordat de fundația Bertelsmann Stiftung pentru angajamentul remarcabil al președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, în promovarea democrației.

„Acest premiu este o recunoaștere a curajului cetățenilor Republicii Moldova, care au demonstrat că își doresc o democrație autentică și au luptat pentru ea. Este o validare a eforturilor noastre comune pentru libertate și o societate construită pe valori europene. Moldova a demonstrat că democrația poate rezista chiar și în cele mai dificile circumstanțe”, a declarat Maia Sandu.

Conform reprezentanților Administrației Prezidențiale, lidera de la Chișinău a decis să doneze suma de 100.000 de euro aferentă premiului, iar majoritatea banilor vor fi alocați pentru proiecte de dezvoltare în satul său natal, Risipeni, raionul Fălești.

Premiul Reinhard Mohn este acordat în memoria lui Reinhard Mohn, un om de afaceri german miliardar și filantrop, care a fondat fundația Bertelsmann Stiftung, una dintre cele mai mari fundații din Germania.

Personalități deosebite

Acesta se oferă o dată la doi ani personalităților excepționale care au contribuit semnificativ la rezolvarea provocărilor sociale și politice globale datorită soluțiilor lor vizionare.

Printre câștigătorii premiului se numără fostul secretar general al Națiunilor Unite, Kofi Annan (2013), și președintele Germaniei, Joachim Gauck (2018).

Alte premii donate

Nu este prima dată când președinta Maia Sandu donează premiile financiare primite. În luna septembrie a acestui an, lidera de la Chișinău a donat premiul Robert Blum pentru Democrație 2024, primit în Germania, bisericii din satul Nișcani, raionul Călărași, un monument istoric care necesită reparații, conform autorităților publice locale.

Iar în luna februarie 2024, Maia Sandu a donat un alt premiu, adică 30.000 de euro primiți la Timișoara, suma fiind destinată unei organizații din Chișinău care promovează incluziunea copiilor cu sindromul Down.

„Premiul Timișoara pentru Valori Europene va fi donat organizației fondate de Ludmila Adamciuc – Prietenamea. Asociația Obștească „Prietena Mea” are misiunea de a crește gradul de acceptare a dizabilităților prin informare, sensibilizare și abilitare atât a părinților copiilor cu nevoi speciale, cât și a societății. „Prietena Mea” este vocea copiilor cu sindromul Down și promovează incluziunea lor, pentru ca aceștia să trăiască în familii și comunități armonioase. Fiecare copil are nevoie de dragostea celor din jur pentru a crește, a se dezvolta și a fi fericit”, a scris atunci președinta Maia Sandu pe internet.