Goran Bregović, interzis la intrarea în Republica Moldova. Artistul urma să participe la un festival

Artistul din Serbia Goran Bregović și trupa sa au făcut cale întoarsă după ce polițiștii de frontieră din cadrul Aeroportului Chișinău nu i-au lăsat să intre în R. Moldova. Nu cunoaștem motivul interdicției pentru că reprezentanții Poliției de Frontieră nu au răspuns la solicitarea noastră.

Interpretul sârb urma să participe în data de 20 august la un festival din raionul Orhei, o localitate din centrul Republicii Moldova, iar despre faptul că acesta nu va concerta din motiv că a primit interdicție de a intra în țara vecină au anunțat atât organizatorii evenimentului, cât și artistul.

,,Ne cerem scuze repetat că Goran Bregović nu a putut intra în Republica Moldova și nu va putea concerta astăzi. Am primit prima reacție a artistului, transmisă de către echipa sa de producție”, au anunțat organizatorii festivalului, publicând și reacția artistului.

Explicația artistului

Goran Bregović s-a arătat dezamăgit de hotărârea polițiștilor de frontieră din Republica Moldova, afirmând că nu a primit nicio explicație cu privire la interdicția aplicată în cazul său.

„Am fost foarte dezamăgiți când nu am fost lăsați să intrăm în Moldova pe aeroportul din Chișinău fără nicio explicație oficială. Fac turnee extinse cu muzicienii mei în toată Europa și nu am avut niciodată și nicăieri impedimente. Vă iubesc foarte mult țara și este o plăcere pentru mine să răspund oportunității de a concerta în Moldova, mai ales, la un festival atât de colorat și unic, precum Gustar. Îmi pare foarte rău că am fost lipsit de bucuria și plăcerea de a apărea în fața voastră de data aceasta, dar vă asigur că împreună cu echipa mea vom încerca să ne asigurăm că spectacolele mele din Moldova nu vor întâmpina niciun obstacol data viitoare”, a precizat acesta.

Am încercat să aflăm de ce artistul și trupa sa nu au fost lăsați să intre în Republica Moldova, dar reprezentanții Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF) nu au răspuns deocamdată la solicitarea expediată de corespondentul ,,Adevărul”.

Susține războiul Rusiei contra Ucrainei

Artistul sârb Goran Bregovic susține atât ocuparea Crimeii, cât și invadarea Ucrainei de către Rusia, poziții făcute publice.

În ultimii ani, cântărețul pro-rus a fost solicitat pentru concerte de nenumărate ori în Republica Moldova. Ultima evoluție muzicală a sa a avut loc în luna mai a acestui an la Chișinău.