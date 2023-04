Evadat de zile bune, fondatorul Bismobil Kitchen, acuzat că a păgubit sute de oameni, a venit cu explicații

Mihail Șaran, fondatorul Bismobil Kitchen, care a evadat acum cinci zile cu puțin timp înainte ca instanța să-l plaseze în arest după gratii, a postat un mesaj pe o rețea socială, afirmând că a fugit pentru că a înțeles că va închis cu orice preț, dar nu a pomenit nimic despre locul aflării sale.

În mediul online, Mihail Șaran a spus că a decis să dea bir cu fugiții pentru că să nu ajungă în arest în Penitenciarul nr.13 din Chișinău unde, spune el, sunt condiții inumane.

„Știu că într-o zi o să mă predau organelor de urmărire penală, sau singuri o să mă rețină, însă până atunci o să mă expun on-line, ceea ce nu mi sa permis în ultimele trei luni, voi povesti ceea ce nimeni nu a știut până acum, sper să nu-mi închidă pagina organele de urmărire penală, ei au toate accesele… În primul rând voi explica de ce am fugit pe 7 aprilie: Am pierdut încrederea în justiție, am înțeles că nu sunt auzit, mă vor închide cu orice preț, am înțeles că nu are sens să aștept pronunțarea, deoarece o să fie pozitivă pentru procurori și negativă pentru mine, de aceea am și plecat acasă, însă lângă casă deja mă aștepta grupa operativă care dorea să mă aresteze cu o placere deosebită, aceiași grupă care mi-a făcut percheziții la domiciliu pe 03.04.2023. Fără niciun temei au intrat în casă sub pretext înșelător de a mă vizita, însă odată intrați în apartament au scos ordin de la procuratura PCCOCS de percheziții în Flagrant art. 125 (prostii). Au ridicat telefonul meu mobil și au plecat, spontan și fără multe explicații, asta și a fost motivul pentru care am fugit pe 7 aprilie, cine ar pleca la Penitenciarul 13 (benevol), mai ales că condițiile sunt inumane…”, a scris acesta pe internet.

Mesajul a fost șters la scurt timp

Fondatorul companiei Bismobil Kitchen, acuzat de structurile de drept că ar fi înșelat sute de clienți din România și Republica Moldova, lăsându-i fără mobilă și fără bani, susține că este nevinovat, iar afacerea sa a fost distrusă intenționat, dar evită să spună cine stă în spatele acestor acțiuni.

„Știu că în ultima perioada sunteți șocați de ceea ce se petrece, dar vă asigur că este o mascaradă umilitoare pentru mine și familia mea, pentru prieteni și pentru cei care sunt cu mine permanent. Am ajuns să fiu fugar, fugar în țara mea proprie unde am depus suflet și m-am străduit să construiesc ceva frumos, ceva ce nu a mai fost în lumea bucătăriilor, cu oameni devotați, clienți fericiți și investitori satisfăcuți, însă totul sa distrus, sa distrus într-un mod foarte organizat, organizat de… niște oameni fără suflet, oameni care văd doar bani și nimic altceva”, a punctat Mihail Șaran.

Fugarul a postat mesajul pe pagina sa de Instragram, dar la scurt timp s-a răzgândit și l-a șters, timp în care jurnaliștii de la Chișinău au reușit să-l salveze.

Poliția: Vrea să ducă în eroare opinia publică

Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP) evită să spună dacă acesta se ascunde pe teritoriul Republicii Moldova sau a reușit să iasă din țară, menționând că întreprind măsuri pentru reținerea lui.

,,Persoana este anunțată in Căutare națională și subdiviziunile Poliției întreprind toate acțiunile pentru localizarea acestuia”, a declarat Diana Fetco, purtător de cuvânt al IGP.

Tot ea a ținut să precizeze pentru ,,Adevărul” că instituția pe care o reprezintă ,,califică postarea acestuia ca fiind o versiune de a duce în eroare opinia publică”.

În data de șapte aprilie, Mihail Șaran a părăsit sediul unei judecătorii din Chișinău, înainte ca magistrații să-i înlocuiască arestul la domiciliu cu cel după gratii, pentru că ar fi influențat martorii. Acesta a plecat cu mașina avocatului său, apoi și-a scos brățara electronică prin care era monitorizat de autorități și a fugit.

În luna ianuarie a acestui an, el a mai avut o tentativă de acest gen, dar planul său a fost dat cap de autoritățile, care l-au încătușat pe Aeroportul Internațional Chișinău, în timp ce se pregătea să părăsească țara, având un bilet de avion într-o singură direcție, mai exact la Moscova, capitala Rusiei.