Cristina Gherasimov a depus jurământul pentru funcția de viceprim-ministru pentru integrare europeană al Republicii Moldova

Viceprim-ministrul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, care este și negociator-șef al Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană, a depus luni jurământul în cadrul unei ceremonii în prezența președintelui și a premierului țării.

,,Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea și propășirii Republicii Moldova. Să respect Constituția și legile țării, să apar democrația , drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei”, a afirmat Cristina Gherasimov în debutul evenimentului.

Oficialul nu a răspuns la întrebările presei de la Chișinău. Prezent la ceremonie, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a mulțumit Cristinei Gherasimov pentru că a acceptat ,,provocarea” de a ocupa această funcție.

,,Acum că am obținut o decizie pozitivă din partea statelor membre ale Uniunii Europene cu privire la inițierea negocierilor de aderare, intrăm într-o fază decisivă a procesului de integrare europeană și bineînțeles acum toți ochii vor fi pe ce se întâmplă aici acasă. Noi am reușit să construim relații foarte bine cu Uniunea Europeană, cu statele membre și am reușit să obținem încrederea lor, dar acum trebuie să ne mișcăm hotărât pentru ca să ajustăm legile, regulile, standardele Republicii Moldova la cele a Uniunii Europene. Avem un plan ambițios. Foarte mult de lucru aici acasă și este nevoie ca tot Guvernul, ca toate autoritățile administrației publice centrale, dar și locale, și alte părți interesate din societate să se unească în jurul unui efort major care să grăbească procesul de integrare europeană”, a declarat șeful statului vecin.

În același timp, Maia Sandu s-a arătat încrezătoare că echipa Executivului din care face parte și Cristina Gherasimov va reuși realizarea acțiunilor în contextul integrării țării la UE. ,,Este mult de lucru, este o responsabilitate enormă, dar am încredere că echipa Guvernului în frunte cu prim-ministrul și cu efortul neobosit al doamnei viceprim-ministră va reuși să realizeze aceste planuri ambițioase pe care le avem. Succese”, a conchis lidera de la Chișinău.

Iar prim-ministrul Dorin Recean a declarat că ,,cel mai important lucru pe care noi îl avem de realizat și anume să construim Europa acasă”.

Cristina Gherasimov este ministru pentru Afaceri Europene fără portofoliu, ea conducând Biroul pentru Integrare Europeană în Guvernul Republicii Moldova, dar și negociatorul-șef al țării sale pentru aderarea la Blocul Comunitar.

Potrivit CV-ului său, Cristina Gherasimov a absolvit facultatea de Relații Internaționale din cadrul Universității de Stat din Moldova (USM). Ulterior, a făcut un master în la Universitatea Wroclaw din Polonia, altul la Institutul European pentru Studii Internaționale Avansate, dar și un doctorat în Științe Politice la Universitatea Rutgers din SUA.

De-a lungul anilor, Cristina Gherasimov a deținut mai multe funcții în instituții internaționale și la Universitatea Rurgers. În perioada ianuarie – octombrie 2021, ea a activat în calitate de consilier al președintelui Maia Sandu în domeniul politicii externe, ulterior fiind consilier prezidențial pe politică externă și integrarea europeană. Iar la sfârșitul anului trecut a devenit secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) al Republicii Moldova.