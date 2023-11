Chișinăul nu a aderat la toate pachetele de sancțiuni UE contra Kremlinului

Șeful diplomației de la Chișinău, Nicu Popescu, a declarat că sunt, în prezent, aplicate patru dintre cele șase pachete de sancțiuni UE contra Kremlinului, acestea vizând persoane fizice sau juridice din Federația Rusă.

,,La această etapă, Republica Moldova este aliniată cu patru dintre aceste șase pachete, deci fiecare pachet are propriul număr, propria dată de publicare în Monitorul Oficial al Uniunii Europene, iar acum eu nu o să vă dau exact numărul documentelor, dar din acele șase pachete de sancțiuni care vizau cetățeni sau persoane juridice din Federația Rusă, Republica Moldova s-a aliniat la patru și acest lucru a fost făcut de ceva timp”, a declarat Nicu Popescu, evitând să ofere alte amănunte.

Dar el a ținut să menționeze că alături de colegii săi din Guvernul moldovean a întreprins multe acțiuni pentru ca ,,să ne asigurăm că impactul economic al acestui război asupra noastre este minimizat. Știți bine că în domeniul energetic am reușit foarte rapid să găsim alternative la gazul rusesc, în domeniul agricol am lucrat foarte mult pentru a găsi noi piețe de desfacere pentru agricultori, în special, pentru producătorii acelor produse agricole care erau mult mai expuse față de piața rusă, bunăoară: merele, perele. Am găsit noi piețe de desfacere în UE. Cu România am avut un dialog excelent”.

Măsuri fără precedent

După luna februarie a anului 2022, Uniunea Europeană a impus sancțiuni fără precedent contra Rusiei ca răspuns la războiul pe care l-a pornit împotriva Ucrainei.

Adăugate măsurilor impuse Kremlinului încă din 2014 în urma anexării ilegale a peninsulei Crimeea, acestea includ sancțiuni individuale, măsuri economice și cele cu privire la vize, toate având menirea să aibă consecințe grave asupra Federației Ruse și să reducă capacitățile acesteia de a continua agresiunea.