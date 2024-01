Ce urmărește Rusia prin compromiterea relațiilor moldo-ucrainene ANALIZĂ

Kremlinul se află în spatele noii etape a campaniei de destabilizare a Republicii Moldova, a cărei țintă este acum compromiterea relațiilor diplomatice, cu precădere a celor moldo-ucrainene, spun unii experți de la Chișinău, consultați de ,,Adevărul”. Astfel, Rusia vrea să lovească în Ucraina, arătând lumii întregi că aceasta a rămas singură pe front, fără susținerea unor instituții internaționale și a Chișinăului.

Serviciul de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova a avertizat recent despre o nouă etapă a campaniei privind destabilizarea țării, scopul acesteia fiind compromiterea relațiilor diplomatice, în special cele moldo-ucrainene, scăderea încrederii și a intensității cooperării dintre autoritățile celor două state.

SIS a precizat că un grup de persoane pregătește narative prin care vor acuza instituțiile statului de acțiuni împotriva unor persoane care ocupă diverse funcții în instituțiile guvernamentale ucrainene, iar printre membrii grupului se numără foști angajați ai serviciului de informații.

,,Printre membrii grupului respectiv se regăsesc și foști ofițeri de informații, cetățeni ai Republicii Moldova, care, în diferite perioade, au fost demiși și eliberați pentru acțiuni coruptibile, însușirea banilor publici, abuz de putere, sechestrări de persoane, interacțiuni nesancționate cu servicii speciale străine. De asemenea, pentru a da o pseudo-credibilitate acțiunilor sale, se intenționează publicarea unei pretinse copii a unui document, parte a unui dosar penal gestionat de una din procuraturile specializate”, mai subliniază cei de la SIS, reiterând că acțiunile ,,se încadrează în setul de instrumente ale războiului hibrid dus de Federația Rusă contra Republicii Moldova având pe aspectul dat un caracter țintit, de discreditare a eforturilor autorităților naționale și ale fiecărui cetățean al țării noastre întru păstrarea păcii și securității în regiune”.

Iar frecvența și amploarea acțiunilor vor crește pe durata anilor 2024-2025, fiind țintite procesele de reformă, cele electorale care se vor desfășura în Republica Moldova, dar mai ales procesul de negocieri pentru aderarea la UE.

„Adevărul” a vorbit despre acest subiect cu expertul în drept, politici publice și securitate al comunității WachDog, Andrei Curăraru, care susține că ofițerii de informații trebuie să sesizeze procurorii și să ofere transparență pe acest subiect.

,,Mulți dintre foștii angajați SIS nu se regăsesc în viața privată și continuă să facă activități apropiate de cele profesionale după abilitățile lor și acest lucru reprezintă un risc de radicalizare a acestora, de mobilizare a acestora pentru scopuri care să contravină intereselor Republicii Moldova etc. Eu cred că, după formula foarte abilă pe care am văzut-o în comunicatul de presă, informația ar putea să vină atât din partea Republicii Moldova, cât și din partea Ucrainei pentru coordonare, respectiv s-a aflat despre faptul că s-ar pregăti o operațiune prin care să se înrăutățească relația dintre cele două țări. Printre domeniile care a fost activ în ultimul timp SIS-ul a fost finanțarea campaniilor electorale, schemele de scoatere a bărbaților de pe teritoriul Ucrainei, precum și provocările pe care le-am văzut în Transnistria, respectiv aproximativ în aceste zone am putea să căutăm această operațiune de dezinformare pe care încearcă să o prevină SIS-ul. În momentul în care s-a făcut anunțul public, putem spune că această operațiune s-a dezamorsat pentru că eficiența ei va fi redusă esențial. În același timp trebuie să înțelegem că publicul larg așteaptă nu doar informații operative, dar și constatări de nivel de probe pentru inițierea de dosare penale, mai ales dacă vorbim de persoane care au avut acces la secretul de stat, care ar putea să aibă informații sensibile, care țin de securitatea națională”,a declarat expertul.

Combaterea și prevenirea dezinformării

Totodată, Andrei Curăraru susține că responsabilii SIS au decis să facă publică intenția grupării în spatele căreia ar sta Kremlinul pentru a reduce din impactul mediatic al ,,bombei” care se pregătea în Republica Moldova.

,,Unul dintre scopurile Kremlinului este să arate că Ucraina este singură pe front acum și nu are susținere din partea instituțiilor din Republica Moldova cât și a altor instituții internaționale. Un scandal eventual care ar înrăutăți relațiile dintre Chișinău și Kiev s-ar monta bine pe acest narativ că Ucraina a rămas singură, că nimeni nu vrea să o ajute, că nimeni nu o susține. În același timp, se știe că pentru Republica Moldova parteneriatul strategic, deci cu Ucraina, mai ales în ceea ce privește faptul că este singura noastră protecție externă împotriva unei agresiuni a Federației Ruse rămâne una prioritară și nu cred că se va schimba vreodată. Este clar că Federația Rusă, Kremlinul, forțele pro-ruse din Republica Moldova acționează concertat atât la nivel internațional, cât și din interiorul Republicii Moldova. Trebuie să înțelegem că pot fi sinergii cu liderii politici din Găgăuzia care au venit la putere cu mari încălcări la Codul Electoral, să prevenim posibile escaladări din Transnistria pe care încearcă să o activizeze, inclusiv Kremlinul și să schimbe activ informațiile cu serviciile secrete din alte state pentru a obține la timp avertizările în legătură cu acțiunile în desfășurare sau care se pregătesc”, a subliniat acesta.

Iar Valeriu Pașa, expert al aceleiași comunități de la Chișinău, susține că astfel structura de informații și securitate dorește să prevină și să combată dezinformarea. ,,Astfel de procedee fac multe organizații, servicii speciale și guverne din lume atunci când află că se pregătesc anumite acțiuni de dezinformare a opiniei publice”.

Valeriu Pașa mai susține că dezinformarea este planificată prin intermediul canalelor de Telegram, inclusiv anonime. ,,Din monitorizările pe care le facem la comunitatea WachDog. md cunoaștem că există o rețea întreagă coordonată de canale de Telegram care sunt specializate pe aruncarea dezinformării sau informațiilor interpretate, manipulatorii despre domeniul Justiției. Aceleași canale sunt specializate într-un fel pe atacuri de denigrare împotriva Serviciului de Informații și Securitate, dar și a altor instituții. Din analiza noastră vedem că cel mai probabil aceste canale sunt legate de cercuri de influență din foști și actuali demnitari din domeniul justiției, în speță cred că vorbim de un fost vicedirector al SIS care a mai ocupat funcții importante în Procuratură și Centrul Național Anticorupție”, a conchis expertul.