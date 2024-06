Guvernul de la Chișinău a aprobat poziția Republicii Moldova pentru negocierea proiectului tratatului de aderare la UE

Guvernul moldovean a aprobat poziția Rep. Moldova pentru negocierea proiectului tratatului de aderare la UE, aceasta fiind discutată cu câteva ore mai devreme în cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană care a fost prezidată de președintele Maia Sandu.

„Documentul protocolar a fost aprobat de Guvern, semnat de toți membrii cabinetului de miniștri și îl voi prezenta săptămâna viitoare la prima Conferință Interguvernamentală Moldova - UE”, a anunțat premierul Dorin Recean.

Ședința Guvernului a avut loc la scurt timp după cea a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană (CNIE), discuțiile în timpul ultimei întruniri vizând ,,poziția Republicii Moldova pentru negocierea proiectului tratatului de aderare la UE”.

Șeful Cabinetului de miniștri de la Chișinău, Dorin Recean, care va prezenta poziția țării sale pentru negocierea proiectului tratatului de aderare la UE, afirmă că ,,planul de integrare europeană al Republicii Moldova este unul ambițios, dar realist”.

,,Prioritatea Republicii Moldova este creșterea rezilienței și competitivității economice. Ne propunem integrarea cât mai rapidă a economiei noastre pe piața unică europeană, vom cere acces la toate instrumentele de finanțare al UE, iar pe intern, ne-am setat ca obiectiv să aprobăm toată legislația europeană până în 2030. Planul de integrare europeană al Republicii Moldova este unul ambițios, dar realist, cu indicatori foarte clari pentru fiecare capitol de negociere, care să aducă beneficii directe fiecărui om din țara noastră. Sunt sigur că întreaga echipă a Guvernului, în frunte cu Cristina Gherasimov, Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, în calitate de negociator-șef din partea Republicii Moldova, va reuși să parcurgă cu succes acest proces de aderare la Uniunea Europeană”, a conchis prim-ministrul.

Decret semnat de președintele țării

Cu câteva zile înainte de lansarea oficială a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE, președintele Maia Sandu a anunțat că a semnat decretul în acest sens, subliniind că țara sa a îndeplinit toate recomandările Comisiei Europene.

,,Azi am semnat Decretul privind inițierea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. De asemenea, la ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, am discutat despre poziția generală de negocieri a țării noastre, ce urmează a fi aprobată de Guvern, și am desemnat-o pe Cristina Gherasimov, Viceprim-ministră pentru Integrare Europeană, în calitate de negociator-șef din partea Republicii Moldova”, a anunțat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Deschiderea negocierilor de aderare

În data de 17 iunie, ambasadorii celor 27 de ţări ale Uniunii Europene şi-au dat „acordul de principiu” cu privire la deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina şi Republica Moldova, anunțul fiind făcut de Preşedinţia belgiană a Consiliului UE.

„Ambasadorii şi-au dat acordul de principiu asupra cadrului pentru negocierile de aderare a Ucrainei şi Republicii Moldova. Preşedinţia belgiană va convoca primele conferinţe interguvernamentale pe 25 iunie", a indicat Preşedinţia belgiană a Consiliului UE.

În iunie 2022, UE a acordat Ucrainei statutul de candidat la aderare, într-un gest extrem de simbolic la câteva luni după începerea războiului declanşat de Moscova, precum şi Republicii Moldova.