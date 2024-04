Țara femeilor cu cel mai mare posterior din lume. Cine este pe ultimul loc în top

Datele colectate GitNux, o cunoscută companie de cercetare de piață, au arătat care este dimensiunea medie a șoldurilor femeilor din 17 țări, dimensiune asociată mărimii feselor, potrivit Daily Mail Online, care arată cum se prezintă clasamentul.

Africa de Sud a ocupat primul loc în topul celor 17 țări clasificate în funcție de mărimea medie a șoldurilor femeilor, urmată de Argentina și, surprinzător, Suedia (în ciuda a ceea ce se spune, că femeile suedeze sunt înalte, slabe și blonde), în timp ce la coada clasamentului se află India, ale cărei femei au cele mai subțiri șolduri.

Brazilia, considerată mult timp capitala mondială a fundurilor mari, nu a fost inclusă în setul de date.

SUA, care a o reputație pentru chirurgia plastică și obezitate, nu a reușit să prindă unul dintre primele cinci locuri, iar Marea Britanie nu se află nici pe departe în top.

Cercetătorii nu au indicat ce stă în spatele acestor dimensiuni care au dus la amintitul clasament, dar datele și studiile privind țările arată că obezitatea, datele privind chirurgia plastică și structura osoasă a locuitorilor ar putea explica oarecum lucrurile.

Darcy Shapiro, un antropolog evoluționist de la Universitatea Rutgers, a scris pentru Massive Science că oamenii au evoluat pentru a avea posteriorul mai mare spre deosebire de alte mamifere, deoarece suntem singurii care merg, în principal, pe două picioare.

Cercetările au constatat că, de-a lungul timpului, fesele mai mari au evoluat ca o trăsătură dezirabilă, deoarece erau un semn al tinereții și fertilității unei femei.

Potrivit unui studiu publicat în revista Evolution and Human Behavior, structura coloanei vertebrale ar putea avea un impact asupra dimensiunii posteriorului. În cadrul aceluiași studiu, bărbații au fost cel mai mult atrași de imaginile cu femei cu o curbură de 45 de grade de la spate la fese.

Există o serie de factori pot influența cât de mare este posteriorul unei femei, inclusiv densitatea osoasă, genetica, dieta, greutatea totală și nivelul de activitate.

În Africa de Sud, țara care ocupă locul 1 în top, în funcție de mărimea fundului femeilor, acest lucru s-ar putea datora faptului că 81,4 la sută din populație este de culoare. Unele cercetări au sugerat că femeile de culoare ar putea avea o structură osoasă mai mare decât femeile albe, deși acest lucru este încă dezbătut pe larg.

Mai mult, o cercetare publicată în revista PeerJ a constatat că peste 68% dintre femeile din Africa de Sud sunt supraponderale sau obeze, ceea ce ar putea duce la mai multă grăsime în jurul posteriorului.

Steatopigie, o afecțiune care provoacă exces de grăsime în jurul feselor, frecvent întâlnită în Argentina

În Argentina, țară care ocupă locul al doilea în topul „celor mai curbate femei” medicii au efectuat aproape 400.000 de operații estetice, potrivit unor date din 2021, ceea ce o face a treia cea mai populară țară din America Latină pentru îmbunătățiri cosmetice, după Mexic și Brazilia.

Ce contează și mai mult în aceste cifre este însă faptul că Argentina are o populație mare de indigeni și de indigeni de rasă mixtă, care sunt, de asemenea, mai predispuși genetic să aibă steatopigie, o afecțiune care provoacă exces de grăsime și țesuturi în jurul feselor și coapselor.

Acest grup reprezintă mai mult de jumătate din populația argentiniană, potrivit recensământului.

Cum se explică faptul că Suedia e a treia în top

În ciuda reputației de a avea corpuri mai înalte și mai subțiri, Suedia a avut al treilea cel mai mare posterior. O curiozitate care ar putea fi explicată prin faptul că, potrivit Agenției de Sănătate Publică din Suedia, aproximativ 50 la sută dintre adulți sunt supraponderali sau obezi, iar rata obezității a crescut constant din 2004.

În plus, potrivit site-ul suedez de chirurgie Nordiskt Centrum, chirurgia plastică, care include proceduri de îmbunătățire a feselor, a crescut cu 15% de la an la an.

Motivul probabil pentru care India e la coada clasamentului

Una dintre explicațiile pentru care India a ocupat ultimul loc în clasament este greutatea.

Cercetările au arătat, de asemenea, că femeile indiene au o structură osoasă mai mică decât femeile albe sau de culoare.