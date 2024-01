Jennifer Lopez, aproape goală în cel mai recent videoclip al său. Cum arată artista la 54 de ani | VIDEO

Jennifer Lopez a lansat un nou videoclip pentru piesa „Can't Get Enough” și este mai sexy ca niciodată. Artista a renunțat la haine și a apărut în ipostaze îndrăznețe, făcând furori cu revenirea sa în muzică, după 10 ani de pauză și etalându-și trupul sculptat, intens lucrat la sală, notează click.ro.

Focoasa șatenă, în vârstă de 54 de ani, apare în unele secvențe într-un costum negru, iar în altele apare îmbrăcată într-o fustiță bej, care i-a lăsat posteriorul la vedere.

Fanii au lăudat-o pentru felul senzațional în care arată. Vedeta, care are cu o avere de 400 de milioane de dolari, a lansat și un album nou, „This Is Me... Now”. 9 dintre cele 13 piese i-au fost dedicate lui Ben Affleck (51 de ani), actualul ei soț – care este și al patrulea. Jennifer Lopez are doi copii gemeni, Emme și Max, în vârstă de 16 ani, cu fostul ei partener, Marc Anthony.

Cum se menține Jennifer Lopez în formă

J. Lo muncește din greu pentru a-și menține silueta. Ea a povestit că se trezește în fiecare zi la 4:45 dimineața, pentru a face sport cel puțin două ore.

„Fitnessul este o parte importantă a vieții mele. Cred că există o corelație pozitivă între exerciții fizice și sănătatea mintală”, a afirmat Jennifer Lopez, în urmă cu ceva timp, potrivit sursei citate.

Totodată, Jennifer Lopez mănâncă și foarte sănătos. În general, ea consumă legume și fructe proaspete, dar și multe alimente bogate în proteine. Introduce foarte rar carbohidrați în regimul ei alimentar, iar atunci când o face mănâncă quinoa, cartofi dulci și orez brun.

Jennifer Lopez a dezvăluit recent că nu consumă produse procesate sau fast-food, preferând să mănânce cât mai sănătos posibil. Cel mai des mănâncă albușuri de ou, carne de curcan, piept de pui, vită și somon, nuci, legume fierte sau crude.