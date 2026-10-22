 Șase tineri, reținuți în Craiova după ce ar fi sechestrat și agresat un adolescent de 17 ani | adevarul.ro
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Șase tineri, reținuți în Craiova după ce ar fi sechestrat și agresat un adolescent de 17 ani

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Șase tineri cu vârste între 14 și 18 ani au fost reținuți joi, 22 octombrie, fiind suspectați că au sechestrat, agresat și amenințat un adolescent de 17 ani într-o zonă cu vegetație abundentă din Craiova.

Maini adolescent cu catuse FOTO Getty Images Plus jpg
Foto: Getty Images

Potrivit IPJ Dolj, cinci dintre suspecți sunt din Craiova, iar unul din comuna Işalniţa, scrie Agerpres.

Totul s-ar fi întâmplat pe 15 octombrie, când cei șase l-ar fi atras pe adolescent într-o zonă cu vegetaţie abundentă de pe strada Brestei, unde l-ar fi imobilizat şi l-ar fi lipsit de libertate.

Ulterior, aceștia l-ar fi agresat fizic şi l-ar fi amenințat cu noi acte de violenţă în cazul în care ar fi anunţat poliţia sau ar fi povestit altor persoane cele întâmplate.

Poliţiştii au fost sesizaţi despre agresiune pe 20 octombrie, de către o femeie, reprezentantul legal al victimei. În urma cercetărilor, cei şase suspecţi au fost conduşi miercuri la audieri, iar în baza probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, a fost dispusă reţinerea lor pentru 24 de ore.

Tinerii au fost introduşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Dolj, urmând să fie prezentaţi procurorilor, cu propunerea luării unei măsuri preventive.

Cercetările sunt efectuate pentru lipsire de libertate, lovire sau alte violenţe, ameninţare şi influenţarea declaraţiilor.

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