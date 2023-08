Polițiști de frontieră din Arabia Saudită, acuzați de implicare într-o crimă în masă la granița cu Yemen

Mai mulți polițiști de frontieră ai Arabiei Saudite sunt acuzați într-un raport Human Rights Watch că au fost implicați în uciderea în masă a migranților de-a lungul graniței cu Yemen. "Au tras asupra noastră ca ploaia" este titlul raportului publicat de organizația internațională Human Rights Watch, care citează mărturia unui supraviețuitor.

Raportul Human Rights Watch face lumină asupra unor relatări dureroase, detaliind cazurile în care un număr semnificativ de migranți, provenind în principal din Etiopia și care s-au angajat într-o călătorie periculoasă prin regiunea Yemenului, devastată de război, în drum spre Arabia Saudită, ar fi fost supuși unei crime în masă. Raportul relatează experiențele tulburătoare ale migranților care povestesc că li s-au secționat membrele prin împușcare și că au întâlnit corpuri fără viață împrăștiate pe drumuri.

Atacați cu arme și dispozitive explozive

În ciuda negărilor vehemente anterioare din partea Arabiei Saudite cu privire la orice omoruri sistematice, raportul Human Rights Watch prezintă mărturii convingătoare și grafice ale migranților, care susțin că poliția și soldații saudiți mobilizați de-a lungul graniței nordice a Yemenului cu Arabia Saudită i-au atacat atât cu focuri de armă, cât și cu dispozitive explozive.

Migranții etiopieni, care constituie majoritatea victimelor, și-au împărtășit experiențele chinuitoare cu jurnaliștii BBC, dând detalii despre provocările cu care s-au confruntat în timpul încercărilor lor de a trece granița la adăpostul întunericului. Acești migranți, printre care se numără femei și copii, ar fi fost prinși în focuri încrucișate de armă în timp ce încercau să treacă granița în Arabia Saudită, unde sperau la oportunități de angajare în cadrul economiei prospere a acesteia, bogată în petrol.

Mustafa Soufia Mohammed, un supraviețuitor în vârstă de 21 de ani, povestește un incident chinuitor petrecut în timpul tentativei grupului său de a trece frontiera în luna iulie a anului trecut. El își amintește: "Împușcăturile au continuat la nesfârșit".

„O parte din picior nu era cu mine”

În mod tragic, unii membri ai grupului său nu au supraviețuit, iar Mohammed însuși a suferit răni grave. "Nici măcar nu am observat că am fost împușcat, dar când am încercat să mă ridic și să merg, o parte din picior nu era cu mine", povestește el.

Călătoria migranților a fost plină de pericole, inclusiv foamete și violență din partea traficanților care operează atât în Yemen, cât și în Etiopia. Supraviețuitorii poartă cicatrici emoționale profunde în urma acestor experiențe traumatizante.

Raportul evidențiază circumstanțele dezastruoase cu care se confruntă migranții care se îmbarcă în călătoria periculoasă din Cornul Africii spre Yemen pe mare, urmărind ulterior să ajungă în Arabia Saudită. Potrivit estimărilor Organizației Internaționale pentru Migrație, peste 200.000 de persoane pornesc în această călătorie periculoasă în fiecare an, confruntându-se frecvent cu încarcerarea și abuzul fizic de-a lungul drumului.

Incidentele tragice nu se limitează doar la călătoria maritimă. Mulți migranți pier în timpul trecerii lor prin Yemen. Raportul Human Rights Watch subliniază un alt nivel de abuz, caracterizând incidentele ca fiind crime în masă.

„Câmpuri ale morții”

Nadia Hardman, autorul principal al raportului Human Rights Watch, subliniază gravitatea situației, declarând: "Ceea ce am documentat sunt, în esență, crime în masă", comparând scenele cu "câmpuri ale morții". Acoperind perioada martie 2022 și iunie 2023, raportul documentează atât cazuri de utilizare a armelor explozive, cât și împușcături de la mică distanță.

Totuși, eforturile de a stabili un bilanț exact al morților nu au avut succes. Deși se estimează un număr minim de 655 de morți, există suspiciunea că bilanțul real ar putea fi semnificativ mai mare, putând ajunge la câteva mii. Human Rights Watch afirmă că abuzurile raportate par a fi sistematice și răspândite, putând constitui crime împotriva umanității.

Experții ONU au raportat inițial aceste acuzații tulburătoare în luna octombrie a anului trecut, deși constatările lor au primit o atenție limitată. Guvernul saudit a recunoscut gravitatea afirmațiilor, respingând însă cu fermitate afirmația privind omorurile sistematice sau pe scară largă.

Raportul Human Rights Watch este în prezent cel mai cuprinzător document care vorbește despre aceste crime în masă, prezentând mărturii directe ale martorilor, imagini din satelit ale locurilor de ucidere și dovezi ale unor cimitire improvizate.

Pe măsură ce continuă să apară dovezi, inclusiv înregistrări video cu migranți răniți în orașul nordic Saada și înmormântări recente, aceste acuzații nu au primit încă un răspuns oficial din partea guvernului saudit. Comunitatea internațională monitorizează îndeaproape evoluția situației pe măsură ce aceste acuzații grave ies la iveală.